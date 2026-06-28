Fiala (ODS): O svobodu Motoristům nikdy nešlo

28.06.2026 13:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návštěvě dvou ministrů ze strany Motoristů na folklorním festivalu ve Strážnici.

Fiala (ODS): O svobodu Motoristům nikdy nešlo
Foto: Zdroj: Petr Fiala, FB
Popisek: Petr Fiala

Nejdřív jim začala vadit veřejnoprávní média.

Teď jim vadí i projevy na veřejnosti.

Brzy jim může začít vadit, co si říkáte s přáteli v hospodě.

Jsou nebezpeční. Kdo nesouhlasí, toho chtějí umlčet. Kdo se vyjadřuje proti nim, toho označí za nepřítele.

Ve skutečnosti tím jen ukazují, že o svobodu jim nikdy nešlo. Chtějí veřejný prostor, ve kterém bude slyšet jen jejich hlas.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

Fiala , ODS , Macinka , Klempíř

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Co tím přesně myslíte? Jak podle vás prezident násilně mění ústavní pořádky? Prezident přeci využil svého práva se obrátit na soud a ten nějak rozhodl, on přeci žádnou ústavu nemění, jen vlastně požádal o upřesnění, jak je myšlena, což je podle mě i dobře a snad pro příště budete jako politici věnov...

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