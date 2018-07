František Táborský: Přestávka v obchodních válkách

Páteční statistika amerického trhu práce opět potvrdila solidní výkon ekonomiky a pokles nezaměstnanosti. I přes stále pomalejší růst mezd se pro Fed nic nemění. Čekáme, že další zvýšení úrokových sazeb přijde koncem září a v prosinci tohoto roku.

To potvrzuje i poslední záznam z červnového jednání Fedu. Většina členů výboru považuje za vhodné i nadále zvyšovat úrokové sazby. Někteří členové zmiňují i potřebu změnit styl komunikace centrální banky tak, aby neoznačovala současnou měnovou politiku už jako uvolněnou. Centrální bankéři také diskutovali hrozbu eskalace obchodních válek a s tím spojené odkládání investic domácích podniků.

Obchodní války ve spojení s politickou nejistotou v eurozóně už třetí měsíc potápějí korunu a další regionální měny. Konec minulého týdne ukázal úlevu pro euro a rozvojové ekonomiky. Pomohly jim hlavně lepší čísla z eurozóny a částečné uklidnění politické situace v Německu.

Tento týden by měl být pozitivní pro měny regionu. Téma obchodních válek by mělo na chvíli ustoupit do pozadí. Ve středu proběhne summit NATO a hlavní téma D. Trumpa převezmou výdaje na obranu. Následuje čtvrteční jednání s T. May a příští týden setkání s V. Putinem. K obchodním válkám bychom se měli vrátit zase až v následujících týdnech, kdy by se mělo jednat o dohodě mezi globálními automobilovými exportéry o snížení cel na nulu. Ta by měla přijít ještě před setkáním D. Trumpa s prezidentem Evropské komise. Úspěšná jednání by tak mohla přinést ukončení negativního sentimentu na trzích a volný prostor pro posilování koruny.

Pro korunu bude také důležitá středeční statistika spotřebitelské inflace. Spolu s trhem očekáváme meziroční růst 2,5 %. Inflaci podpoří zejména růst cen potravin, pohonných hmot i dovolených. ČNB ve své květnové prognóze počítá s červnovou inflací na 1,9 %. Takový nárůst by tak měl být dalším impulsem pro rychlejší zvyšování úrokových sazeb a posílení koruny. V pátek také vyjde záznam z jednání bankovní rady z konce června, kdy bylo rozhodnuto o zvýšení úrokových sazeb.

Psali jsme: František Táborský: Automobilový průmysl opět zpomalil František Táborský: Okénko trhu František Táborský: ČNB zvýšila počtvrté své úrokové sazby František Táborský: Věříme, že ČNB zvýší úrokové sazby až v srpnu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV