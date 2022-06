Filip Šebesta: Ukrajinský emisar Volodymyr Fiala

reklama

Titulky samozřejmě vybírají média, o tom není sporu. Můžete říkat sebepodstatnější věty, vyberou si ty s největším klikacím potenciálem. V tomto případě ale novináři nic nezkreslili. Ministerský předseda skutečně přesně v tomto duchu o své návštěvě informoval i tam, kde je možnost zkreslení výroku nulová, na Twitteru Úřadu vlády.

Ukrajina je napadenou zemí v tragické situaci. O tom není nejmenšího sporu. Česká republika jí pomáhá. Můžeme vést debatu o tom, zda by zároveň neměla také (víc) tlačit na to, aby byl konflikt co nejdříve přerušen a začalo se jednat o příměří a míru. Ale proč se ještě musí český premiér řadit mezi ukrajinské emisary a oznamovat světu papežův postoj k tragické situaci v cizí zemi? Opravdu po setkání s papežem není možné říct na prvním místě cokoli ve vztahu k věřícím i nevěřícím ve vlastní zemi? Aby nemohlo být o ničem sebemenších pochyb, daroval pak český premiér papeži vyšívaný ukrajinský šál. (sic!)

Možná to ale chtěl za každou cenu konsenzuální Fiala právě tímto papeži „vyžehlit“ u místní pražské kavárny. Ta nemůže Svatému otci zapomenout jeho nedávné výroky o „štěkání NATO u ruských dveří“.

A co místo toho? Jeden by spíše čekal, že konzervativní premiér bude hovořit něco o hodnotách, které jsou s římskokatolickou církví spojeny, že si k papeži půjde pro podporu například v otázce tzv. „manželství pro všechny“ apod. Prostě, že bude demonstrovat své konzervativní přesvědčení, o kterém tak rád hovoří. Ale to by Fiala rozčeřil mediální vody, a toho on se bojí jako čert kříže.

Druhou douškou, kterou po setkání s papežem média citují, je premiérův výrok směrem k jeho předchůdci. „Doby, kdy se s českým premiérem nechtěl nikdo moc setkat a neměl moc kontaktů, jsou naštěstí pryč.“ Nemám opravdu ani nejmenší důvod k obhajobě expremiéra Babiše, ale on fakt nebyl žádným autistou, žádnou personou non grata, kterou by nikdo nikam nezval. Ale Petr Fiala by za Donaldem Trumpem možná nejel…

Snažme se řešit krize, které před námi stojí, a že jich není málo, a nerozeštvávejme se mezi sebou tímto hloupým způsobem.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

