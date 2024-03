Feng Biao: Usilovat o rovnou a spořádanou světovou multipolarizaci

reklama

O multipolarizaci a globální konfrontaci ve světě hovoří v poslední době řada českých politiků a jejich slova jsou plná obav. Čínská strana věří, že obecný směr lidského vývoje a pokroku se nezmění, logika světových dějin kličkovaně dopředu se nezmění a trend společného osudu mezinárodního společenství se nezmění, a pevně věří, že budování globálního společenství sdílené budoucnosti lidstva je jedinou správnou volbou pro lidstvo, a učinila z něj ušlechtilý cíl a hlavní směr práce čínské diplomacie.

Prosazování rovné a spořádané multipolarizace ve světě je důležitým prvkem budování globálního společenství sdílené budoucnosti lidstva. Čína sdílí názor, že multipolarizace je základním trendem dnešního světa. Se zrychleným vývojem změn tohoto století, hlubokým přizpůsobením srovnání mezinárodních sil a rostoucím vlivem Globálního Jihu se svět urychluje směrem k multipolarizaci a všechny země a regiony doufají, že budou mít vlastním rozvojem své místo v mezinárodním prostoru. V současné době je většina členů mezinárodního společenství nakloněna světové multipolarizaci, nepodporuje unilateralismus a mocenskou politiku a zastává názor, že bychom se neměli vracet na starou cestu táborové konfrontace a hry s nulovým součtem, natož opakovat chyby válek a konfliktů.

Jsme zastánci toho, že světová multipolarizace by měla být rovná, že bychom měli trvat na rovnosti všech zemí, velkých i malých, že bychom se měli postavit proti hegemonismu a mocenské politice, že bychom se měli postavit proti monopolu několika zemí na mezinárodní záležitosti a že bychom měli účinně podporovat demokratizaci mezinárodních vztahů. O řešení mezinárodních záležitostí by měly jednat všechny země společně a budoucnost a osud světa by měly být v rukou všech zemí. Každá země nebo skupina zemí by si měla najít své vlastní místo v globálním multipolárním systému, a ne se při hovoru o multipolarizaci odvolávat na několik velkých zemí.

V reakci na obavy, že proces multipolarizace povede k nestabilitě a nepořádku, prosazujeme, aby světová multipolarizace byla uspořádaná a aby bylo zajištěno, že proces multipolarizace bude obecně stabilní a konstruktivní. Proces multipolarizace by se měl stát historickým procesem jednoty místo rozdělení, dialogu místo konfrontace, spolupráce místo konfliktu, a společné výhry místo prohry více stran. K dosažení tohoto cíle by měly všechny země společně dodržovat cíle a zásady Charty OSN, řídit se všeobecně uznávanými základními normami mezinárodních vztahů a praktikovat skutečný multilateralismus.

Čína se vždy držela koncepce mírového rozvoje a je pevně odhodlána být tvůrcem světového míru. Od svého založení Čína nikdy nevyprovokovala války, nikdy nenapadla ani píď území jiné země, nikdy se nezapojila do zástupných válek a nikdy se neúčastnila ani nevytvářela žádné vojenské bloky a má nejlepší výsledky na světě v otázkách míru a bezpečnosti. Bez ohledu na úroveň svého rozvoje si Čína nikdy nebude usilovat o hegemonii, expanzi, sféry vlivu nebo se zapojit do závodů ve zbrojení a vždy bude pevnou silou, která bude střežit mír a klid lidstva. Při účasti na nedávné Mnichovské bezpečnostní konferenci ministr zahraničí Wang Yi zdůraznil, že bez ohledu na to, jak se mění mezinárodní větry a mraky, Čína jako odpovědná velká země vždy zachová kontinuitu a stabilitu svých hlavních politik a bude pevně působit jako stabilizační síla v neklidném světě.

Čína a Evropa jsou dvě hlavní síly, které pohánějí multipolarizaci. S tím, jak svět vstupuje do nového období turbulencí a změn, nabývají čínsko-evropské vztahy na strategickém významu a globálním dopadu. Dokud budou Čína a Evropa posilovat spolupráci, nebude probíhat "nová studená válka", táborové konfrontace nebude pokračovat a budou existovat podmínky pro rovnou a spořádanou světovou multipolarizaci. Čína je ochotna spolupracovat s evropskou stranou na tom, aby se partnerství a spolupráce stala hlavním tématem čínsko-evropských vztahů, aby podpořily trvalý a stabilní pokrok čínsko-evropských vztahů, aby společně úsilovaly o dosažení rovné a spořádané světové multipolarizace, aby více přispěly k vybudování globálního společenství sdílené budoucnosti lidstva a udržení světového míru a k podpoře pokroku lidstva.

Feng Biao, Velvyslanec Čínské lidové republiky v České republice

