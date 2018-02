František Šimeček: Skončeme s permanentní kampaní

Prezidentské volby máme za sebou, většinou hlasů vyhrál Zeman a minimálně někteří z "pražské kavárny" už zase začínají kvičet jak podřezávané podsvinče. Pamatuji si to z domácích zabijaček, to kvičení bylo většině lidí nepříjemné, ale všichni věděli, že to za chvilku skončí. Jenže toto kvičení bude trvat zase dalších pět let. A to je nervy drásající. Miloš Zeman vyhrál sice ve volbách demokratických, ale v situaci, kdy většinu "veřejného prostoru" si pro sebe zabrali jeho odpůrci. Většina novinářů a medií, řada politiků, umělců, dokonce i sportovců se angažovala proti němu. Byla snaha přesvědčit lidi, že Zemana volí hlavně lidé s nižším vzděláním, z vesnice, nepřímo řečeno tedy jen "burani". Tím chtěli podvědomě odradit mnohé od této volby, protože kdo se sám dobrovolně přiřadí do této kategorie? Přes všechnu tuto masáž posledních let, měsíců i dní dopadly volby tímto výsledkem. Zeman vyhrál sice o tři a půl procenta, ale při vyváženosti veřejného prostoru by to mohlo být klidně i procent dvacet. Přesto ale je u nás pořád řada lidí, kteří se s výsledkem nechtějí spokojit. Opět se šikují a hystericky povykují. Demokracie, kterou se tak rádi ohánějí je jim prostě odporná.

Přiznám se, že sám mám vůči Miloši Zemanovi řadu vážných výhrad, ale volil jsem jeho, i když s určitým sebezapřením. Pracuji v inženýrské firmě a s některými kolegy jsme samozřejmě volby probírali. Ač jsou to vzděláním vysokoškoláci technického zaměření, věkově na rozdíl ode mne spíše mladší, kolem třiceti, čtyřiceti, většina z nich byla také pro Zemana, byť s výhradami. To členění voličů je tedy minimálně částečně vymyšlené a účelové. Stejně tak je účelová i řada tvrzení o Miloši Zemanovi. Když se snaží o orientaci všemi směry, vytvoření určité protiváhy jednostrannému zaměření se na eurobyrokraty, je to tažení na východ. Pokud hájí české národní zájmy je to xenofobie. Novináři a další mluví o rozdělování společnosti, ale tuto společnost právě svými hysterickými výkřiky rozdělují především oni sami. Celá společnost nebude nikdy zcela jednotná. Vždy v ní existují různé skupiny, které mají svoje specifické zájmy, nenajdou se dva lidé se zcela totožnými názory. Bylo by třeba podporovat aktivitu lidí, aby se více orientovali v situaci a vyjadřovali, ale ne takovým způsobem, jak to dělá cwlá řada novinářů, neziskovek a dalších. Bohužel pasivita mnoha lidí je veliká, ale určitou část viny na tom nese právě tato situace. Mnohým se zdá, že názory většiny stejně nakonec nejsou respektovány a křiklouni se více prosadí. A ne každý má žaludek na to, aby se angažoval v takto zjitřené atmosféře.

Co můžeme v dané situaci dělat? Vytlačme z veřejného prostoru lidi, kteří si jej obsadili jen pro sebe. Poukazujme a stěžujme si opakovaně a důsledně na neobjektivitu veřejnoprávních medií a zkusme dosáhnout toho, aby alespoň někteří takovýto redaktoři a novináři změnili způsob své prácenebo z těchto medií museli odejít. Ignorujme špatné novináře ze soukromých medií. Když nebudou svým chlebodárcům přinášet požadované výsledky, oni se jich zbaví sami. Dejme umělcům najevo, že i když jsou mnohdy jako umělci dobří, nejsou chytřejší než ostatní lidé a není od nich dobré ostatní poučovat. Dělejme vše pro to, aby se jim jejich namyšlené poučování nevyplatilo. Aktivizujme lidi, aby se zapojovali do veřejného života, diskutovali, projevovali svoje názory a vůli. Předkládejme témata, která by bylo vhodné řešit ve prospěch naší budoucnosti, navrhujme a diskutujme možná řešení problémů. Tím zmenšíme prostor pro pseudotémata a prázdné řeči. Připoměňme těm, kteří říkali že zváží odchod z republiky v případě zvolení Miloše Zemana presidentem jejich slova. Ať se znovu zamyslí a buď přestanou otravovat ovzduší, nebo skutečně odejdou. Alespoň tak tady bude větší klid pro obyčejné lidi, pro ty, kteří to, co říkají, myslí vážně.

František Šimeček

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

