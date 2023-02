Ivan David: Brusel jedná o „konečném řešení“ výroby a prodeje potravin v EU

Ve středu 1. 3. 2023 budou členové Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu (ENVI) hlasovat o zákazu chladniček, mrazáků a klimatizací obsahující F-plyny (fluorované plyny). V praxi použitelná náhrada za tento typ chladícího média neexistuje, takže v celé EU by v případě schválení návrhu zákazu SF6 do 10 let musela skončit nejen veškerá výroba, ale i prodej potravin.

Podle platného potravinářského práva EU – zejména tzv. Hygienického balíčku – musí výrobci i prodejci potravin plnit řadu požadavků na regulaci teploty, při níž jsou zemědělské produkty zpracovávány převáženy, skladovány a prodávány. Bez účinného chlazení nelze parametry hygienického balíčku EU plnit, takže výroba i prodej potravin by v Unii musely být v roce 2033 ukončeny.

Jako koordinátor Zemědělského výboru (AGRI) za frakci Identita a demokracie (ID), v níž působí i europoslanci zvolení v ČR za SPD, jsem se zúčastnil vyjednávání se zástupci výboru ENVI o návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o fluorovaných skleníkových plynech. Evropská komise chce tímto návrhem nařízení omezit používání fluoridu sírového (SF6), který je mimo jiné používán jako médium k přenosu tepla v chladících zařízeních, v ledničkách, mrazících nebo chladících prodejních boxech. Holandský zpravodaj Bas Eickhout z frakce Zelených navrhuje rovnou úplný zákaz používání, výroby, prodeje, skladování i přepravy všech fluorovaných plynů.

Komise ve svém návrhu chce „nějakou cestou“ přimět průmysl, aby jako chladící médium výrazně méně používal celou skupinu fluorovaných plynů. Přímo ve svém legislativním návrhu se neodvážila sáhnout k jejich úplnému zákazu. Možná proto, že by se komisaři, a jim podřízených 150 tisíc eurokratů, ve svých prosklených kancelářích během letních slunečních dnů přehřívali. F-plyny jsou totiž používány i v klimatizacích. Jejich zákaz by kromě jiného do deseti let ukončil i výrobu tepelných čerpadel k vytápění, které jako teplopřenosného média užívají právě F-plyny. Tepelná čerpadla přitom mají být jedním z řešení ke snížení spotřeby fosilních paliv. A proto mají být EU dotačně podporována podle návrhu nařízení o energetické účinnosti budov, nebo směrnici o energetické účinnosti, které jsou součástí balíčku Fit for 55, jímž Komise provádí Zelený úděl. Je dost paradoxní, že kromě jiných výborů o nich právě jedná i výbor ENVI.

Pokud by návrh zákazu F-plynů byl výstřelkem jednoho grýndýlem poblázněného poslance, nebyl by ještě důvod se znepokojovat. Svůj návrh zpravodaj Eickhout předložil před dvěma týdny, během nichž o něm probíhala ostrá výměna názorů mezi zástupci zemědělského (AGRI) a průmyslového výboru (ITRE) na jedné straně, a výborem ENVI na straně druhé. V rámci příprav na diskuse s ENVI-poslanci jsem konzultoval možnosti proveditelnosti zpravodajova návrhu s řadu expertů z řad výrobců chladících zařízení i potravinářského průmyslu a maloobchodu. Všichni bez rozdílu oboru se shodli, že by to způsobilo konec výroby a prodeje potravin v EU. Zástupce Asociace výrobců tepelných čerpadel a chladících zařízení se o návrhu zákazu F-plynů vyjádřil jako o „konečném řešení“.

V praxi by to znamenalo ukončení výroby VŠECH typů chladících zařízení, jejichž používání je dnes předepsáno právem EU. Jak ve výrobě potravin, tak i během jejich přepravy nebo prodeje. Bez nich nelze podle hygienického balíčku EU zpracovávat, přepravovat do obchodů ani prodávat maso a masné výrobky nebo mraženou zeleninu či ovoce. Bez chladících zařízení nelze provozovat ani sklady na uchovávání ovoce nebo zeleniny, které dnes umožňují prodávat v čerstvém stavu během celého roku mimo jiné brambory nebo jablka.

Už před společným jednáním zástupců výborů AGRI a ITRE se zpravodajem a stínovými zpravodaji návrhu nařízení z výboru ENVI jsem všem kolegům rozeslal odkaz na hygienický balíček v EU systému právních předpisů CELEX s dotazem, jak to mají potravináři plnit, když nebude možné používat chlazení. Na samotném jednání, jehož cílem bylo projednat návrh tzv. Kompromisních pozměňovacích návrhů, jsem si chvílemi připadal jako ve scéně filmu Eso es, v níž trenér francouzské boxerské reprezentace na olympiádě v Berlíně roku 1936 Jo Cavalier ve vytlučeném židovském knihkupectví diskutuje s gestapákem o tom, co vše je v Říši zakázané. Většina stínových zpravodajů, kteří frakce zastupují pří jednání o návrzích se zbytkem europoslanců, souhlasila s převzetím nejostřejších zákazů F-plynů do kompromisních pozměňovacích návrhů.

Jde o specialitu europarlamentu, která v českém legislativním procesu nemá obdobu. V národních parlamentech i v jeho unijní imitaci se často stává, že k jednomu ustanovení předloží více poslanců několik různých pozměňovacích návrhů. V české Sněmovně i Senátu se taková situace řeší postupným hlasováním o všech předložených návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Hlasuje se tak dlouho, dokud není některý z pozměňováků schválen, nebo dokud všechny předložené návrhy „nedojdou“. Občas se stane, že schválen není žádný z pozměňovacích návrhů. Třeba proto, že poslanci za vládní koalici nepodpoří žádný z opoziční návrhů a opoziční poslanci žádný z návrhů koaličních kolegů. V takovém případě jde text dále v původním znění, jak byl předložen k jednání příslušné parlamentní komoře.

V EU rádi předstírají konsensuální jednání. V situaci, kdy je některé ustanovení návrhu právního předpisu napadeno více různými pozměňovacími návrhy různých poslanců, zpravodaj ve spolupráci s příslušným výborovým sekretariátem připravuje tzv. Kompromisní pozměňovací návrh. Jde o novou formulaci textu, která se nejvíce podobá co nejvíce předloženým pozměňovákům. Při jednání zpravodaje se stínovými zpravodaji se text upravuje tak dlouho, dokud jej za dostatečně přijatelný nepovažují zástupci všech frakcí ve funkci stínových zpravodajů. O to větší má pak šanci na schválení většinou výboru při hlasování.

Nyní se na takovém jednání o návrhu nařízení o fluorovaných skleníkových plynech stalo, že převzetí návrhů zpravodaje Eickhouta na úplný zákaz F-plynů do kompromisních pozměňovacích návrhů podpořili zástupci většiny frakcí ve výboru ENVI. I přes upozornění zástupců výboru AGRI, že tím ohrožují výrobu a prodej potravin v EU, protože to způsobí konec ledniček, mrazáků, klimatizací. Na všechny výtky zpravodaj reagoval různými obměnami věty: „Fluorované plyny se musí zakázat, protože podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPPC) škodí klimatu.“

Zástupci většiny výboru ENVI nebyli schopni reagovat na upozornění, že reálně dnes již díky pokročilým technologiím recyklace chladících zařízení a tepelných čerpadel F-plyny nepředstavují nebezpečí pro životní prostředí. Při recyklaci je ze starého zařízení odsáto do záchytných nádrží 100 % chladícího média. Navíc recyklace probíhá v hermeticky uzavřeném prostředí, které znemožňuje unik těchto plynů do volného ovzduší.

Tým ENVI pouze na chvíli vyvedlo z míry varování zástupců výboru ITRE, že to bude znamenat zánik tepelných čerpadel. Zpravodaj za přitakávání většiny delegace ENVI o nutnosti zákazu F-plynů všechny námitky odbyl větami: „To se nějak udělá.“ a „Vědci to nějak vyřeší.“ Aniž se jich namáhal zeptat, zda je to vůbec technicky možné. Kdyby s nimi vedl odborné konzultace, rychle by zjistil, že jeho návrhy mají potenciál způsobit v EU hladomor. A že s klimatem to ani nehne.

Převzato se svolením autora z vlastního facebookového profilu

