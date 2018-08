David Rath: S čím do toho jdu

Celostátní:

1. řešení personální krize ve zdravotnictví ( nedostatek lékařů a sester) - navrhnu zjednodušení systému vzdělávání, růst platů, odbyrokratizování a stabilní existenci nemocnic - zákony o vzdělávání, odměňování a síti veřejných nemocnic.

2. boj proti kolonizátorům naší země - spravedlivá daňová progrese pro všechny gigantické podniky a nadnárodní korporace, které z naší vlasti odvážejí zisky - navrhnu zvýšit jejich zdanění o 10%.

3. podpora investic z peněz získaných podle bodu 2.) do nejnovějších technologií, výzkumu, zdravotnictví, kultury a zdravého životního prostředí - navrhnu vytvoření speciálního fondu, který bude spravován špičkovými lékaři, vědci a umělci - ne politiky a úředníky.

4. boj proti zneužívání moci soukromými skupinkami uvnitř represivních složek - navrhnu osobní hmotnou odpovědnost za chyby policistů, státních zástupců a soudců, ale i poslanců, senátorů a ministrů - zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou chybným rozhodnutím.

5. boj proti byrokratickému molochu, který dusí a často likviduje lidí -navrhnu zjednodušení a zrušení nepřehledných, nesrozumitelných a komplikovaných zákonů - ročně navrhnu zrušit nebo výrazně zjednodušit minimálně 20 zásadních zákonů.

6. boj proti migraci - odmítnu jakékoli snahy (kvóty atp.), kterými se snaží Evropská unie vnutit nám běžence.

Pro senátní obvod Litoměřice:

1. zabráním privatizaci litoměřické nemocnice do rukou kyperské firmy z investiční skupiny Penta. Zachráním roudnickou nemocnici před útlumem a redukcí poskytované péče společností Penta. Iniciuji jednání o návratu roudnické nemocnice do sítě veřejných nemocnic.

2. prosadím investice kraje, státu a měst do zásadní modernizace nemocnic v okrese Litoměřice.

3. iniciuji vytvoření nebyrokratického krajského nebo i celostátního programu pro města a obce, jehož cílem budou města plná zeleně - tvorba zelených prstenců okolo měst a obcí s budováním nových vodních ploch, výsadba nových alejí a parků jako zelených plic a míst pro sport a rekreaci.

4. prosadím budování cyklostezek bezpečně propojujících jednotlivé obce a města tak, aby lidé a děti mohli v klidu jezdit do práce, škol nebo za zábavou na kolech. Propojení okresu cyklostezkami s Prahou a dalšími většími městy ( Kladno, Mělník, Louny...) s cílem podpořit tento druh turistického ruchu.

5. prosadím investice do železnice a navazujících autobusových spojů tak, aby se lidé co nejpohodlněji a nejrychleji dostávali i z malých obcí do velkých měst - kombinací dopravy malým autobusem k nejbližší zastávce a pak spolehlivým vlakovým spojem do zaměstnání, školy, k lékaři, nebo za kulturou.

