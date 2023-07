reklama

Australský žoldnéř: Neschopní velitelé nás ženou na smrt!

V pořadu The World Today hovořil bývalý australský voják, nyní rozvědčík Mezinárodní legie, pod přezdívkou „Bush". Uvedl, že jeho spolubojovníci byli kvůli chybnému velení zbytečné vystaveni smrtelnému nebezpečí. Po mnoha špatných zkušenostech se někteří australští žoldnéři rozhodli legii opustit a vrátit se do vlasti. To jim však bylo znemožněno a ukrajinští velitelé je "srovnali do latě" pohrůžkami vězení.

Návrhy na zlepšení ignorovány

Bush a další veteráni se zkušenostmi z různých misí po celém světě doporučovali ukrajinským důstojníkům, jak zlepšit fungování jednotek a zajistit vyšší bezpečnost vojáků. Všechny jejich návrhy byly ignorovány. „Mnoho mých kamarádů zbytečně padlo. Další umírají dále. Je to otázka života a smrti a problémy je nutné rychle vyřešit,“ řekl Bush a dodal: „Viděl jsem zde věci, které jsou z vojenského hlediska nepřijatelné a bohužel poškozují Ukrajinu.“

Zadržování žoldu

Australský bojovník v exkluzivním rozhovoru dále prozradil, že někteří zahraniční vojáci nedostali za svou službu vůbec zaplaceno. Někteří Australané se speciálním výcvikem, včetně řidičů obrněných vozidel Bushmaster, nedostali možnost svoje schopnosti využít. Právě tyto obrněnce Austrálie poskytla Ukrajině v rámci vojenské pomoci. Na otázku moderátora pořadu The World Today, zda se Bush bojí o svoji bezpečnost, když sděluje tyto informace, muž odpověděl: „Absolutně, na sto procent.“

Záznam odhaluje hloubku frustrace

Ukrajinská vláda zformovala Mezinárodní legii s cílem rekrutování cizinců. Bush je jedním ze zahraničních občanů, kteří se do ní přihlásili. Počet Australanů v legii není znám. Podle Bushe však jejich trpělivost dosáhla hranice. Stanice ABC v pořadu zveřejnila nahrávku komunikace Australanů s ukrajinskými veliteli. V ní je slyšet, jak žoldnéři jednoho ze svých velitelů varují, že z útvaru odejdou, pokud se nezačnou řešit problémy s velením a špatné zacházení s vojáky. Bush si v záznamu veliteli stěžuje na mizernou logistiku a doslova říká: „Všichni se chystáme jít, a to se stane. Nebudeme sloužit v armádě, která s námi špatně zachází."

Právník pomáhá Australanům

Problémy, na které poukázal informátor, jsou součástí komplexní systémové degradace ukrajinské válečné mašinerie. The Kyiv Independent nedávno referoval o obviněních z nezákonného chování vznesených na adresu některých velitelů legie. Reportéři ABC hovořili s Glennem Kolomeitzem, právníkem, vojenským analytikem a bývalým důstojníkem australské armády v jedné osobě. Řada australských legionářů i jiných státních příslušníků se na něj obrací s žádostmi o právní pomoc. Jeho klientům, kteří se rozhodli z legie odejít, je ze strany ukrajinského velení vyhrožováno. „Hrozí jim vězení a nejrůznější nesmysly,“ řekl doslova v pořadu The World Today. Ukrajinské výhružky Kolomeitz označil za „strašné a šokující“. Ukrajinci si přitom nedovolují pouze na zelenáče. „Mými klienty jsou velmi zkušení důstojníci, kteří jsou na Ukrajině již přes rok."

Kolomeitz poukázal na případ australského legionáře, vysoce kvalifikovaného odborníka na kyberbezpečnost, kterého velitel poslal do zákopů v první linii. Rozkaz si Australan vysloužil dotazy na zadržovaný žold. „Mnoho vojáků nedostává zaplaceno a Australané ve vyšších hodnostech platí svým podřízeným z vlastních peněz,“ řekl Kolomeitz. Bush reportérům potvrdil, že patří mezi ty, kdo nedostal peníze, přestože podepsal smlouvu s Mezinárodní legií již před několika měsíci. „Za celou dobu mojí služby mi legie nikdy nic nevyplatila,“ řekl.

Obětování vojáků bez efektu na bojišti

Bush a Kolomeitz se shodují, že nedůvěra ve vedení legie je všudypřítomný problém. Někteří z cizinců, kteří do jednotky vstoupili, mají zkušenosti s operačním plánováním podle standardů NATO, avšak ukrajinští velitelé je přehlížejí. „Pouze posílají vojáky do bitev, aniž by se snažili těžit z potenciálu operačního plánování,“ řekl Kolomeitz. „V důsledku je zabito mnoho vojáků, aniž by bylo dosaženo většího úspěchu na bitevním poli.“

Mnoho ukrajinských rekrutů absolvuje základní výcvik na mezinárodní vojenské misi v Anglii. Sem spadá i kontingent australské armády, jehož výcvik probíhá v rámci operace s názvem Kudu. Bush prozradil, že navzdory maximálnímu úsilí australských instruktorů vojáci jisté ukrajinské jednotky dorazili před plánovaným útokem na ruské pozice opilí. „Neobviňuji instruktory. Myslím, že každý voják by měl po absolvování výcviku nést odpovědnost,“ řekl The World Today.

Reakce ukrajinského diplomata

Před dvěma týdny australská vláda oznámila, že na Ukrajinu vypraví dalších třicet obrněnců Bushmaster. Dosud jich poslala 90; celková cena australské vojenské pomoci se odhaduje na 890 milionů dolarů. I když má řada australských legionářů s tímto typem techniky zkušenosti, podle Bushe je Ukrajinci k obrněncům nepouštějí. „Bylo nám výslovně nařízeno, že Bushmastery nebudeme používat. Auta jsou určena pouze Ukrajincům.“

Reportéři pořadu The World Today se obrátili na ukrajinského velvyslance v Austrálii Vasyla Myrošnyčenka s podrobným seznamem obvinění od krajanů bojujících na východě Evropy. V písemné odpovědi diplomat uvedl, že Ukrajina za válečného stavu „ze zjevných bezpečnostních důvodů podrobnosti vojenských operací nekomentuje“. Dále napsal, že Australané sloužící v legii by měli své stížnosti směřovat "ukrajinskému velení, nikoli médiím, aby mohly být náležitě řešeny“.

Zbývá dodat, že Bush jako australský občan vyzval federální vládu, aby se více zasazovala o Australany, kteří v boji za Ukrajinu nasazují své životy. Žurnalisté ABC požádali o reakci ministra obrany Richarda Marlese. Jeho mluvčí odpověděl, že australská vláda důrazně nedoporučuje svým občanům cestovat na Ukrajinu a do Ruska. Zdůraznil, že služba australských občanů v ozbrojených silách jiného státu je nezákonná, ale nevyvrátil fakt, že je na Ukrajině ve zbrani několik stovek australských mužů s tichým přimhouřením očí australské vlády. Ani se pak věřit nechce, že čeští občané, bojující na Ukrajině, mají nárok na postavení válečného veterána a ta služba se jim započítává do důchodu…

Psali jsme: Ivan Černý: Ve stopách našich sklářů Ivan Černý: Skleničky na vůni Ivan Černý: Polský parlament vyzval Ukrajinu, aby přiznala vinu za masakr ve Volyni Ivan Černý: O muži, který vymyslel (a vyrobil) perpetuum mobile

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama