Červíček (ODS): Hra o trůny

Pondělí

… z kraťasů zase do obleku a hned po ránu Rada kraje. Naštěstí pozitivní návrat do pracovního procesu - mimo jiné byla schválena očekávaná a dlouhou dobu připravovaná stavba přeložky Jičín -Robousy. Stavba cca 3,5 km nové silnice, východní obchvat kolem Jičína a Valdic - za 205 mi. korun začne letos v září a bude dokončena příští rok.

Úterý

… na tiskové konferenci, jsem informoval novináře o výsledcích jednání pondělní Rady, ale současně jsem zaznamenal z jejich strany zájem o vývoj situace ve zdravotnictví, respektive zejména v Náchodské nemocnici. Ve shodě s kolegy - náměstkem pro zdravotnictví a hejtmanem - jsem potvrdil, probíhající jednání o personálních změnách a znovu jsem zopakoval zásadní kroky, které musíme a budeme realizovat v nadcházejícím období pro stabilizaci a systémovou změnu našeho krajského zdravotnictví: 1. konsolidující změny (dílčí personální a organizační) 2. změna holdingového řízení, 3. vypracování dlouhodobé systémové koncepce.

… jednání na SŽDC k aktuálním řešením modernizace železniční infrastruktury v našem kraji.

… další pracovní setkání k připravované soutěži na autobusovou dopravu, kde stále precizujeme specifikaci všech bodů zadávací dokumentace.

… odpoledne ještě kontrola prací na Svinarském mostu - vše běží podle harmonogramu, dokonce s malým časovým předstihem. Nyní je hotová podpůrná konstrukce mostu, kterou dělníci museli provázat cca 100 t ocelových drátů.

Středa

… pracovní návštěva Zdobnice, prohlídka oprav mostků na silnici od Deštného v Orlických horách a jednání o zajištění zimní údržby. Přestože je v současné době zajištěna průjezdnost do Zdobnice přes Říčky a Rokytnici, slíbil jsem, že budeme hledat řešení pro zimní údržbu silnice Deštné-Zdobnice, a to nejen pro zvýšení komfortu návštěvníků Orlických hor.

…cestou po Orlických horách jsem na internetu objevil článek: https://zpravy.aktualne.cz/…/r~0753ea848a8511e88a270cc47ab…/?

… od začátku téměř nikdy nekončící „šachové partie“, jejímž výsledkem mělo být sestavení vlády s důvěrou, tvrdím, že Hamáček nebude ministrem vnitra. Ale že se moje předtucha naplní tak dokonalou „hrou o trůny“, kterou sehrál prezident s ČSSD a donutil ji tak ponechat v čele diplomacie svého předsedu jako ministra zahraničí, to bych nevymyslel.

Čtvrtek

… v Hostinném jsme s představiteli města projednávali autobusovou dopravu, uživatelskou spokojenost s novým autobusovým terminálem i připravované rekonstrukce silnic.

Cestou z poměrně příjemného a pozitivního jednání v Hostinném jsem si opět četl na internetu: https://www.e15.cz/…/koalici-ceka-stret-kvuli-moci-celniku-…

Opakuji to pořád dokola, ale pokaždé mi to znovu zvedne adrenalin. Opravdu musíme pokaždé, když si někdo nový sedne na některou z ministerských židlí, poslouchat naprosto nesystémové, odborně nepodložené názory a návrhy? Trvám na tom, že v tak velké republice jako je ta naše, má mít ve své kompetenci vyšetřování trestné činnosti prioritně policie a státní zastupitelství. Dělení a přesun vyšetřovacích kompetencí na specificky orientované složky je z mého pohledu nesystémové a tak trochu to „zavání“ jistou účelovostí.

…https://pravednes.cz/click…

… rozumím podrobnému vysvětlení čísel, ale za mě zůstávají obrovským problémem, který zasahuje do osobní integrity, profesních kariér a funkčnosti samospráv, neustále se opakující úniky informací z vyšetřování. Stejně tak neschopnost OČTŘ vrátit se zpětně a veřejně i k závěrům, které hovoří ve prospěch dotčených komunálních politiků.

Pátek, Sobota

… skvělé odreagování na The Legends Rock Festu v Hořicích. Tradičně skvělé organizační zajištění, všechny oblíbené kapely, setkávání s přáteli, se kterými se přes rok téměř míjíme. Známé songy kapel, které nás vrací do trochu bezstarostnějších let, energie vycházející z pódia i publika. Na tohle se vždy těším, a proto se sem vracím. Odjížděl jsem sice nevyspalý, ale přesto s novou energií a hlavně termínem příštího ročníku v kalendáři.

Neděle

… po rockovém maratonu něco trochu „serióznějšího“ …účast na brigádnickém snažení při budování nové klubovny u nás ve Vysokově. Byl jsem tu asi opět spíše za maskota a obdivovatele práce těch, jejichž přispěním stavba výrazně pokročila, ale snažil jsem se ho dělat zodpovědně.

Suma sumárum – celkem příjemný týden a věřím, že já i vy si stejně nebo ještě lépe užijeme ten další.

