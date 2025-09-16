Alena Maršálková: Přehlídka penisů a vulv opět na scéně!

Ovšem nenazvala bych to divadelním představením, ale přehlídkou ženských a mužských přirození na prknech, která znamenají svět! V hledišti děti od 5 do 9 let!
Hra, kterou v rámci školní či předškolní výuky viděly dvě třídy dětí, vzbudila pobouření a rozruch nejen mezi rodiči, ale i pedagogy a odbornou veřejností. Místo toho, aby kompetentní lidé řešili stížnosti, obsah hry, tak ji prostě přesunuli na podzim a ta doba se blíží. První plánované představení bude na začátku října a další dvě by se měla odehrát 5. a 6. listopadu v Divadle B. Němcové ve Františkových Lázních. Rodiče, zbystřete a pozorně čtěte!
Jednomu z návštěvníků inkriminovaného červnového představení se podařilo natočit cca tříminutové video, které se dostalo na sociální sítě. Šířilo se rychlostí blesku, údajně mělo přes 100 tisíc shlédnutí, než zasáhli naši cenzoři! Je to celé k smíchu. Cenzoři mažou a blokují příspěvky dospěláků a malé děti ze školek a škol poslouchají takové výrazy celé představení.
Doslovně jsem přepsala tři minuty pořízeného záznamu, abyste věděli, na co byly vaše děti v divadle a na co možná některé půjdou na podzim.
Na jevišti jsou loutky, na první pohled jsou mi odporné, které ovládají herci a „s citem“ si mezi sebou vysvětlují a názorně předvádějí například to, co je třeba udělat, aby se penis ztopořil…
Přepis:
„Co to je? To vypadá jako kouzelný les. A je to strašně zarostlé. To budou nějaké obří houby, nebo co?“
„Vítejte s penisovém lese! Tady se aspoň můžete podívat, jak takový penis vypadá, aniž byste se museli stydět. Penis vyčnívá z těla mezi nohama. Penis roste v průběhu puberty, až se kolem něj začínají objevovat chloupky.“
„Aha, tak proto je to tady takové zarostlé. A co to je ta puberta?“
„To je něco, co vás určitě všechny čeká. Je to období, kdy se dětské tělo proměňuje rychleji než kdykoliv před tím. Dospívá. A to je všechno v pořádku.“
„A tohle všechno jsou penisy? Vždyť je každý úplně jiný. Teda tomu říkám lunapark těl.“
„Je hele, hele, tenhle je úplně maličkej.“
„Stejně jako zadky, mají i penisy různé tvary, velikosti, zabarvení a podobně. Jako anální otvor je i penis velice citlivý. Když se ho dotknete, může způsobit mravenčení, zkuste to!“
„Tak já jé …“ Loutky vedené herci píchají na jevišti do umělých penisů různých velikostí a piští u toho radostí! „Jééééé to je mravenčení …“
Loutky si hrají s penisy! „Jééé podívejte tenhle penis je úplně povadlý … tenhle je zas hrozně tvrdej! Vůbec se nedá ohnout! Pojďte mi pomoct! Počkej, počkej…Tři, dva jedna teď. Jééééééé. Počkejte, musíme všichni tlačit do jedné strany, ne! Tak dopředu, tři, dva, jedna teď! Jééééééééééééé.“
„Penis bývá obyčejně měkký a ohebný! Ale někdy ztvrdne a ohnout se nedá. Když je tvrdý a neohebný, tak má erekci.“
„Co je to erekce?“
„Tu lze přivodit, když se ho jemně dotýkáte. Ale může být i v noci, když tělo ještě spí, anebo hned po ránu. A to je všechno v pořádku.“
Loutka se ptá: „A co je tohle? To vypadá jako nějaké pytlíčky s pokladem uvnitř?“
„Tak ten pytlík se jmenuje šourek. A visí z těla ven hned za každým penisem. Jsou v něm varlata. Mnohá těla mají varlata dvě. Ale jsou i některá, která mají jen jedno. Ale to je všechno v pořádku. A pozor varlata jsou velice citlivá.“
„Takhle všechno pohromadě jsem to ještě nikdy neviděl.“
„Ale kdepak, tohle to ještě není všechno. Ještě nás čeká spousta objevování.“
A dost! Já už více objevovat opravdu nechci. A jsem toho názoru, že toto objevování nepatří na divadelní prkna s malými dětmi v hledišti. Ostatně, jak napsala jedna paní učitelka, která představení viděla a nemlčela, v dopise režisérce údajně zábavné show: „Vaše hra se jmenuje „Mami, tati, co je sex?“ – velmi dobrý název. Držela bych se ho a nechala bych tuto záležitost především na rodině dítěte!"
Je na každém rodiči, jestli své dítě připraví na život sám, nebo ho svěří loutkám v divadle. Ale myslíte si, že dítě, které neumí pořádně číst a psát už musí mít tyto znalosti? A že k tomu, aby to všechno pochopilo stačí jedno divadelní představení?
Určitě se zeptáte, co se dá proti tomu dělat? Nejlepší obranou je to všechno šířit mezi rodiči, prarodiči. Spolupracujte se školou, s učiteli a dalšími rodiči, buďte aktivní a zajímejte se, co dělá vaše dítě ve škole. Určitě vám všem dali k podpisu různé souhlasy, nepodepisujte každý papír, který vám někdo podstrčí! A kdyby to všechno bylo marné a třída šla do divadla? Tak já bych ten den své dítě do školy neposlala...loutky jsou na hraní...
