EU se opět domáhá moci nad internetem, přišlo varování

SOSP tento bod považuje za velmi problematický, protože „Studie z roku 2024 analyzující obsah odstraněný platformami v Německu, Francii a Švédsku zjistila, že 87–99 % smazaného obsahu představovalo právně přípustný projev.“ SOSP na sociální síti Facebook uvedla, že provozovatelé sociálních sítí nechávají mazat raději více obsahu, čistě z preventivních důvodů. Aby náhodou za nějaký pozapomenutý status nemuseli platit obří pokutu až 6 % globálního obratu, s níž počítá i evropský Akt o digitálních službách (DSA).
„Přitom za ‚ilegální hate speech‘ hodnou cenzury považuje Evropská komise frázi ‚we need to take back our country‘, kterou používali američtí politici napříč politickým spektrem,“ upozornil spolek. „Je tu další významná cenzurní hrozba pro české občany přicházející z Bruselu. Na rozdíl od DSA nebo EMFA se jí může současná vláda ještě bránit – blokační menšinou v Radě EU,“ rozvedl myšlenku SOSP s tím, že Evropská komise navíc chce notně zvýšit rozpočet celého Europolu, konkrétně na 3 miliardy eur, a k tomu ještě „zavést automatický a systematický upload dat z národních policejních databází a vytvořit policejní sdílený datový prostor na cloudové infrastruktuře Europolu“.
Členové SOSP v této souvislosti připomněli, že Europol již v minulosti data o uživatelích internetu sbíral, ale Evropský inspektor ochrany údajů v roce 2022 nařídil smazat sebraná data u těch osob, u kterých nelze nade vší pochybnost prokázat, že by páchaly trestnou činnost. Ale Evropská komise se v tomto sporu nakonec postavila na stranu Europolu.
Představitelé EU naproti tomu dávají najevo, že Evropský štít demokracie nemá svobodu slova omezovat, ale naopak ji uchovat.
„Evropský štít pro demokracii a strategie EU pro občanskou společnost představují opatření na ochranu klíčových pilířů našich demokratických systémů: svobodní lidé, svobodné a spravedlivé volby, svobodné a nezávislé sdělovací prostředky, dynamická občanská společnost a silné demokratické instituce. … Opatření v rámci evropského štítu pro demokracii dále posílí naši kolektivní schopnost bojovat proti manipulaci s informacemi a dezinformacím a posílí naši odolnost prostřednictvím celospolečenského přístupu,“ tvrdí EU.
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