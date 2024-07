Původně měli vojáci z praporu Azov nabídnout „neformální setkání s válečníky z fronty“ v hotelu Continental na Elsenstrasse a pohovořit o intenzivních bojích podél donbaské fronty. Ukrajinci také pomocí digitálních reklamních plakátů inzerovali, že se lidé mohou přidat k jejich jednotce nebo je jinak podpořit.

Akce se měli zúčastnit vojáci, kteří bojovali v bitvách u Bachmutu, Avdiivky a Charkova. „Řeknou vám vše o své službě a nejepičtějších příbězích z fronty – bez jakékoli cenzury,“ říká jedna reklamní výzva v ukrajinštině.

Propagační akce však vyvolala masivní protesty. Několik levicových skupin a organizací toto vystoupení kritizovalo, protože ukrajinská jednotka má prý pravicově extremistické a fašistické tradice a jejím vůdcem je neonacista Běleckij. „Tento projev militarismu a fašismu považujeme za netolerovatelný a nelze jej ospravedlnit Putinovou invazí na Ukrajinu,“ říká levicová scéna, která vyzývá k demonstracím.

Ke zrušení akce ve středu v tiskové zprávě vyzvala i místní organizace Sdružení Sahry Wagenknechtové. „Skutečnost, že k takové události oslavující válku může dojít v Berlíně, zejména ze strany otevřeně pravicově extremistické organizace, která historicky odkazuje na nacistického kolaboranta Stepana Banderu, je neuvěřitelný skandál,“ uvedl BSW. Chtěli podpořit protiprotesty.

3. útočná brigáda pluku Azov poté na Telegramu oznámila, že nemůže zaručit bezpečnost účastníků - proto bleskové zrušení.

Berlínská náborová akce pro ukrajinské vojáky měla být zastávkou na celoevropském turné. Akce byly naplánovány v Hamburku, Rotterdamu, Kolíně nad Rýnem a Bruselu – ale všechna tato setkání byla zrušena. Zůstanou pouze akce v Praze a Vilniusu, které se mají konat příští týden. Turné je zaměřeno zejména na Ukrajince v exilu, protože ohlášeným jazykem akce byla ukrajinština. Pluk Azov doufal, že Ukrajinci žijící v EU se zapojí do boje proti Rusku.

Brigáda vznikla na začátku loňského roku sloučením různých bojových jednotek z nechvalně známého praporu Azov. Tato jednotka byla založena krátce po protestech na Majdanu v roce 2014, aby bojovala proti Rusku a údajně proruským kolaborantům na východní Ukrajině. Azovští bojovníci otevřeně dávali najevo svou fašistickou symboliku a jsou považováni za dobře propojené s celoevropskou neonacistickou scénou.

Už jsem psal - ukrajinský voják z pluku Azov navštívil během celoevropské propagační cesty koncentrační tábor v Osvětimi. Na místě vyhlazovacího tábora měl muž na sobě tričko kapely „M8l8th“, pravicově extremistické heavymetalové kapely, založené v Rusku v roce 2014, ale působící především na Ukrajině. Ve starém logu skupiny můžete vidět převrácený kříž i stylizovaný hákový kříž, dvě osmičky v názvu kapely ukazují "88" - zkratku pro "Heil Hitler" a známý kód extrémní pravice.

Mediální kampaň a následné protesty zabránily propagačnímu turné ukrajinských fašistických bojovníků 3. útočné brigády i v dalších německých městech. Ozbrojenci z pluku Azov chtěli mimo jiné rekrutovat dobrovolníky pro své účely v Evropě. Existuje tedy ještě skutečný antifašismus?

Ano, Azov je příliš horký brambor, alespoň pro německé komunální politiky. Ačkoli se kancléř Olaf Scholz a další spolkoví politici nadále chlubí údajně „transformovaným“ fašistickým pozdravem „Slawa Ukraini“, vojenské propagační turné bojovníků z okruhu neonacistické sítě Azov zřejmě znamenalo až příliš mnoho dobra pro německá města s miliony obyvatel. Němečtí spoluorganizátoři jeden po druhém rušili schůzky s válečníky Azov, až se až na dvě výjimky zhroutilo celé militaristické „hostování“ v evropských městech. Podle online vstupenkové platformy „mticket“ jsou ještě volná místa na představení Azov v Praze a Vilniusu.

První zrušená akce byla 26. července v Hamburku - Hamburger Abendblatt to oznámil ve středu. Poslanci městského Senátu požádali o zákaz a žádosti bylo vyhověno. Nátlak byl zřejmě neformálně vyvíjen na spoluorganizátora setkání, sdružení Fine Ukraine. V každém případě bývalý partner 3. útočné brigády přidružené k Azovu schůzku zrušil „po bližším prozkoumání detailů“.

Volaly po nich různé levicové skupiny a organizace jako Internationalist Evening. "Zastavte fašistickou válečnou propagandu!" napsali na protestní letáky. "Tento projev militarismu a fašismu považujeme za neúnosný a nelze jej ospravedlnit ani Putinovou invazí na Ukrajinu."

Podobné to bylo v Kolíně nad Rýnem, kde byla akce na 30. července dokonce plánována v městském zařízení, Filmforum Ludwig. Zrušeny jsou také termíny v Belgii, Nizozemsku a Polsku. Je třeba poznamenat, že v Německu o plánovaném reklamním turné kriticky informovaly kromě RT DE také Junge Welt, NachDenkSeiten a Berliner Zeitung.

O co přišli nacionálně smýšlející Ukrajinci v evropských městech, na které byly zaměřeny azovské fundraisingové galavečery? Čtyři "cool" chlapíci sedící na pódiu s úsměvy a módním vojenským vzhledem, kteří ve svých projevech mísí vážné i vtipné s lehkostí stand-up komika. Tento moderní a extrémně mediálně zdatný komunikační styl je na ukrajinské vojenské scéně zaveden již léta. Vojáci by měli u diváků vzbudit sympatie a motivovat je k napodobování.

Ukrajinští neonacisté se samozřejmě dokážou poměrně dobře maskovat jako hrdinní ušlechtilí válečníci a „obránci vlasti“. V cílovém publiku vzbuzují strach: „Rusko nás zničí“! Tímto stylem si získali i mnoho příznivců v zahraničí, kteří nedávno hlásili, že pravicoví radikálové se prý distancovali od svých nechutných kořenů a jsou nyní prostě profesionálními vojáky. Takto „vyběleni“, mohou nyní převzít nejtěžší úkoly v zástupné válce proti Rusku.

Azovští nacisté z 12. speciální brigády a jejich podobně smýšlející lidé z 3. útočné brigády však zůstávají i v této kamufláži extremisty, kteří svůj přirozený živel našli ve válce a násilí. Znovu to dokázali naturalistickým, děsivým videem. Zraněnému a neozbrojenému ruskému vojákovi je poskytnut krátký proces - výstřely z blízka mu roztříští hlavu a diváci jsou svědky toho, co krupobití kulek dokáže udělat s lidskou tkání navzdory ochraně přilby. Dokonce i ISIS prováděl střihy před zabíjením ve svých příšerných popravčích videích - Azov ne. (Ke zhlédnutí na Telegramu).

Je potěšující, že schůzky s bojovníky Azov na komunální úrovni byly zrušeny. Ovšem ne u nás. Možná se jedná o proces změny nebo zrání v německé společnosti, je to ale jen první balónek. Je ještě dlouhá cesta, než si v Evropě uvědomíme, že Zelenského režim vyrostl ze stejného nacisticko-rasistického dědictví jako Azov a podobné.

Je skutečně možné, že Praha zůstane jedním ze dvou měst, které uvítají „bojovníky“ pluku Azov? Vedle Vilniusu, kde má ale nacismus svou tradici, na rozdíl od nás? Kam jsme se to proboha dostali? Žádné protesty tradiční levice, která považuje mnohdy Putina za imperialistu, proti kterému je třeba bojovat všemi prostředky? To není smyšlené, to je fakt. Slyšel jsem na vlastní uši. Žádné protesty antifašistů? Tady by měli široké pole působnosti. Nebo je daleko snazší „bojovat“ proti domácí vlastenecké scéně coby fašistické? Samozřejmě že je. Jestli vystoupení 3. útočné brigády v Praze proběhne, za účasti místních „celebrit“, je to výsměch všem obětem německé nacistické okupace. Nacismus je totiž jen jeden, a je jedno, jestli jeho symbolem je hákový kříž, černé slunce nebo vlčí hák.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele