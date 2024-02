David Bohbot: Je válka Izraele s Hamásem předobrazem budoucnosti Evropy?

reklama

Samotná operace byla perfektně připravena. Yamam ostatně nacvičuje podobné operace prakticky nepřetržitě. Podporovalo ji i letectvo a speciální záchranná jednotka. Časově náročný kilometr nepřátelského území pomohla bojovníkům Yamamu, chránícím rukojmí, překonat Sedmá brigáda ukrajinské armády.

Izrael dnes vůbec nediskutuje, jestli může, nebo nemůže operovat v Rafáhu. Kromě posledních čtyř brigád Hamásu zde působí celý zbytek vedení této teroristické organizace a co je hlavní, jsou tam i další rukojmí. A ačkoliv se tato skutečnost v českých médiích zatím příliš neodráží, Izrael má ve válce s Hamásem významně navrch. Izraelské ozbrojené síly prokazatelně zlikvidovaly už více než deset a půl tisíce ozbrojených teroristů. Izrael vítězí a bude v tom pokračovat, dokud nebude Hamás v Gaze totálně poražen.

Porážka radikálních islamistických skupin nejen v Gaze, ale na celém Středním východě je jedinou cestou k dlouhodobému míru v této oblasti. Vítězství Izraele navíc přinese i významné oslabení vlivu radikálního islámu ve světě, což může významně ovlivnit i situaci v Evropě. Proto jsou škodlivé a vysoce nebezpečné jakékoliv snahy o zastavení Izraele v jeho tažení proti islámským radikálům, vedeným myšlenkou džihádu a vražedného teroru proti jinak smýšlejícím lidem.

Je v nejbytostnějším zájmu Evropy Izrael naopak podporovat, učit se od něj a pochopit, jak a proč dnes bojuje. V plánech radikálními muslimskými organizací, které hodlají pomalu, ale jistě ovládnout nejen Evropu, ale celý svět, jsme totiž po Středním východu hned další na řadě. V čele těchto snah stojí Muslimské bratrstvo, hlavní organizace Hamásu, která sice nenápadně, ale zato systematicky a nesmlouvavě působí zejména v Evropě.

Přesně před dvaceti lety, v únoru 2004, jsem měl svou první přednášku v ČR. Stál jsem tehdy před přibližně třiceti lidmi a hovořil o radikálním islámu a jeho hrozbách. Vyslovil jsem také svou první dlouhodobou předpověď vývoje vztahů muslimů a původních obyvatel Evropy. Řekl jsem, že jednoho dne bude stačit špatný výsledek ve fotbale, aby mladí agresivní muslimové vyšli do ulic, aby ničili, pálili, rabovali a kradli. A že místní policie budou proti tomu prakticky bezmocné. Tehdy se mi vysmáli a nebrali mě vážně. Je to někomu směšné i dnes?

Nyní, symbolicky dvacet let poté, zveřejňuji svou další dlouhodobou předpověď. Týká se také radikálního islámu a nic dobrého v ní nečekejte.

Domnívám se, že evropské země čeká v budoucnu nutnost řešit problém mnoha jejich vlastních Gaz. Dnes se jim říká no-go zóny a jsou různě veliké. Zradikalizovaní a agresivní mladí muslimové je budou využívat jako základny pro plánování a provádění brutálních útoků a vraždění nevinných lidí. A stejně jako to dělají v Gaze, i v no-go zónách budou věznit unesená rukojmí v tunelech, vybudovaných pod jimi ovládaným územím.

Ptáte se, proč by to dělali? Nezměnil je snad dobrý život v Evropě? Neudělá z nich spokojené, šťastné a vděčné lidi to, že jsme k nim dobří a štědří? Ne, nezmění. S tím nepočítejte.

Radikální muslimové budou mít vždy kombinaci mnoha důvodů, proč se nezměnit. Stejně, jako je má dnes Hamás. Musí vraždit, protože potřebují publicitu. Potřebují se ospravedlnit před světovou veřejností, deklarovat, že jsou chudí a utlačovaní, potřebují na sebe upozornit.

To ale není hlavní důvod jejich chování. Tím, co je podněcuje a pohání, aby jednali tak, jak to dnes vidíme po celém světě, je jejich způsob vnímání islámského náboženství. Vraždění, uřezávání hlav a znásilňování považují za své historické právo. Dělali to vždy a dělají to i dnes. V Nigeru, Sýrii, Iráku, nebo v Jemenu ve velkém, ale viděli jsme to i ve Francii, nebo v Belgii. Většinou jsou jejich oběťmi nemuslimové, ale někdy vraždí i muslimy, kteří podle nich jen nejsou „dostatečně muslimskými“. Oni bez sebemenší lítosti prostě jen zabíjejí ve jménu Alláha.

Některým z vás, čtenářů, možná přijde má předpověď až morbidní. Možná vás dokonce rozčílí, nebo urazí, protože vy jste přece potkali jen milé muslimy, kteří vůbec nejsou agresivní, jsou vzdělaní a tvrdě pracují. Vím, že mnoho evropských muslimů není a nikdy nebude takto zradikalizováno. Ale počet radikálních agresivních muslimů, žijících mimo Evropu, je obrovský a děsivý a jejich rostoucí vliv radikalizuje i mnoho muslimů, žijících na našem kontinentu.

I v Evropě je mnoho lidí, kteří věří, že islám jednoho dne ovládne svět, nebo že střílet ostrou municí při svatbách je v pořádku. Jsou zde muži, kteří věří, že žena má menší cenu než ovce a kteří vás klidně zavraždí, protože jste se pomyslně dotkli jejich rodinné cti, nějak jste urazili proroka Mohameda či se špatně vyjádřili o Koránu. Tito lidé se snadno zradikalizují, ať už žijí v Evropě, nebo na Blízkém východě.

Začnou na nás útočit, a je jen otázkou času, kdy se budou cítit dostatečně silní, nebo kdy se stane něco, co je přesvědčí o možnosti zvítězit už nyní. Budou útočit s vědomím, že se budeme mstít, a dokonce si to budou přát. Protože když se budeme mstít, vytvoříme další budoucí Šahídy, svaté mučedníky, a pomůžeme jim ospravedlnit jejich útoky, teror a vraždění. A když sami nezaútočíme, nebudeme se tvrdě bránit, jsme ztraceni. Oni přesvědčí další teroristy, že jsme slabí, že můžeme být poraženi, a zaútočí znovu. Ve větším počtu. To musíme pochopit. Historicky k tomu ostatně došlo v Evropě už mnohokrát.

Co čekali Palestinci, že Izrael udělá, když na něj zaútočí? Že jim poděkuje? Ne, vědí dobře, jak Izrael funguje, věděli, že se nebude jen trpně bránit, ale že zaútočí. A věděli, že budou umírat jejich vlastní civilisté. Počítali s tím a plánovali to. Proto si jako základny vybrali nemocnice a školy. Ale v jejich plánech byla chyba. Nevěřili totiž, že Izrael půjde do války s cílem zničit Hamás v Gaze a definitivně změnit situaci. Předpokládali, že jako často předtím projeví slabost a bude se příliš bát civilních obětí.

A přesně tohle bychom se měli naučit my v Evropě. Rychle, než bude příliš pozdě. Musíme se naučit chovat sebevědomě, rozumět jednání a požadavkům muslimů a tvrdě se jim stavět. A přesně to je důvod, proč jsem se rozhodl jít do politiky. Chci bezpečnou zemi pro mě, mé děti a budoucí generace. Tohle mě motivuje, ne peníze, nebo výhody, které přinášejí politické funkce.

Nikdo dnes nemá právo soudit Izrael, protože zatím není na jeho místě. Bratři teroristů z Hamásu a Muslimského bratrstva ovládli Francii, jsou oficiálně financováni francouzským státem a rychle se šíří po celé Evropě. Přijde čas, kdy budeme muset říct DOST!! Tohle už se nesmí opakovat! A pokud to znamená, že se na nás bude zlobit celý svět, jako se dnes zlobí na Izrael, budiž. Ustojíme to.

Proto vám teď říkám, že pokud chce Evropa přežít, měla by se od Izraele velmi rychle začít učit, jak čelit radikálnímu islámu. Slabost a ustupování nejsou na místě. Kdo se chová milosrdně ke krutým lidem, schvaluje krutost k těm milosrdným. Mějte to na paměti.

