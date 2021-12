Bohdan Babinec, Miroslav Josef Bezecný: Podporujeme deklaraci lékařů

Plně souhlasíme a podepisujeme všechno, co uvádí lékaři ve své deklaraci. My již dva roky usilujeme o komplexní boj s rozšířením epidemie. Jsme proti povinnému očkování. A to proto, že virus vnímáme jako uměle vytvořený, nikoliv přírodní.

V tomto názoru nás utvrzuje i skutečnost, že nám známé viry nemutují tak rychle, a očkovací látky se nemusely tak rychle měnit. Kdo nám zaručí, že třikrát proočkovaní se nebudou muset přeočkovávat každého půl roku, a to donekonečna. Z tohoto hlediska jsme proti povinnému očkování. Kdyby tandem Andrej Babiš-Adam Vojtěch již před dvěma roky postupovali striktně v dodržování tří zásad (viz. naše komentáře v Parlamentních listech) s podporou testování a vakcinací, tak rozšiřování epidemie v našem státě by se zastavilo za dva tři měsíce.

To se mohlo zvládnout s využitím stávajícího zdravotnického systému, kde praktičtí lékaři, ve spolupráci se spádovými ambulatními specialisty, jsou schopni velice rychle zajistit vakcinaci i testy - při správné logistice. Chaos, vytvořený organizací registračních center a velkokapacitními očkovacími centry, vedl jenom k nesprávnému využití zdravotnického personálu z nemocnic a jiných zdravotnických zařízení, což způsobilo velké fyzické a psychické přetížení medicínského personálu.

Těmto shora uvedeným chybám mohla lékařská komora zabránit, kdyby propagovala správný učebnicový postup k zastavení vzdušnokapénkové epidemie (na což jsem upozorňoval na sjezdu lékařské komory - pozn. MUDr. Babince), a ne vykřikováním pana prezidenta ČLK o plošném lockdownu. Sice poslední dobou již pan prezident trochu změnil svůj názor, ale stále neprosazuje, aby očkování prováděli praktičtí lékaři, což mají v popisu práce ze zákona o péči o zdraví lidu. (zák. č. 548/1991 Sb., zák. č. 86/1992 Sb.)

Možná se to teď změní s příchodem nového předsedy vlády a nového ministra zdravotnictví. Musíme si také uvědomit, že jen testování covid nezastaví. To je totéž, jako kdyby si obézní člověk myslel, že zhubne jen pravidelným vážením. Zaráží nás také, že jsou zakázány předvánoční trhy, a to i v případě, že by se tam neprodávalo jídlo ani pití. Je přece v pravomoci majitele nebo nájemce tržiště stanovit podmínky, za kterých se bude tržiště provozovat. To je například povinné respirátory a dezinfekce zboží, které lze dezinfikovat virucidními ozařovacími nebo rozprašovacímu přístroji.

Z vlastních zkušeností víme, jaké jsou postvakcinální komplikace, o kterých se ale vůbec nemluví. Rovněž se nezveřejňuje počet úmrtí v přímé souvislosti s vakcínou. Povinné očkování by vedlo jen k dalšímu přetížení zdravotnického personálu. A navíc nucení k očkování by zakládalo i možnost podání hromadných žalob na následky očkování. Proto by vláda i ČLK měly zvažovat propagaci očkování i vzhledem k tomu, že zatím nebyla, v současné době, vyvinuta bezpečná kvalitní vakcína a nebyly provedeny řádné klinické testy - cca 5-10 let.

MUDr. Bohdan Babinec, CSc.

Miroslav Josef Bezecný, redaktor a publicista

