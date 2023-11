Dominik Rusinko: Tři scénáře pro dnešní zasedání OPEC+. Kam posune kartel cenu ropy?

reklama

Trhy bude dnes zajímat především celkový rozsah produkčních škrtů v příštím roce. Připomeňme, že Saúdská Arábie a spol. mají dle dohody aktuálně omezovat těžbu v masivním rozsahu přibližně 5 mil. barelů denně (cca 5 % globální nabídky). Pro rok 2024 se již aliance dohodla na škrtech v rozsahu 3,7 mil. barelů denně. Zbývající část připadá na dobrovolné těžební limity ze strany Saúdů (1 mil. barelů denně) a Ruska (300 tis. barelů denně), o kterých by mělo být po dnešku jasněji.

Saúdská Arábie půjde do dnešního jednání s cílem vynutit si větší disciplinovat ze strany členských zemí kartelu. V reálných číslech jsou totiž škrty přibližně o 1,5 mil. barelů denně nižší, což znamená, že pro Saúdy je stabilizace cen ropy stále nákladnější (v podobě nižší těžby). Trh v zásadě počítá s prodloužením jejich unilaterálních škrtů i pro začátek příštího roku. A to by měl být důležitý impuls k tomu, aby se se cena ropy stabilizovala, případně se i pokusila o pozvolný návrat do pásma 85-90 dolarů za barel.

Zcela vyloučit ale nelze ani scénář ne-dohody. Ten by mohl mít podobu dočasného navýšení saúdské těžby s vědomím nižších cen ropy, které by ale vedly mohly přinést novou a robustnější dohodu na kolektivních škrtech. Naopak alternativa v podobě ještě hlubších škrtů ze strany samotné Saúdské Arábie se v tomto roce neukázala příliš úspěšná, proto by bylo překvapení, pokud by k ní království sáhlo.

Výhledově je přitom klíčovou otázkou, jak dlouho bude Saúdská Arábie ochotna podporovat cenu ropy na úkor vlastní těžby. Tato strategie je totiž „obědem zdarma“ a vítanou pobídkou i pro těžaře mimo ropný kartel, především americké producenty břidlicové ropy. Díky nim nyní produkují Spojené státy 13,2 mil. barelů denně, vůbec nejvíce v celé historii. Saúdská Arábie tak pomalu ale jistě opět začíná čelit odvěkému dilematu: buďto dále usilovat o vyšší ceny na úkor vlastní těžby, nebo o zachování tržního podílu, ale smířit se s podstatně levnější ropou.

