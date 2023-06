Ivan Černý: Doba vymknutá z kloubů

Humorem, natož pak společenskou satirou současná tvorba našich spisovatelů rozhodně neoplývá. O to více nás pobaví a rozesměje knižní sbírka povídek Jana Vavříka, jednoho z kmenových autorů pražského Nakladatelství Olympia. O tom, že to bude skutečně takříkajíc psina, svědčí již sama nápaditá obálka z dílny grafičky Šárky Kočí - Rosolové s dvojicí figur komiků z amerických grotesek, pánů Laurea a Hardyho.

Pošahaný svět

Sedm desítek krátkých povídek, psaných v ich stylu, mají společného jmenovatele, a to: Jak jsem…

Jak jsem reklamoval rakev, Jak jsem bojoval v supermarketu, Jak se těším na genderové vyvážení učebnic, Jak jsem dostal pánskou smrtelnou nemoc, Jak jsem potkal drahotu, Jak jsem nepochopil další pohlaví, Jak mi bývalý ministr kultury vysvětlil, že válka není, Jak jsme marodili aneb Vánoce podle Google, Jak jsem se stal znovu žákem aneb V tomto systému je divně či v neposlední řadě Jak mi vysvětlili bídu nebo třeba Jak přijít o ledničku aneb Když vám odejde člen domácnosti.

Co kousek, to prima zábavné čtení do neveselé doby, dalo by se říci. Každou povídku Vavřík uvádí krátkým komentáře na téma „co tím chtěl autor říci“ a datem, kdy ta drobná próza spatřila světlo světa. První byla napsána 23.12. 2020, poslední v představované sbírce pak zkraje května 2023, pár dní před vyjitím knihy. Každá povídka má svou tečku, spočívající v autorově podání ruky čtenáři s familiárním:

Váš Honza

Drazí knihomilci, oslovuje nás Jan Vavřík závěrečnými řádky na zadní obálce knížky, v ruce držíte mou čtvrtou knížku s názvem Pošahaný svět. Jedná se o povídky, které publikuji na svém blogu. Získaly si velkou čtenost, proto jsem se je rozhodl přiblížit čtenářům i v knižní podobě. Jedná se o příběhy z běžného života, které vznikají, když se mi něco zajímavého v životě přihodí, anebo když mě někdo a něco naštve. Jejich hlavním smyslem je ale v tomto složitém světě čtenáře pobavit. Legrace je totiž v této době velmi málo! Přeji příjemné rozvrkočení z četby…

Je třeba dodat, že autorův záměr se splnil na jedničku s hvězdičkou. Jeho humoristické povídky nejsou složitou prózou o mezilidských vztazích, ale psychologie a umění pozorovat svět kolem nás, však spolu s vtipným pohledem na věc patří k základním pilířům této jedinečné literární stavby.

Curriculum vitae Jan Vavřík se narodil před pětačtyřiceti lety v Bruntále. Po absolvování Ostravské univerzity začal pracovat v dětském domově jako zástupce ředitele, následně jako ředitel. Mnohaletá práce s dětmi v ústavní výchově je pro něj tou nejzajímavější životní etapu. Příběhy dětí z dětského domova autora ovlivnily natolik, že se staly podkladem pro napsání jeho první knihy Kolotoč strachu o psychicky a sexuálně týrané dívce Kristýně, která vyšla v roce 2015. O rok později vyšel Vavříkovi titul Návrat z pekla, což je příběh z období protektorátu. Volné pokračování Kolotoče strachu s názvem Případ Kláry P. vydalo nakladatelství Olympia v roce 2019. V současné době Jan Vavřík nejenom že píše krátké povídky na svůj blog, ale připravuje knihu s pracovním názvem Zasraní smradi.

