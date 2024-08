Feng Biao: Komplexní prohlubování reforem a sdílení nových příležitostí čínské modernizace se světem

Plenární zasedání projednalo a přijalo Rozhodnutí Ústředního výboru Komunistické strany Číny o dalším komplexním prohlubování reforem a podpoře modernizace čínského stylu, které objasňuje velký význam a celkové požadavky na další komplexní prohlubování reforem a provádí systematické a strategické plánování dalšího komplexního prohlubování reforem, což světu nejen ukazuje plán a harmonogram rozvoje modernizace v čínském stylu, ale světu také přináší více příležitostí k rozvoji. Rád bych využil této příležitosti a seznámil přátele ze všech oblastí v České republice s příslušnou informací.

Plenární zasedání vypracovalo velkolepý plán dalšího komplexního prohlubování reforem

V současné době se ve světě zrychluje vývoj bezprecedentních změn. Tváří v tvář složité mezinárodní a domácí situaci se Ústřední výbor Komunistické strany Číny v čele se soudruhem Si Ťin-pchingem chopil kormidla, postavil reformy do významnější pozice a systematicky vypracoval velký plán dalšího komplexního prohlubování reforem v souladu s modernizací v čínském stylu.

Plenární zasedání stanovilo přesné cíle, přijalo komplexní opatření a projevilo pevné odhodlání, jež zdůraznilo, že celkovým cílem dalšího komplexního prohlubování reforem v Číně je pokračovat ve zdokonalování a rozvoji socialistického systému s čínskými rysy, podporovat modernizaci systému a kapacity správy statu, vybudovat do roku 2035 socialistický tržní hospodářský systém na vysoké úrovni ve všech ohledech, zdokonalit socialistický systém s čínskými rysy, v podstatě realizovat modernizaci systému a schopnost správy statu, v podstatě realizovat modernizaci socialismu a položit pevné základy pro vybudování Číny jako silné moderní socialistické země ve všech ohledech do poloviny tohoto století. Plenární zasedání předložilo více než 300 zásadních reformních opatření na institucionální, mechanizační a systémové úrovni, zaměřených na oblasti jako jsou ekonomie, politika, kultura, ekologická civilizace a národní bezpečnost, zahrnujících jak zdokonalení a posílení minulých reformních opatření, tak i nové myšlenky a opatření vycházejících z potřeb současné praxe. Plenární zasedání jasně zdůraznilo, že všechny reformní úkoly budou dokončeny do roku 2029, kdy uplyne 80 let od založení Čínské lidové republiky, což svědčí o sebevědomí a odhodlání Číny dále prohlubovat reformy na podporu modernizace státu, které poskytnou silný impuls a institucionální záruku pro udržitelný rozvoj Číny a také vnesou do světa bouřlivých změn vzácnou jistotu a pozitivní energii.

Plenární zasedání ukázalo, že otevřenost je výrazným znakem čínské modernizace

Plenární zasedání poukázalo na to, že je nutné držet se základní národní politiky otevírání se světu, trvat na prosazování reforem prostřednictvím otevírání se, opírat se o výhodu obrovského čínského trhu, zvyšovat schopnost otevírání se při rozšiřování mezinárodní spolupráce a budovat vyšší úroveň nového otevřeného ekonomického systému. Budeme soustavně rozšiřovat institucionální otevírání, podporovat sladění s mezinárodními hospodářskými a obchodními pravidly na vysoké úrovni, aktivně se podílet na reformě globální správy ekonomických záležitostí a poskytovat více globálních veřejných produktů. Prohlubujeme reformu systému zahraničního obchodu, budeme aktivně reagovat na trend digitalizace a ekologizace obchodu a vytvoříme institucionální prostředí příznivé pro rozvoj podnikání nových forem a způsobů. Prohlubujeme reformu systémů řízení vnitřních a vnějších investic a vytvoříme prvotřídní podnikatelské prostředí orientované na trh, právo a internacionalizaci. Zlepšíme také mechanismus podpory vysoce kvalitní společné výstavby Pásma a stezky a posílíme budování mnohostranných platforem spolupráce v oblastech, jako je zelený rozvoj, digitální ekonomika, umělá inteligence, energetika, daně, finance a snižování počtu katastrof. Plenární zasedání vyslalo mezinárodnímu společenství jasný signál, že Čína bude neochvějně prosazovat čínskou modernizaci s komplexně prohloubenými reformami a prosazovat vysoce kvalitní rozvoj s otevíraním se na vysoké úrovni a že Čína bude nadále rozšiřovat hloubku a rozsah svého otevíraní, utvářet nové výhody otevřené ekonomiky na vyšší úrovni, aby se svět mohl podílet na příležitostech a dividendách, které přináší velký čínský trh, a aby se lidé všech zemí mohli podílet na plodných plodech čínské modernizace.

Plenární zasedání poukázalo na to, že vysoce kvalitní rozvoj je prvořadým úkolem budování moderní socialistické země ve všech ohledech

Plenární zasedání zdůraznilo, že je třeba vést reformy s novou koncepcí rozvoje, vycházet z nové etapy rozvoje, prohlubovat strukturální reformu na straně nabídky, zlepšovat motivační a omezující mechanismus na podporu vysoce kvalitního rozvoje a utvářet nové dynamiky a nové výhody pro rozvoj. Plenární zasedání rozhodlo o komplexní provádění kolem rozvoje nové kvalitní produktivity, která se vyznačuje vysokou technologií, vysokou účinností a vysokou kvalitou, a navrhlo posílit institucionální nabídku v nových oborech a tratí, vytvořit mechanismus, který zajistí navýšení finančních prostředků pro budoucí průmyslová odvětví, a vnitrostátní normy budou povýšeny na vodítko pro modernizaci tradičních průmyslových odvětví, podporovat hloubkovou integraci reálné ekonomiky a digitální ekonomiky, zlepšit instituce a mechanismus modernizace výstavby infrastruktury, zdokonalit systém pro zvýšení úrovně odolnosti a bezpečnosti průmyslového a dodavatelského řetězce, vybudovat mechanismus na podporu komplexních inovací a vyvinout koordinované úsilí na podporu integrované reformy institucí a mechanismů v oblasti vzdělávání, vědy a techniky a talentů. Očekává se, že čínská hospodářská transformace od vysokorychlostního růstu ke kvalitnímu rozvoji přinese nejenom Číně nové kolo dlouhodobého růstového cyklu a přinese také nové kolo rozvojových dividend pro stabilizaci a zlepšení světové ekonomiky.

Plenární zasedání znovu potvrdilo, že čínské modernizace je modernizací mírového rozvoje

Plenární zasedání poukázalo na to, že modernizace v čínském stylu je modernizací na cestě mírového rozvoje. V diplomatické práci bude Čína nadále důrazně prosazovat nezávislou mírovou zahraniční politiku a zasazuje se o podporu společenství se sdílenou budoucností lidstva. Budeme se i nadále uvádět společné hodnoty celého lidstva do praxe, prosazovat Globální rozvojovou iniciativu, Globální bezpečnostní iniciativu a Globální civilizační iniciativu, volat po rovnoprávném a spořádaném multipolárním světě a všeobecně prospěšné a inkluzivní ekonomické globalizaci, podílet se na vedení reformy a budování systému globálního řízení a rozhodně chránit suverenitu, bezpečnost a rozvojové zájmy státu.

Velkolepý plán byl vypracován, nastal vhodný čas o něj usilovat a spolupráce vytváří výhody pro obě strany. Modernizace v čínském stylu byla v rámci reforem a otevírání se neustále podporována a jistě otevře široké perspektivy v rámci reforem a otevírání se. Čína je ochotna pokračovat v otevírání se na vysoké úrovni všem zemím světa, včetně České republiky, sdílet nové příležitosti dalšího komplexního prohlubování reforem Číny a prosazování modernizace v čínském stylu, a spojit síly při budování společenství se sdílenou budoucností lidstva.

V roce 2024 uplyne 75 let od navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Českou republikou. Čína aktivně podporovala obnovení přímých letů mezi oběma zeměmi, soustavně prosazovala výměny a spolupráci v různých oblastech, jako je hospodářství a obchod, kultura, věda a technologie a vzdělávání, na základě zásad vzájemného respektu, rovného zacházení a oboustranně výhodné spolupráce a aktivně podporovala vzájemné porozumění mezi lidem obou zemí. Čína je připravena spolupracovat s českou stranou, aby využila příležitosti 75. výročí navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi k prohlubovaní a rozšířovaní čínsko-české spolupráce a ke vzájemnému sblížení srdcí čínského a českého lidu, a tím lépe prospěje lidem obou zemí, světu a společnému blahu celého lidstva.

Feng Biao, Velvyslanec Čínské lidové republiky v České republice