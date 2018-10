František Dostál: Pane Suchý, já pamatuji...

Na kalendáři byl letopočet 1956 a pak také 1957 a já měl před povinnou vojenskou službou. To mi ale nebránilo, abych na Perštýně nenavštěvoval sál Reduty. Tehdy vám nebylo ještě 87 let jako letos. Byl jste ale přemlouván, jestli by nebylo možné zahrát něco na basu. I stalo se. Pravda, někdy jsem u toho. Pobýval jsem o patro výše ve vinárně Bystrica...

Přišel i rok 1991, kdy v restauraci U pilotů pod kinem Pilotů ve Vršovicích, kde kdysi stávala hospoda Mexiko, trampská parta BONAKO uspořádala úžasný večer, na kterém jste také nechyběl. Vedle vás seděl spisovatel Jaroslav Foglar, americký profesor studující život našich krajanů v Americe, no a pak já, jako také čestný člen této trampské party.

Jiří Suchý - foto František Dostál

Fotografie dokladuje, že máte před sebou moji knížku „ Lidé pravdě podobní". Snad ji dosud doma máte. Ale nejhlavnější ze všeho je, že jste nyní oslavil již 87. narozeniny.

I já si leccos pamatuji z vašich začátků, kdy jste stál na scéně, a vedle vás v křesle seděl Miroslav Horníček, kterému se mu na noze poněkud sesula ponožka. On zareagoval mimo hru tím, že pronesl do jeviště slova – „ Už jsem tak starý, že neudržím ani ponožku..."

