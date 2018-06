František Táborský: Okénko trhu

ECB oznámila postupný konec kvantitativního uvolňování a definitivně tak ukončila éru ultra uvolněné měnové politiky. Naopak japonská centrální banka pokračuje v pumpování peněz do ekonomiky a dokonce snížila svojí inflační prognózu. S překvapením přišla i čínská centrální banka, která nezvýšila své úrokové sazby a nenásledovala tak rozhodnutí Fedu. Čínská ekonomika podle posledních čísel ztrácí svůj výkon. Zpomalila průmyslová výroba, maloobchodní tržby i investice. K tomu se přidávají obavy z obchodních válek s USA, které mohou čínskou ekonomiku hodně bolet.

Obchodní války se pomalu rozjíždějí. Americký prezident D. Trump oznámil další kolo tarifů v objemu 50 mld. dolarů na dovoz čínského zboží, zejména technologického sektoru včetně duševního vlastnictví. List konkrétních položek by měl být brzy zveřejněn a Čína už stihla reagovat varováním, že zruší všechny předchozí obchodní dohody s USA. Paradoxně takový krok ale může poškodit některé americké společnosti stejně jako ty čínské. Mnoho technologických firem v USA si nechává vyrábět své produkty nebo jejich součásti právě v Číně a takový krok by pro ně mohl být silnou ranou.



Americký dolar dnes zastavil své posilování poté, co dostal silný impulz způsobený výsledkem jednání ECB. Vyjádřeno vůči koši světových měn, se dolar dostal na nejsilnější hodnoty od začátku listopadu minulého roku. Euro tak zaznamenalo největší oslabení po jednání ECB od roku 2013. To se negativně podepsalo i na koruně a dalších regionálních měnách. Zatímco EUR/USD se dnes stabilizoval na 1,16, tak koruna oslabila vůči dolaru až ke 22,17 a vůči euru ke 25,71.



Dnes nás čekají už je americké statistiky. Zejména pak průmyslová výroba, která by měla v květnu meziměsíčně zpomalit mírně pod průměr posledních dvanácti měsíců. Poslední významnou statistikou týdne bude americká spotřebitelská důvěra, která by v červnu měla jen mírně vzrůst. Podstatné bude zejména očekávání spotřebitelů ohledně vývoje inflace, která v květnu zrychlila na 2,8 % a začíná tak výrazně přestřelovat dvouprocentní cíl centrální banky.

autor: PV