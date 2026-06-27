Článek byl převzat z Profilu PhDr. Vladimír Pelc - Do půlnoci u Ústavního soudu objednáš, ráno v Baxaboxu máš
Vláda ANO, SPD a Motoristů 22. 6. 2026 uvedla, že s účastí Petra Pavla, t.č. prezidenta ČR, na summitu NATO (36. summit NATO 7./8. 7. 2026, Ankara) nepočítá; Česko budou zastupovat premiér a ministři obrany a zahraničí. Důvod: Za zahraniční politiku odpovídá vláda ČR, P. Pavel má radikálně jiné názory než vláda, svou politiku musí ve světě prezentovat vláda, nikoliv člověk, který s vládou bojuje, jenž je šéfem současné politické opozice, která se s prohrou v minulých sněmovních volbách nesmířila, který útočí na současné politické uspořádání ČR podporou sudetských aktivit (viz jeho záštita sudetskému sněmu 22./25. 5. 2026 v Brně, nebo návrhy na předání majetku rodině Lichtenštejnů, který byl v r. 1945 zestátněn na základě dekretů prezidenta republiky).
Večer 22. 6. 2026 se prezident obrátil na ÚS s kompetenční žalobou a návrhem na předběžné opatření ? na summit NATO jet chce a musí. Ústavní soud opatření vydal: Pavel jet musí, protože to je tradice (kromě jednoho případu nemoci Miloše Zemana prezidenti vždy jezdili).
Samotný text procesního usnesení (sp. zn. Pl. ÚS 16/2, datováno 24. 6. 2026) na webových stránkách dosud (25. 6. 2026, 18.00 h.) nebyl zveřejněn, byl prezentován pouze jako součást tiskové zprávy (ÚS, TZ 48/2026, 24. 6. 2026).
Politický systém ČR je tvořen rozdělením moci na moc výkonnou (exekutivu) delegovanou na prezidenta a vládu v čele s premiérem, moc zákonodárnou (dvoukolový parlament) a moc soudní (soudní soustava a Ústavní soud).
Ústavní soud má podle zákona být orgánem ochrany ústavnosti, projednávat záležitosti týkající se ústavního pořádku České republiky. Řídí se zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. V jeho § 80 je uvedeno, že předběžné opatření může Ústavní soud uložit orgánu veřejné moci v případě „hrozící vážné škody nebo újmy, k zabránění hrozícímu násilnému zásahu nebo z jiného závažného veřejného zájmu“.
Ústavní soud uvedený zákon porušil: Neúčastí Pavla na zahraniční pracovní cestě na summit NATO by k žádné vážné škodě individuální ani společenské nedošlo ? politiku, i zahraniční, formuluje a prezentuje vláda. A újmou se samozřejmě nemyslí psychická újma pana Pavla, jež by z jeho neúčasti v Ankaře plynula; i když by pro něj určitě byla vážná.
Ústavní soud pravomoc zneužil tím, že porušil zákon o ÚS.
Kam uvedené předběžné opatření ÚS směřuje? 1. K nahrazování moci výkonné mocí soudní s cílem změny ústavních poměrů, tedy demokratického vyvažování moci výkonné, zákonodárné, soudní ? ÚS se profiluje jako výkonný nástroj politické moci. 2. K podpoře prezidentského systému. 3. K popření výsledků posledních parlamentních voleb.
Ujišťování soudců ÚS, že jsou nezávislí, objektivní … je ve světle flagrantního porušení zákona bezpředmětnou ekvilibristikou.
A tak je legitimní otázka, zda musí společnost protizákonné rozhodnutí Ústavního soudu respektovat.
Co bude následovat? Pavel dále usilovně politicky tlačí, prohlásil (25. 6. 2026): Prezident je automaticky vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance (NATO) a o své účasti na jakékoliv části programu si rozhodnu sám.
Nejvhodnější by bylo, aby Pavla vláda poslala samostatně zvláštním letadlem s jeho kamarilou (v tomto státě se probendí mnoho miliard, tak pár miliónů za letadlo navíc už nebude mít ekonomickou váhu), a sama ať letí zvlášť. A Pavel na summitu nechť vede delegaci svých kumpánů.
Vladimír Pelc, politický analytik
PhDr. Vladimír Pelc
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