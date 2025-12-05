Jiří Paroubek: Kdo je vlastně přítelem Slovenska?

V ní jsou jenom představitelé budoucích českých vládních politických stran. Je to dobře, nebo to není dobře? Z čistě perspektivního hlediska to asi dobře není a předpokládám, že se jedná o řešení solitérní, ojedinělé.
Toto řešení vzniklo na základě několika faktorů, jež negativně ovlivnily česko-slovenské vztahy po nástupu vlády Roberta Fica do úřadu. Fialova vládní koalice dávala jasně najevo svou nechuť k vznikající levostředové a národní koalici na Slovensku. To zaprvé. Za druhé Fialova vláda jednostranně přerušila dosavadní obvyklé a vlastně standardní konzultace mezi oběma vládami. Obě vlády se tedy přestaly stýkat, a to z iniciativy Fialovy vlády. Nechce se mně vůbec psát; že z iniciativy české strany. Jsem totiž přesvědčen, že většina Čechů s tím nesouhlasila.
No a jako třetí faktor můžeme uvést to, že někteří ministři Fialovy vlády, což již hraničilo s porušováním mezinárodního práva, se zúčastnili protivládních, rozuměj protificovských demonstrací na Slovensku. Například ministr Rakušan, který přitom projevil i jistou politickou schizofrenii, neboť demonstrace na Slovensku byly o úsporném balíčku na ochranu slovenských státních financí. Do toho českému ministrovi vnitra jednak nic není a české vládě přitom pomáhal prosadit obdobný paket úsporných opatření pro naši ekonomiku. Ale zejména se tento ministr vnitra jako představitel druhé největší strany Fialovy vládní koalice, hnutí STAN, nechal zneužít k destabilizaci poměrů na Slovensku. Tak to alespoň může chápat slovenská strana.
Nejlepší pro obnovu česko-slovenských vztahů, pro jejich standardizaci na někdejší úroveň, bude, když se tentokrát a pro poprvé a také naposledy delegace na Slovensko nezúčastní představitelé stran, které míří do opozice. Jejich puzení k tomu, aby se vyjádřili nepřiměřeně kriticky k slovenské vládní politice v některých aspektech, zejména pak zahraničně-politických, by bylo příliš velké. Proč dávat žhářům do rukou sirky. To nikdy nedopadne dobře.
autor: PV