Červíček (ODS): Než Chovanec a Koten, to jdu radši na hokej

Pondělí

…jsou dny, kdy - jak se říká v textu jedné písníčky – „svítá o něco dřív“ a potom jsou dny, kdy mám pocit, že nesvítalo vůbec (tedy alespoň některým). Tak tohle pondělí bylo jedním z nich. Proběhla jednání na Radě, ale vše v duchu mnoha (aby to nebylo zavádějící) odstínů šedi.

Úterý

……protože zastávám názor, že jedině vlastním příkladem můžeme ukazovat cestu druhým a dětem zejména, tak když jsem dnes dostal pozvání, rád jsem přislíbil, že se zúčastním výchovného představení pro děti základních škol „Trapas nepřežiješ“. Společenské chování je v kulturní společnosti důležité a vyučovat bychom je měli nejenom děti (například někteří politici by měli brát tuplované lekce), ale hlavně - pojďme pro začátek naším dětem zase říkat, že správné je pozdravit, poděkovat, respektovat názor druhého, nelhat a nekrást! Možná, když to budeme chtít po nich, začneme se podle toho chovat znovu i my sami.

Středa

…Odpolední jednání na SŽDC bylo ukázkou toho, že chuť vést dialog – tedy naslouchat si navzájem a hledat společná řešení - lze. Věřím, že nezůstane jen u příslibů a modernizace tratí (Velký Osek – HK – Choceň a HK – Trutnov), nové zastávky (Obědovice, Nepasice, Čermná nad Orlicí), zabezpečovače umožňující zvýšení rychlosti na trati u Jaroměře či oprava nástupišť v České Skalici se začnou realizovat co možná nejdříve.

Čtvrtek

… ve čtvrtek jsem se díval na politické komentáře ke společné večeři Andreje Babiše a našeho znovuzvoleného prezidenta. Je škoda, že tak trochu očekávané výsledky demokratických parlamentních voleb získávají pachuť díky povolebním vyjednáváním všech zúčastněných. Zejména neochota prezidenta trvat na nepsaném, ale osvědčeném zvyku - tedy požadovat tzv. 101 hlasů v poslanecké sněmovně. Tato podmínka byla poprvé uplatňována v mimořádném období po pádu Nečasovy vlády. Při vzniku následné úřednické vlády jejího naplnění nebylo třeba (a tady mi nezbývá, než si povzdychnout nad osobní zkušeností s fungováním této vlády bez důvěry…také nemusela získat 101 hlasů). U vzniku Sobotkovy Vlády se k ní současný prezident vrátil. A dnes její naplnění opět nevyžaduje?! Jsou tedy vlastně pro politiky a jejich odpovědnost za sestavení vlády vytvořené předvídatelné podmínky?

Pátek

…dnes jsem cestoval na jednání do Roudnice okr, HK a potom do Chomutic v okrese Jičín, která byla poměrně věcná a jak k projektu ošetření topolů u krajské silnice, tak resumé s diskuse k přípravě návrhů pro dlouho a zatím marně očekávané realizaci komplexního řešení protipovodňových opatření, i s konkrétními výstupy. Ovšem později odpoledne jsem si přečetl komentář: http://domaci.eurozpravy.cz/…/215177-centralu-proti-zlocin…/

…a tento „výstup“ mne spíš vedl k zamyšlení, zda informaci, že odejde cca 14 % zkušených policistů v důsledku způsobu reorganizace celorepublikového útvaru a náhradou za ně jsou ne noví policisté, ale ti, které jenom přesuneme odjinud, lze vnímat jako dobrou zprávu. Nelze! Těch 128 nových policistů přišlo z krajských a okresních kriminálek a radši se nebudu ptát, jestli nám nebudou chybět při šetření běžné kriminality v místech, odkud přišli...

Sobota

…Masopust v obci Vítězná....se starostou Petrem Hrubým, Jirkou Babicou a ostatními přihlížejícími jsem mimo jiné sledoval i „vyhnání kobylky obce“, aby štěstí neopouštělo místní v tomto roce....a napadlo mne, že by se tento zvyk možná dal aplikovat nejenom s kobylkou a nejenom v obci Vítězná.

Neděle

…celkem se zájmem sleduji diskusní pořady Václava Moravce, ten nedělní nevyjímaje, ale když jsem v upoutávkách zachytil, že dnes budou diskutujícími Milan Chovanec a Radek Koten, usoudil jsem, že nemusím mít úplně všechno a zahájím „masopustní půst“ - alespoň co se konzumace stanovisek bezpečnostního experta Kotena týče - o něco dříve a jdu radši na hokej.

Psali jsme: Červíček (ODS): Kraj hledá nové spoje místo „žlutých autobusů“ Červíček (ODS): Kraj nemá pro svinarský most využití, městu jej nabízí zdarma Červíček (ODS): Obrana a bezpečnost - Nutné koncepční změny Červíček (ODS): Čekají nás „báječná léta pod psa“?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV