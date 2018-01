Ivan Bednář: Přejděte na druhou stranu

Za komunistů jsme měli zvrácenou radost, že jim Praha padá k zemi. Pamatujete? Přejděte na druhou stranu. Dneska na nás padá jen obrovská lítost nad tím, jak se současné vedení Prahy už několik let nedokáže město spravovat.

Doprava kolabuje, mosty padají. Začalo to zhroucením trojské lávky. Zavřený je libeňský most, což, podle člena pražské koaliční trojky, zeleného zastupitele Matěje Stropnického, prý vůbec nebylo nutné. Zpráva odborníků z Kloknerova ústavu podle Stropnického žádné takové doporučení neobsahuje. Nutné opravy by se prý daly řešit za pomoci semaforů či dopravních strážníků.

Přejdete na druhou stranu, a ouha. Zenklova ulice je také uzavřena, opravuje se most přes Rokytku, termín dokončení říjen 2019.

Výměna kolejí mezi Malostranským náměstím a stanicí Malostranská výrazně omezila spojení mezi Újezdem a Dejvicemi. V úseku Újezd a Malostranská nejezdí tramvaj vůbec.

Omezení se netýkají jenom tramvajové dopravy. V současnosti nefunguje v běžném provozu hned pět stanic metra. Opravy a výměny eskalátorů nebo vestibulů probíhají na Andělu, Náměstí Republiky, Budějovické, Muzeu i na Palmovce.

V Praze se nestaví, chybí územní plán. V důsledku toho jsou byty extrémně drahé. Trvají problémy ve zdravotnictví, s taxikáři. Za čtyři roky, co Praze šéfuje primátorka Krnáčová, se nevyřešil jeden jediný problém, nepostavil ani centimetr metra, v hostivařském depu se hromadí nefunkční tramvaje. Intervaly na zastávkách jsou stále delší, nezřídka se stává, že tři spoje na jedné lince přijedou do zastávky najednou, a pak dlouho dlouho nic.

U zrodu Osvobozeného divadla Voskovce a Wericha stála scéna Koupím hrobku/Prodám hrobku. Na komický skeč dnes navazuje pražský magistrát. Čestní občané hlavního města budou prý osvobozeni od placení nájemného za hrobové místo na některém z pražských hřbitovů.

To je jistě dobrá zpráva.

