Fiala (ODS): O svobodu Motoristům nikdy nešlo

Nejdřív jim začala vadit veřejnoprávní média.
Teď jim vadí i projevy na veřejnosti.
Brzy jim může začít vadit, co si říkáte s přáteli v hospodě.
Jsou nebezpeční. Kdo nesouhlasí, toho chtějí umlčet. Kdo se vyjadřuje proti nim, toho označí za nepřítele.
Ve skutečnosti tím jen ukazují, že o svobodu jim nikdy nešlo. Chtějí veřejný prostor, ve kterém bude slyšet jen jejich hlas.
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