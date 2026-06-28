Alena Vitásková: Ústavní soud zasáhl rychlostí blesku

Prezident Petr Pavel vyhrál spor s vládou, pojede na zasedání NATO. Vstupenku dostal od nejvyšší spravedlnosti. Nikoliv Boží, ale Ústavního soudu. Rozpolcené společnosti, kdy se vynořili pohrobkové miliónu chvilek, se to líbí. Na druhé straně je to velké části občanů jedno, kdo kam jede. Ti zkoumavější ale přemýšlí, proč tak ubohý spor vlastně vznikl? Co se bude na zasedání NAT0 v této třeskuté době, plné napětí a válečných konfliktů řešit, že se strhla největší mela na české politické a justiční scéně.
Bude se jednat o diplomatickém řešení válečných konfliktů, nebo se bude připravovat svět na válku? Budou chtít posílat naše děti na smrt?
Pro naše děti ať již ve věku předškoláků, školáků, učňů, či studentů skončil školní rok, dostali vysvědčení, mnozí mají radost z výsledků, kterých dosáhli. Někteří si musí učivo zopakovat a připravit se na opravné zkoušky, ale i to patří k životu. Připravují se na svá budoucí povolání, jsou plní očekávání z prázdnin a radosti, které jsme většinově v minulosti v tomto období zažívali. Naše děti, budoucnost národa.
Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?
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Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?
Kdo má být pro ně vzorem? Hlava státu – bývalý voják Československé lidové armády, přísahající tehdejší socialistické zemi a jejímu národu věrnost? Ten rozvědčík, komunista, který posléze nás bránil na opačné straně „barikády“ ve strukturách NATO? A nyní jako prezident, který opět přísahal, že bude sloužit tomuto národu, že nás bude bránit jako nejvyšší velitel ozbrojených sil a hledá podporu u soudu proti vládě? Nebo vláda v čele s premiérem Andrejem Babišem, ministrem zahraničí Petrem Macinkou a dalším doprovodem, kteří na zasedání NATO dle mého mínění směřují oprávněně? Kdo jede bojovat na zasedání za naši vlast nikoliv zbraněmi, ale prostřednictvím diplomacie? Jednat o tom, že chceme žít v míru a nevystavovat naše děti hrůzám války.
Děti nevnímají, co se kolem děje, vůbec si neuvědomují, co za zvěrstva se ve válkách páchají. Z internetových her jsou „vzdělávány“, že je to jen „reality show“. Dají si někde u školy ve volně dostupném automatu některou z drog, které se tam běžně prodávají a když jim bude chtít někdo skutečně ublížit, tak sednou na „draka“ a uletí.
Ale realita je jiná. Chce bývalý voják, rozvědčík, komunista skutečně hledat mírová řešení? Nebo chce pomáhat válkou zbídačelé Ukrajině zbraněmi a konflikt prohlubovat. Chce premiér a vláda řešit pomoc Ukrajině nikoliv zbraněmi, ale následnou pomocí při obnově této země, jak se již premiér snad vyjádřil.
Musíme si umět zhodnotit, kdo z nich bude pro naši zemi, naše děti, užitečnější v účasti na nadcházejícím zasedání NATO v Turecku.
Každopádně se většina podivuje, že tuto věc musel rozhodovat Ústavní soud. S nevídanou rychlostí (u které i blesk je loudal) vydal předběžné opatření. Zavázal vládu? Nařídil vládě? Zaúkoloval ministra? aby ministerstvo zahraničí, prezidenta Petra Pavla nominovali(o) na zasedání NATO v Turecku. Nevím, co by se stalo, kdyby subalterní úředník v pátek (kdy byl termín pro zaslání) tu nominaci zapomněl poslat, nebo to popletl. I to se na úřadech, a mnohdy jde o mnohem více, stává. To si nedovedu představit, co se v zemi, která má mnoho závažných problémů, stane. (Proboha, jen aby to v tom horku ten úředník nezapomněl správně zaslat.)
Kéž by soudy po vzoru Ústavního soudu jednaly tak bleskurychle i na jiných úrovních, kde se spory řeší desetiletí, a mnohdy zcela špatně, v rozporu s právem a spravedlností. Uvedu jeden z tisíců případů, jako je smrt nevinného dítěte, kdy soud děvčátko svěřil do péče otci, který ji krátce poté přivodil smrt. Nyní to řeší ministr spravedlnosti Jaroným Tejc a podává na soudkyni kárné řízení. A veřejnost pravděpodobně zajímá, proč jen kárné řízení? Myslí si někdo, že stane před soudem a bude její život zmařen dlouholetým „kriminálem“? Nebo jí budou strženy po dobu tří měsíců odměny a pak bude povýšena? Anebo to vyšumí….
Opět, po milionté opakuji. Politici, zákonodárci jsou odpovědni za stav justice. Jen oni mohou měnit zákony. A ne se pak divit, že Ústavní soud rozhodl rychle, že umožnil prezidentovi se účastnit zasedání NATO, přestože vláda rozhodla jinak. Nepolemizuji o tom, zda tam jet má, nebo ne. Polemizuji o tom, v jakém stavu je naše společnost. Místo „řádu a pořádku“, který nám prezident před volbami sliboval, se podává kompetenční žaloba na vládu, dále se prohlubuje polarizace společnosti, vládnou žabomyší souboje a úplně jsme zapomněli, že končí školní rok a dětem začíná období prázdnin.
Ing. Alena Vitásková
spisovatelka, publicistka
Dne 28. 6. 2026
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