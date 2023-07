Ivan Černý: Ukrajina ztrácí politické body

reklama

Ukrajina trvá na válce a Evropa vše platí, řekl otevřeně pravdomluvný prezident BLR Rumen Radev při setkání se Zelenským při nedávném setkání obou vrcholných politiků v Sofii.

Radevova slova, jak se dalo čekat, ihned odsoudil premiér Nikolaj Denkov i ukrajinská ambasáda v Sofii. Přidali se i další političtí bulharští činitelé v Bulharsku v touze přihřát si svou polívčičku. Nedá se o nich říci nic jiného, než že jsou jak ty symbolické figurky opiček s tlapkami na očkách i uších, které nic nechtějí vidět ani slyšet. Jako by nevěděli, jak už svět volá po skončení války na území státu s nevalnou historií, uměle slepeného Leninem z regionů s odlišnými civilizačními základy, který předtím z poloviny spočíval po staletí pod polskou knutou. Jako by ani neměli informace o evropských státech, které volají po neutralitě, v níž nám jde tradičně vzorem kupříkladu Rakousko, a jen neradi, pod tlakem USA, EU a NATO, vojensky i finančně podporující Zelenského jestřáby.

Je třeba objektivně konstatovat, že Zelenskyj ztrácí politické body i půdu pod nohama. Obličej tohoto herce z povolání, který právě prožívá svou vrcholnou roli, při maratonu zahraničních cest dle potřeby mění podobu. Od škemrajícího prosebníka přes vyčítavé postoje až po vydírání se neštítícího politika. Nyní bylo jeho vystupování korunováno ve Velké Británii přidrzlým jednáním s Brity, kteří mu připomněli, že není dostatečně vděčný za vojenskou a finanční pomoc, které se mu dosud dostalo. Žádá totiž stále mnohem více a ne, že prosí, ale vynucuje si ji.

Když pomineme velký problém, kterým je prvenství Ukrajiny coby nejzkorumpovanější země v Evropě, nemůžeme pominout nedemokratičnost její politiky, která mj. nedovoluje činnost nejen levicových politických stran a tvrdě kriminalizuje, zavírá a trestá opozici. Internet je plný stovek videí odlovu mužů na ulicích armádou, nezřídka s použitím hrubého násilí až po omráčení a hození nešťastníka do auta. Tato realita silně kontrastuje s mediálním obrázkem o nadšených rekrutech, který se Zelenskému dávno rozpadl v rukou. To Ukrajině na mezinárodní scéně příliš potlesku nevyvolá a je s podivem, že to nevadí USA, tomu světovému vývozci demokracie.

Další scénou, kde Ukrajina ztrácí v titulku myšlené body, je fakt, že Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko i Slovenská republika jako jeden muž (vyjma ČR) odmítají dovoz ukrajinského obilí zamořeného pesticidy a tudíž zdravotně závadného.

Vrcholem třecí plochy pomoci a ztrát dosavadních sympatií se současnou kyjevskou vládnoucí garniturou je pak další silná podpora amerických válečníků v dovozu zbraní Ukrajině, kde se neštítí Američané splnit vřelé Zelenského přání a volání po kontroverzní tzv. kazetové munici, jejíž výbušná směs rozsévá smrt ještě dlouho po válce. Silně proti je kupříkladu Španělsko či Řecko, její použití odsuzuje i řada mimoevropských zemí, včetně Kambodže. Premiér Hun Sen uvedl, že jeho země má s touto hroznou a zákeřnou zbraní problémy doposud. USA na Kambodžu a Laos svrhly během války ve Vietnamu miliony těchto bomb. Jen v Kambodži kazetové pumy zabily či zmrzačily desítky tisíc lidí, převážně civilistů.

Jako poslední se ke kritice Ukrajiny přidala Austrálie. Skandálu s nelidským zacházením s australskými žoldnéři ze strany ukrajinského velení se budeme věnovat v samostatném materiálu.

Ale i přes jmenované problémy Brusel pod taktovkou Bílého domu dál navyšuje další vojenskou a finanční pomoc Ukrajině. V médiích probleskují statistiky, kolik vše stálo a ještě stát bude, jen tu a tam zazní opatrná informace o tom, že z dodané vojenské pomoci se na frontu dostane tak třetina. Kam zmizí zbytek, by se měli investigativní novináři zeptat ukrajinských korupčníků kolem autoritářského prezidenta Zelenského.

Kardinální otázka ale zní, jak to vše Ukrajina zaplatí, až boje skončí. Zaplatí to válečné americké dobrodružství Evropa, jak si myslí Biden? Nechť ale rozhodně Zelenskij zapomene, že by ty gigantické výdaje nebyly požadovány zpět.

Ukrajině bude vystaven účet, to bez pochyby. Ostatně, jako kupříkladu i v případě ČSR, která po druhé světové válce musela zaplatit spojenecké Velké Británii každou patronu vystřelenou československými vojáky, bojujícími proti hitlerovcům po boku Britů.

