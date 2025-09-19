Alena Vitásková: Ples upírů a předvolební klání politických stran a hnutí

JUDr. František Janeček se svými partnery uvedl světový muzikál a jak jinak než v dechberoucím provedení. Prostě ON to umí. Velkolepě tak oslavil své narozeniny za účasti stovek hostů, kteří zaplnili Goja Music Hall do posledního místa. Jako jeden z hostů jsem měla možnost zhlédnou obnovenou premiéru tohoto světového muzikálu „Ples upírů“ v pražské Goja Music Hall. Že se jedná o velkolepý kulturní zážitek, nelze zpochybnit. Ať již to jsou výkony herců-hereček, správně asi zpěváků, zpěvaček, hudba, dekorace, kostýmy, spád děje vše shrnuto do jednoho slova „báječné“.
Bylo to povznesení ducha, odpočinek od probíhajícího všudypřítomného předvolebního klání politických stran a hnutí. Nenávist mezi rivaly, provázena útoky nespokojených. Mnohdy moc nechybí a teče krev. Sliby nesplnitelného. Někteří svoji roli zvládají bravurně a lžou, aniž by věděli, o čem vlastně hovoří. Je to divadlo, které znal již starý Řím. Je to divadlo, nebo realita? Je to jakýsi „ples upírů“ v trochu jiném vydání. Kdo vypije krev národa po volbách?
Mnohokráte jsem byla občany dotazována, za kterou politickou stranu kandiduji, že mě nemohou nikde na kandidátkách najít. Jindy mě neznámí lidé na ulici oslovili, že mi drží palce. Odpověď byla stejná. Nekandiduji nikde. Ne, že bych nedostala nabídky od různých stran a hnutí. Ale protože nechci. Někdy v životě přijde chvíle, že se zastavíte a pokud máte sílu a sebereflexi, tak se snažíte priority svého života přehodnotit, zásadně změnit. Většinou to bývá po těžké nemoci, tragédii v rodině, či jen proto, že máte sílu začít něco jiného. I když vám táhne na sedmdesát.
Zastávám zcela opačný názor od mnohých, že „věk je jen číslo“. Není to pravda. Věk – to jsou léta života, které jste buď promarnili, nebo prožili se vším všudy. Já jsem prožila, určitá období přežila, každou minutu svého života a rozhodla jsem se o zásadní změnu. Píšu knihy. To ale neznamená, že mě dění ve světě, a především u nás doma, nezajímá. Komentáře k politickému a společenskému dění a energetice píši, na otázky novinářům odpovídám, pokud tyto dotazy jsou relevantní a nejsou hloupé.
Nelíbí se mi předvolební nekorektní boj, kdy jsou lídři napadání dokonce fyzicky, kdy nakonec soudy budou rozhodovat místo voličů! Obávám se abychom nešli cestou Rumunska a jejich voleb, které tam před nedávnem probíhaly a jejichž nekorektnosti si všiml i prezident Donald Tramp. Nelíbí se mi, když naší čelní představitelé, jako je Vít Rakušan, se účastní nějakých demonstrací na Slovensku. Nelíbí se mi a mám obavu, že některé politické stany a hnutí mohou skončit právě rozhodnutím soudu, nikoliv rozhodnutím občanů ve volbách. Tuto zkušenost nakonec máme z posledních prezidentských voleb, kdy nejméně dva kandidáti byli z možnosti účastnit se prezidentských voleb ministerstvem vnitra vyloučeni.
Při uvolnění mysli i a povznesení ducha jsem u muzikálu „Ples upírů“ marně přemýšlela, kdo „pije krev více“. Zda upír nebo politik?
Ing. Alena Vitásková
bývalá předsedkyně ERÚ
spisovatelka
