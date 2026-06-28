EU se opět domáhá moci nad internetem, přišlo varování

28.06.2026 11:50 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Speciální výbor Evropského parlamentu pro Evropský štít demokracie před pár dny vydal závěrečnou zprávu, která požaduje vytvoření Evropského centra pro demokratickou odolnost. Výbor chce také rozšířit mandát Europolu, který se zabývá prevencí a potíráním organizované trestné činnosti, i na „hybridní hrozby“ a „manipulaci s informacemi“. Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP) kvůli tomu bije na poplach.

EU se opět domáhá moci nad internetem, přišlo varování
Foto: pxhere.com | CC0 Public Domain
Popisek: Ilustrační foto

Anketa

Který člen vlády by měl odejít? Máte více možností.

1%
1%
0%
0%
1%
1%
13%
46%
0%
6%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
30%
hlasovalo: 8998 lidí
Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP), kterou spoluzakládal i vývojář počítačových her Daniel Vávra, bije na poplach. Má obavy, že se EU chystá omezit svobodu slova. Výbor chce také rozšířit mandát Europolu, který se zabývá prevencí a potíráním organizované trestné činnosti, i na „hybridní hrozby“ a „manipulaci s informacemi“.

SOSP tento bod považuje za velmi problematický, protože „Studie z roku 2024 analyzující obsah odstraněný platformami v Německu, Francii a Švédsku zjistila, že 87–99 % smazaného obsahu představovalo právně přípustný projev.“ SOSP na sociální síti Facebook uvedla, že provozovatelé sociálních sítí nechávají mazat raději více obsahu, čistě z preventivních důvodů. Aby náhodou za nějaký pozapomenutý status nemuseli platit obří pokutu až 6 % globálního obratu, s níž počítá i evropský Akt o digitálních službách (DSA).

„Přitom za ‚ilegální hate speech‘ hodnou cenzury považuje Evropská komise frázi ‚we need to take back our country‘, kterou používali američtí politici napříč politickým spektrem,“ upozornil spolek. „Je tu další významná cenzurní hrozba pro české občany přicházející z Bruselu. Na rozdíl od DSA nebo EMFA se jí může současná vláda ještě bránit – blokační menšinou v Radě EU,“ rozvedl myšlenku SOSP s tím, že Evropská komise navíc chce notně zvýšit rozpočet celého Europolu, konkrétně na 3 miliardy eur, a k tomu ještě „zavést automatický a systematický upload dat z národních policejních databází a vytvořit policejní sdílený datový prostor na cloudové infrastruktuře Europolu“.

Členové SOSP v této souvislosti připomněli, že Europol již v minulosti data o uživatelích internetu sbíral, ale Evropský inspektor ochrany údajů v roce 2022 nařídil smazat sebraná data u těch osob, u kterých nelze nade vší pochybnost prokázat, že by páchaly trestnou činnost. Ale Evropská komise se v tomto sporu nakonec postavila na stranu Europolu.

Představitelé EU naproti tomu dávají najevo, že Evropský štít demokracie nemá svobodu slova omezovat, ale naopak ji uchovat.

„Evropský štít pro demokracii a strategie EU pro občanskou společnost představují opatření na ochranu klíčových pilířů našich demokratických systémů: svobodní lidé, svobodné a spravedlivé volby, svobodné a nezávislé sdělovací prostředky, dynamická občanská společnost a silné demokratické instituce. … Opatření v rámci evropského štítu pro demokracii dále posílí naši kolektivní schopnost bojovat proti manipulaci s informacemi a dezinformacím a posílí naši odolnost prostřednictvím celospolečenského přístupu,“ tvrdí EU.

Psali jsme:

Omluvou Nohavicovi za vypnutí hymny průšvih ČT nekončí
„Porušujete vlastní pravidla.“ Bývalý radní Kňourek to vytmavil ČRo
„Mediální impérium Seznamu dělá, co může.“ SOSP vrací úder
Únik z Úřadu vlády. Pak řev chvilkařů. Vachatová odkrývá, co bylo vytrženo

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://digital-strategy.ec.europa.eu

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

EU , pokuta , Svoboda , dezinformace , svoboda slova , Europol , SOSP , evropský štít demokracie

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Hodnotíte situaci stejně jako SOSP?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Prezident

V čem myslíte, že je omezována kontrola prezidenta? Kdo a jak vůbec může kontrolovat prezidenta? A myslíte, že se Zeman nebo Pavel povyšují nad soudy? To podle mě ne, nad ostatní politiky to ano, ale asi se to fakt dalo čekat. Hodně se teď taky mluví o tom, že jde ústavní soud na ruku prezidentovi, ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Diskuse obsahuje 10 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Obstrukce? Ústavní soud posvětil zbraň proti nim. Už Fialovi

10:59 Obstrukce? Ústavní soud posvětil zbraň proti nim. Už Fialovi

Zaseknutý parlament. To je výsledek „práce“ opozice a jejích obstrukcí. Podle zdrojů ParlamentníchLi…