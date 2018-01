Daniel Kerekes: Podívejte se, kde a kdy měli spočítáno

Volební místnosti pro druhé kolo prezidentské volby se uzavřely v sobotu 27. ledna o 14. hodině. Jako první svou zápisnici předali komisaři z pátého okrsku v Sedlčanech ve Středočeském kraji. Sečteno, zapsáno a předáno měli za rekordních 16 minut a 5 sekund. Sečíst potřebovali jen 54 hlasů.

Průběh sčítání mapa 1 ZDE

Počítání hlasů naopak nejdéle trvalo v okrsku č. 45 na Praze 3, kde komise vydala až 1 082 obálek. Sečteno a předáno měli až po 3 a půl hodinách od uzavření volební místnosti. Průměrný čas počítání hlasů v celé republice byl 58 minut a 28 sekund.

Průběh sčítání mapa 2 ZDE

„Pokud se podíváme na časosběrnou mapu, vidíme zajímavou věc: to, že se Praha sčíta jako poslední, není až tak úplně pravda. První výsledky z Prahy se objevují již kolem 25. minuty po skončení hlasování,“ uvádí volební expert Daniel Kerekes. Dodává také, že "poslední výsledky jsou opravdu z velkých sídlišť v Praze, a proto často na závěr mění průběžné výsledky, ale značná část Prahy je už dávno v průběžných výsledcích zahrnuta“.

Daniel Kerekes, který působí jako doktorand na brněnské katedře politologie, zdůrazňuje, že volební komise by neměly závodit v rychlosti počítání. „Šestnáct minut je velmi krátký čas na to, aby komise spočítala voličské seznamy, zapečetila materiály, spočítala obálky a hlasy, sepsala zápis, zkontrolovala, zda je vše v pořádku a zápis bezpečně dovezla na sběrné místo statistického úřadu,“ dodává Kerekes a uzavírá: „Nejvyšší správní soud v posledních sněmovních volbách odhalil v práci komisí nedostatky a poměrně velkou chybovost. Z toho důvodu by se organizace voleb měla více soustředit na kvalitu počítání, než na zkracování času. S tím by samozřejmě měly souviset i odměny pro členy komisí.“

(autorem mapy je Daniel Kerekes, který působí jako konzultant v politicalconsulting.sk a jako doktorand na katedře politologie Masarykovy univerzity)

