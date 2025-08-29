Václav Klaus: Páteční glosa o klimatu

U nás vůbec nikdo nezaregistroval (nebo jsem si nevšiml?) významnou událost v polemice o klimatických změnách a jejích příčinách. Toto nevšimnutí si není náhoda. Debata na toto téma už byla u nás a v Evropě zastavena, protože je prý už jakákoli vědecká diskuse na toto téma ukončena. Věda je už prý „settled“. I když není.
Úplně bez povšimnutí zůstala zpráva o tom, že americké ministerstvo energetiky vydalo zprávu „Kritické zhodnocení vlivu emisí tzv. skleníkových plynů na americké klima“. Zprávu si vyžádal prezident Trump a pověřil pět známých vědců z amerických a kanadských univerzit – John Christy, Judith Curry, Steven Koonin, Ross McKitrick, Roy Spencer – aby tuto zprávu vytvořili. Tři z nich znám osobně, jeden z nich Ross McKitrick (slavný autor kritiky tzv. hokejkového grafu, na němž byla v prvním desetiletí tohoto století založena nemalá část argumentace klimatického alarmismu) mne dokonce před více než desetiletím pozval na toto téma promluvit na univerzitě v kanadském Guelphu.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Kdybych nepozorně sledoval švýcarský týdeník Die Weltwoche a neobjevil v jeho vydání ze 14. srpna tuto informaci, také bych o tom nevěděl. Tam byl publikován rozhovor s dalším vědcem, se kterým jsem dlouhodobě v kontaktu, s německým bývalým ministrem životního prostředí v Hamburku, prof. Fritzem Vahrenholtem, který tuto zprávu v tomto rozhovoru označil za „Donnerschlag“, což česky znamená hromovou ránu, v přeneseném smyslu za šokující událost.
Těchto pět vědců sestavilo zprávu, která má více než 150 stránek. Znám a dlouhodobě sleduji práce těchto autorů, a proto mě předložená zpráva vůbec nepřekvapuje. Potvrzuje, s jistým odstupem času, všechny známé námitky proti oficiální doktríně, která se stala základem ničivé politiky evropského Green Dealu a kterou – jak se zdá – bez jakéhokoli otazníku přijímá jako východisko své politiky i naše dnešní, naštěstí už končící vláda.
Klíčová závěrečná věta z „executive summary“ této zprávy říká: „Jakékoli kroky americké vlády ohledně klimatické změny budou mít naprosto nepostřehnutelně malý dopad na globální klima a jejich jakýkoli efekt se projeví až s nesmírně dlouhým časovým zpožděním.“ To jsou závěry o politice USA. Tedy nepostřehnutelně malý dopad a nesmírně dlouhé časově zpoždění, ale za velmi „postřehnutelné“ náklady už dnes.
Česká republika je ekonomicky vůči USA miniaturní. Když americká politika může mít jen „nepostřehnutelně malý dopad“, jaký dopad na globální klima může mít jakákoliv politika české vlády? Náklady Green Dealu jsou však už dnes velmi „postřehnutelné“.
Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV