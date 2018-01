David Rath: Souboj titánů

Královna médií

Na okraji tak zůstává bezesporu klíčová role státních zástupců, především vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenky Bradáčové. U jiných kauz spadajících pod její působnost, byla vždy iniciátorkou a moderátorkou mediálního zájmu. Hojně poskytovala zasvěcené komentáře a hodnocení celé situace. Svojí aktivitou dalece překračovala předchozí zvyklosti a praxi jejích kolegyň a kolegů, kteří byli v komentování kauz zdrženliví. Konečně to jim ukládá i zákon.

Proč ta opatrnost?

Vrchní státní zástupkyně Bradáčová svoji zákonnou povinnost - objektivně informovat veřejnost, interpretuje velice svérázně a hlavně je mediálně nesmírně šikovná. Nepochybný herecký talent z ní udělal hvězdu mezi suchopárnými úředníky. O to víc je podivné a podezřele, že od počátku vyšetřování Čapího hnízda se drží v přítmí, k samotné věci se vyjadřuje jen na přímý nátlak médií a opatrně. Proč tomu tak je? Proč to zase není ona, kdo by aktivně veřejnosti vysvětloval v čem spočívá podstata trestného činu a oč jsou opřeny „neprůstřelné“ důkazy, tak jak opakovaně činila třeba i v mé kauze. Je ministr a premiér méně než hejtman? Je sedm milionů v krabici bůh ví pro koho víc než padesát milionů údajně utopených v soukromé rezidenci?

Výbor pro veřejné blaho

Vysvětlení zná jen ona sama a určitě ho veřejnosti neřekne, a tak můžeme jen spekulovat. Jsem přesvědčen, že od samého začátku kauzy ji bedlivě sleduje a vyčkává. Není totiž běžným státním zástupcem, který nezaujatě plní zákonné povinnosti do značné míry spočívající v úřednické rutině. Je a chce být tvůrkyní nového systému, tedy systému nového rozdělení moci. Má vizi novodobého Robespierova Výboru pro veřejné blaho, takzvaného - speciálu. Útvaru státních zástupců, který se nikomu nezodpovídá, je neodvolatelný a sám si vybírá z celého území republiky případy a spřízněné policisty i soudce. Tedy to, co si už v malém vyzkoušela na mé kauze.

Konec demokracie

I těm méně bystrým politikům brzy došlo, že pokud by na něco takového kývli, byl by konec s demokratickým zřízení státu a všichni by se stali rukojmí šéfa tohoto útvaru. Tak začali hrát známou hru na zdržovanou. Hrál ji i Andrej Babiš a jeho ministři spravedlnosti. V této situaci se hodilo ho trochu přitlačit. Tak se vyšetřovatelům v šetření nebránilo, ale ani se veřejně- mediálně nepodporovali, jako někteří jiní. Jasný vzkaz pro Andreje Babiše. Minimálně ministr Pelikán to správně pochopil.

Předhodím Ratha

Ministr Pelikán na oplátku poslal paní Bradáčové také jasný vzkaz. Její ješitnost totiž ranilo rozhodnutí vrchního soudu o nezákonnosti odposlechů v mé kauze. Byla to ona, která se svým přítelem (i dosavadním druhem), tehdy policistou Petrem Vincenzem, stála u nezákonného získání důkazů a podezřelého začátku celého případu, který nespadal do Ústeckého kraje, a přesto tam byl poslán. Bere případ osobně a prestižně, a proto na rozhodnutí vrchního soudu reagovala nezvykle impulzivně a aniž by znala odůvodnění už veřejně prohlašovala, že jde o porušení zákona.

Já pomůžu tobě, ty pak mně

Ministr Pelikán v řádu minut na toto její prohlášení přispěchal se svým ujištěním, že jí pomůže a podá stížnost na porušení zákona. Jasný vzkaz - já tě podržím s Rathem a spol. a ty pomůžeš mému šéfovi a jeho vyšetřování pošleš k ledu. Zatím se tak nestalo, protože Rath je pro vrchní zástupkyni jen osobně - emoční záležitost a když vzedmuté city opadnou vítězí rozum a ten má jiný cíl. Cíl uchopit vládu nad republikou. Proto vyšetřování A.Babiše nebylo zastaveno a státní zastupitelství takticky vyčkává.

Pomůže sněmovna?

Pokud sněmovna Babiše nevydá, budou mít po problému. Tornádo mediální nenávisti zacílí na ty poslance, kteří brání výkonu spravedlnosti. Lenka Bradáčová se omezí na strohý komentář, že v tomto případě nemůže nic dělat a musí počkat až mandát vyprší. Pro ni ideální situace. Premiér Andrej Babiš ví, jaké má státní zástupkyně možnosti a v záloze jsou prošetřovány i další jeho kauzy. Tudíž je zde vysoký potenciál držet ho v šachu.

Riskantní tah

Horší pro vrchní zástupkyni bude, když sněmovna premiéra vydá a ona musí rozhodnout, jak naloží se stížností obviněných. Když jí vyhoví a stíhání zruší, ztratí oblibu médií. Svoji moc přitom založila výhradně na podpoře médií a možná ještě jedné mocnosti, která ale mezitím změnila prezidenta a momentálně jí rozvrtávání situace v menších státech nezajímá. Zůstane tedy viset ve vzduchoprázdnu, ba co hůř, mediální tornádo se obrátí proti ní. Konečně jak dopadl obávaný Robespiere, když ztratil podporu davu.

Souboj titanů

Pokud stížnosti obviněných nevyhoví, což je běžná praxe tak asi v 99,9% případů, je si vědoma toho, že zradila současného premiéra a mocného oligarchu v jedné osobě. Premiér Babiš se v takovém případě dostává do pozice člověka, co nemůže už nic ztratit a musí bojovat všemi prostředky doslova o holý život. Navíc v problému není sám, ale vězí v něm i jeho blízcí. Pak vrchní státní zástupkyni může zachránit jen rychlá akce s Pentou za zády. Ano, ani ona není bez vlivného oligarchického krytí. Její druh je bezpečnostním ředitelem gigantu Penta. Ta má navíc dobré vztahy i s Číňany, kterým prodala Florentinum. Možná zažijeme skutečný souboj titanů o moc v naší zemi. Kdo je přitom menším zlem, toť otázka.

autor: PV