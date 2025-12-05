Milena Míčová, Jana Šťastná: „Citlivá“ sexuální výchova, nebo vedení dětí k mravnímu úpadku a zkaženosti?

Podívejme se nyní na metodický list učitele po návštěvě inscenace. Děti budou obeznámeny se sexuální aktivitou, která kromě líbání a dotýkání se zahrnuje orální, anální a vaginální sex. V části 3 metodického listu stojí: „Doporučujeme se na případnou diskuzi nad tématem pornografie připravit pomocí lekce pornografie od organizace Konsent“. Jestliže se učitel připraví, může děti o toto přínosné téma obohatit.
Divadlo Polárka uvádí divadelní hru Poprvé pro děti od 13 let věku. Premiéru měla tato inscenace 22. 6. 2024. Autorem a režisérem představení je Štěpán Gajdoš, zdrojem pro tuto inscenaci se stala kniha psycholožky Marcely Poláčkové Děti to chtěj vědět taky.
Inscenace je o lidech, lásce a sexu. Z anotace se dozvídáme: „Poprvé co? A kdy? Už je na to čas? Co když všichni okolo mě už to mají dávno za sebou? Nebo ne? Už měli své poprvé? Ale poprvé s kým? Poprvé s holkou? Poprvé s klukem? Poprvé s tím, pro koho to bude poprvé? Poprvé kde? Poprvé doma, když jsou rodiče pryč? Poprvé na párty? Poprvé s láskou? Poprvé bez lásky? Jste připraveni?“
Tato hra nabádá děti ve věku 13 až 15 let, které jsou takzvaně „pod zákonem“, k prvním sexuálním zážitkům. Protagonisté však malé diváky ujišťují, že jejich „poprvé“ nemusí být zrovna vaginální sex.
Inscenace také několikrát „nadhazuje“ dětem slovo porno, např. „Dívala ses na porno?“, a v online programu k této inscenaci je video o pornu na prvním místě ze všech nabízených videí. Jako by mělo porno tu nejvyšší prioritu pro autora i organizaci Konsent, která je uvedena pod všemi videi i na závěr samotné inscenace.
V programu divadla Polárka jsou pod inscenací Poprvé popořadě loga – Evropské unie NextgenerationEU, Národního plánu obnovy, Státního fondu kultury ČR a Ministerstva kultury ČR. Ti všichni milostivě přispívají k mravnímu úpadku nezletilých dětí.
Pojďme nyní nahlédnout do metodického listu pro učitele ke hře Poprvé na stránkách divadla. Metodický list před představením oznamuje, že „autorská inscenace nabízí divákům od 13 let citlivě a přitažlivě zpracovanou část sexuální výchovy“, kterou lze začlenit podle RVP (Rámcového vzdělávacího programu pro Základní školy) do předmětu Člověk a jeho svět, či Člověk a zdraví. Také se může zařadit do průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova nebo Multikulturní výchova. V pracovním listu budou žáci k pojmům jako klitoris přiřazovat jejich definice. V tomto případě je to „část vulvy, jejíž funkcí je způsobovat rozkoš“. Žáci se budou kochat galerií pohlavních orgánů a v rámci workshopu si nakreslí na polovinu papíru vulvu a na druhou polovinu penis. Diskriminovány jsou děti, které nemají sourozence a vůbec tedy neví, jak druhé pohlaví vypadá. Učitelé mohou chlapcům pomoci a pustit jim video viva la vulva (živá vulva) z metodiky (ZDE).
Učitelé také mohou dětem doporučit knižní typy: Bible vagíny, Vulva není vagína, Kniha o penisu, Klub rozkoše či Sexkomiks
Podívejme se nyní na metodický list učitele po návštěvě inscenace. Děti budou obeznámeny se sexuální aktivitou, která kromě líbání a dotýkání se zahrnuje orální, anální a vaginální sex. V části 3 metodického listu stojí: „Doporučujeme se na případnou diskuzi nad tématem pornografie připravit pomocí lekce pornografie od organizace Konsent.“ Jestliže se učitel připraví, může děti o toto přínosné téma obohatit. Pomocí pracovního listu se děti naučí odhadovat podle reakcí partnera, zda má o sex zájem. Pokud „Je namol a nemá situaci pod kontrolou“ pak nemá o sex zájem.
Autor inscenace, protagonisté divadla Polárka, neziskovky, základní škola, Ministerstvo kultury a Evropská unie pečují ruku v ruce o sexuální wellbeing vašeho nezletilého dítěte. Odpovědnost za svou „citlivou a přívětivou péči“ však nenesou. Černý Petr čeká na rodiče. Trestní zákoník mluví jasně: Zákonní zástupci nebo osoby, jimž byla těhotná nezletilá svěřená do péče, mohou být trestně odpovědní za trestný čin ohrožování výchovy dítěte (§201 TZ) a sazba je pro zákonné zástupce odnětí svobody až na dva roky. Pro rodiče nezletilé dívky i nezletilého chlapce to znamená výslechy na policii a jednání se sociálkou. Následují soudní řízení.
Metodické listy pro učitele najdete ZDE
Poprvé | Divadlo Polárka Poslechněte si rozhovor o inscenaci Poprvé: Jakou slovní zásobu se učí děti v klasické písničce „Hlava, ramena, kolena, palce“ – Jak lze „přebásnit“ text vánoční písně Tichá noc – Mše svatá za „odpanění“: Místo „Amen“ „Hymen“ – Podsouvání pornografie, navádění k masturbaci, šikana a další těžko uvěřitelné scény ve hře, která v Brně sexuálně „vzdělává“ děti už cca 1 rok. Povídáme si s Milenou Míčovou, která představení minulý týden shlédla.
POPRVÉ - divadelní hra pro děti od 13 let o prvním intimním styku. Uvádí divadlo Polárka v Brně.
Trailer: POPRVÉ ZDE
On line program k inscenaci ZDE
Písničky ZDE
O tom, že sexuální „výchova“ nezletilých dětí v České republice nabírá na obrátkách, svědčí mj. i divadelní hra „Mami, tati, co je sex“ Západočeského divadla v Chebu (více ZDE)
