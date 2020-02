Alena Vitásková: Závidím Britům svobodu

reklama

Proč ta závist z mé strany? Vždyť i já jsem byla plná nadšení a pýchy, když jsme se před patnácti léty stali součástí EU. I já jsem v zahraničí, když se turistů ptají: „Odkud jste?“ Hrdě odpovídala: „Z Evropy“. To však již mnoho let nemohu říct. Dostali jsme se do bezvýchodné situace, kde nevolené struktury – tím myslím vládu Bruselu, zasahují do národních zájmů jednotlivých zemí s takovou silou, že poškozují zájmy občanů a to s demokracií již nemá nic společného. Korupce, která se skrývá pod nový název „dotace“ má zavřít ústa a myšlení těch, kteří by měli mít národní zájem a zajišťovat potřeby lidu v souladu s ústavou každého státu.

Neoddiskutovatelné je rozbití energetiky pod rouškou dotací a vykrádání bohatství jednotlivých států. Odčerpáváním jejich finančních zdrojů, které se pak investují formou dotací do projektů, které vlastně ani jednotlivé země nepotřebují. Energetika pod taktovkou Bruselu se v jednotlivých projektech, (jednotného energetického trhu, unbundlingu, liberalizace trhu, zimních a letních balíčků, ekologie atd.) stala zdrojem bohatství pro několik jednotlivců a spekulantů. Není již prioritou veřejný zájem a služba pro občany, kam energetika patří. Energie v dohledné době bude jen pro bohaté, a to ještě v omezeném množství. Energií bude nedostatek, bude drahá, naroste energetická chudoba, je vážně ohrožena energetická bezpečnost.

Jako příklad vezměme elektro mobilitu. Automobilky budou vyrábět elektromobily v určitém procentu své výrobní kapacity. A není to malé procento. Jinak dostanou pokutu? Nebo na výrobu elektromobilů dostanou dotace? Obávám se, že to může být kombinace obojího. Občané dostanou dotaci na nákup elektromobilu. Síť pro nabíjení elektromobilů je nedostatečná, masívní investice do této sféry znamenají masívní dotace. A výsledek? Nabití automobilu střední kategorie bude stát 1 800,00 Kč? Nebo více? Jak daleko na jedno nabití dojedeme? Dojedeme na jedno nabití z Brna do Prahy? Ve stávajících technologiích je to nesmyslný projekt za miliardy. Občané, kteří se nechali nachytat na přímotopy, tak vědí, o čem hovořím. Nějak se nám v těch společných evropských projektech ztrácí podnikání, tržní prostředí, potřeby trhu, skutečný zájem občanů, veřejný zájem. Závidím Britům ….

Odchod světové mocnosti (Británie) ze seskupení EU je vážná politická prohra, prohra všech, kteří stále v EU zůstávají a diktátem nařizují suverénním státům, co smí a co nesmí dělat, že je ostuda mít rád vlast, mít rád rodnou zem.

Ti, co mají ještě zbytek rozumu a nebojí se jít proti proudu, již dnes vidí pád Říma, a převzetí jedné z nejvyspělejších kultur barbary. Tak končil Řím….

Britové, závidím vám, že jste zajistili svým potomkům svobodný život s národními tradicemi. I já chci mít vlastní vlajku našeho státu, i já se nechci bát říct, má rodná zem, náš národní zájem je … i já chci být „NĚKDO“ nikoliv „NIKDO“ nebo dokonce „ONO“.

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Mluvčí Manifestu IAV

