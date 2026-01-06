František Kubák: Napadení Venezuely a únos prezidenta Madura a jeho manželky

Ovšem USA z rozkazu prezidenta USA D. Trumpa napadly Venezuelu a unesly prezidenta Venezuely spolu s jeho manželkou s cílem postavit je před soud.
Jestliže USA napadaly venezuelské lodě v mezinárodních či venezuelských vodách, nebo ve vodách jiných než ve vodách USA, dopustily se USA podle Úmluvy OSN o mořském právu pirátství a dále i vražd, neboť řadu námořníků na napadených lodích pozabíjely.
Dále pak prezident Trump Venezuele vyhrožoval vojenskou akcí, čímž hrubě porušil odst. 4., čl. 2 Charty OSN.
Vyhrožování agresí je ve slovníku prezidenta USA zcela běžné, neboť vyhrožuje i Íránu. Stejně tak bylo porušeno Mezinárodní právo humanitární.
Únos představitele státu, to je v historii zločinu asi jedinečné. Mnozí tvrdí, že prezident Maduro není legitimním prezidentem Venezuely, že volby byly zmanipulované.
Zde bych chtěl upozornit na jeden princip, s nímž se pravidelně setkáváme.
Zvítězí-li ve volbách v zahraničí někdo, jehož vítězství si nepřejeme, prohlásíme my, ale i jeho opozice, že volby nebyly svobodné a že byly zmanipulované. Důkazy samozřejmě o manipulaci nejsou, nikdo je nepředložil. Ale to, že nejsou důkazy, to není důvodem k tomu, abychom my i jeho opozice, přestali tvrdit, že volby byly zmanipulované.
Nyní je zde nařčení, že prezident Maduro podporoval obchod s drogami. Opět žádné důkazy, ale nač mít důkazy. Když USA napadly Irák pod záminkou, že Irák disponuje zbraněmi hromadného ničení, nikdy ZHN nebyly v Iráku nalezeny.
Prezident Trump chce postavit venezuelského prezidenta před US soud. Samozřejmě, že žádný soud v USA nemá pravomoc Madura soudit. Jediný oprávněný by byl ICC, ten však na Madura a jeho manželku zatykač nevydal.
Další zajímavostí je, že teď byl v USA Netanjahu, ale můžeme se ptát, proč jej prezident Trump nenechal zatknout a nepředal ho ICC, který na Netanjahua vydal zatykač pro válečné zločiny.
V současnosti si prezident Trump, potažmo USA dělají zuby na Grónsko, protože je potřebují ke své bezpečné existenci.
Oficiálně se ústy EU a některých svých politiků bojíme rozpínavosti Ruské federace, ale rozpínavost USA nám ani v nejmenším nevadí.
Proč ČR neodsoudila napadení Venezuely a únos venezuelského prezidenta Madura a jeho manželky? Odpověď může snad být pouze jediná, a to, že politikům české republiky nic neříkají mezinárodní smlouvy a dokumenty jako Charta OSN, Ženevské a Haagské konvence, etc. To bylo zřejmě i důvodem, proč ČR neodsoudila izraelské válečné zločiny a genocidium páchané na Palestincích zejména v Pásmu Gazy, a okupaci Západního břehu Jordánu a Golanských výšin.
„Falšovatelé historie svobodu národa nezachraňují, ale ohrožují.“
(Václav Havel, první prezident ČR)
Bude se nám tvrdit, že máme být vlastenci a máme spolupracovat se státy EU a s USA. Nově jsme definovali § 403 tr. zákona, kde jsme zakázali propagaci komunistického hnutí a nacismu, a to bez ohledu na filosofii, kde musíme rozlišovat politickou ideologii – komunismus a komunistický režim, který ač o sobě tvrdí, že následuje politickou ideologii komunismu, ale fakticky můžeme prokázat, že ji naopak naprosto nedodržoval, stejně jako tomu bylo v období reálného socialismu, kde politická ideologie – socialismus, také nebyla do písmene naplňována.
Nacismus prakticky nestojí přímo na žádné politické ideologii. Je to pouze režim v určité době a za určitých podmínek.
Tohle vše by politologové měli vědět a stavět se k uvedenému paragrafu odborně kriticky.
Jiné to je s fašismem, který vzniká v první polovině 20. století na principu negace: antikomunismus, antiliberalismus, antiburžoasní, antikapitalistický, prostě jeho doménou je vše „anti-„. Fašismus také nestojí na žádné filosofické koncepci. Požaduje tvrdost, souzní s heslem „Pasivita je smrt“, brojí proti hodnotám jako je humanismus, slitování, soucit, slabost se nesmí tolerovat.
Jistě mnohé znaky, které charakterizují fašismus, nacházíme i v dnešní společnosti celého světa. Leckde a leckdy můžeme najít ve společnosti určité fašizující znaky, ČR nevyjímaje.
„Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.“
(Václav Havel, první prezident ČR)
Je jen na nás, jaká bude naše zem, náš stát. Jen na nás záleží budeme-li se moci podívat do zrcadla a nezastydět se.
„Nikdo není beznadějněji zotročen, než ti, kteří falešně věří, že jsou svobodni.“
Johann Wolfgang Goethe
Mgr. František Kubák, pplk. v. v. a válečný veterán
