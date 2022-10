Ivan David: Kdo pochybuje, je nepřítel

reklama

„Oficiální narativ propagovaný celou západní politicko/mediální třídou je, že Vladimir Putin napadl Ukrajinu v únoru tohoto roku pouze proto, že je zlý a nenávidí svobodu. Chce dobýt co největší část Evropy, protože nemůže vystát svobodné demokracie, protože je další Adolf Hitler.

Oficiální narativ je, že zatímco Rusko je na Ukrajině pouze proto, že jeho vůdce je zlé monstrum jako byl Hitler, USA jsou na Ukrajině pouze proto, že jejich vůdci jsou spravedliví. Spojené státy poskytují Ukrajině zbraně, vojenské zpravodajství a pomoc na místě od speciálních jednotek a důstojníků CIA a také zavádějí bezprecedentní režim hospodářské války proti Rusku pouze proto, že USA milují své dobré přátele Ukrajince a chtějí chránit jejich svobodu a demokracii.“

My můžeme místo USA doplnit EU a NATO – také jim jde pouze o blaho lidu Ukrajiny, proto je jim úplně jedno, kolik Ukrajinců položí za jejich vizi Ukrajiny život. Kromě toho se u Doněcka opět bojuje za Prahu demokratičtější.

„Pokud zpochybníte jakoukoli část oficiálního vyprávění o Ukrajině, jste zlé monstrum a dezinformační agent. Protože Vladimir Putin je stejný jako Adolf Hitler, jste také stejný jako Neville Chamberlain a jste vinen kardinálním hříchem podpory appeasementu.

Protože jste zlý dezinformační agent Neville Chamberlain, uklidňující monstrum Hitlera/Putina, je legitimní vás cenzurovat. Je legitimní obvinit vás, že vás tajně platí ruská vláda. Je legitimní vypustit na vás zkoordinované astroturfovými (pro tento účel vytvořenými) trolly, kteří vás pokřikují a převálcují. Je legitimní zveřejňovat o vás propagandistické pomluvy. Všechna normální očekávání veřejného diskurzu jdou ven oknem, protože jste monstrum, ne člověk.“

I u nás jsou odpůrci pokračování války na Ukrajině do posledního Ukrajince obviňováni, že podporují novodobý Mnichov. Ukrajinci se prý raději nechají pobít, slyšel jsem mnohokrát, než by se vzdali Putinovi. Nevím, zdali tito „sofa warriors“ provedli na Ukrajině nějaký průzkum, ale tvrdí to ze svých gaučů a křesel velmi sebevědomě.

„Pokud jste v pokušení klást otázky, které zpochybňují oficiální vyprávění, musíte tomuto nutkání za každou cenu odolat. Neptejte se, proč mnozí západní představitelé, učenci a stratégové roky varovali, že akce západních vlád povedou k této válce. Neptejte se, o čem mluví lidé, kteří říkají, že USA vyprovokovaly tuto válku nebo že USA využívají tuto válku k prosazování strategické agendy, kterou provozují roky, nebo když naznačují, že by tyto věci mohly mít co do činění s tím, že USA se tak úporně brání diplomatickým řešením. Pokud kladete otázky, jste ten nejhorší člověk na světě.“

Ano, přesně tak. Kdo je zlý, vede válku, a podsouvat nejdemokratičtějšímu státu na světě, že by mohl mít byť malinký černý flíček na svém svědomí, znamená podkopávat demokratický řád.

„Podle oficiálního narativu, pokud konfrontujete mocné zákonodárce ohledně jejich podpory amerického intervencionismu na Ukrajině, tak papouškujete proputinovské řeči a šíříte ruské dezinformace. Dotazování představitelů nejmocnější vlády na světě ohledně nejzávažnějších rozhodnutí, která byla na světě učiněna, je hrubé násilí a není dovoleno.“

Ano, Descartovo „myslím, tedy jsem“, je jako v každé totalitě převráceno v „nemyslím, a proto ještě jsem“.

„Je mi líto, vy všichni nejste „protiváleční demonstranti“, jste nebezpeční propagandisté, kteří se protiválečnému hnutí vlastně vysmívají.“

Statisíce proruských švábů se u nás předvádí na náměstích, a to nemluvím o těch skrytých. Nechtějí volat: „Ať žije válka“, čímž prokazují protiliberálnědemokratické smýšlení, jsou to ztroskotanci a zaprodanci.

„Pokud tvrdíte, že máte z protiválečných důvodů námitky proti tomu, aby USA používaly na Ukrajině proxy válku, lžete; nejste proti válce. Jste proti válce pouze tehdy, pokud podporujete stejné postoje k Ukrajině jako známí protiváleční aktivisté John Bolton, Bill Kristol, Tom Cotton a Mike Pompeo. Pokud se chcete dozvědět o skutečném protiválečném postoji, nahlédněte do spolehlivých protiválečných publikací, jako jsou The New York Times a The Washington Post.“

U nás v Evropě to znamená být stejně protiválečný jako předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která čte všechna přání ohledně dodávek zbraní Zelenskému přímo ze rtů a používá k tomu rozpočet EU jako své soukromé konto, nikoli jako peníze evropských daňových poplatníků. Josep Borrell, vysoký představitel EU pro zahraniční záležitosti, který zcela odmítá diplomatické řešení, je také osoba hodná následování, nemluvě o válkychtivých německých Zelených. Není divu, že mluví stejně jako představitelé USA – jsou to de facto jejich podřízení. Česká vláda je pak v podřízenosti na ještě nižším stupni.

„Oficiální narativ o Ukrajině je takový, že americké impérium a jeho média nikdy nelžou ani nešíří propagandu o válkách, do kterých jsou USA zapojeny. Pokud to zpochybňujete, lžete a šíříte propagandu. Proto je nutné mít tolik cenzury a organizovaného trollingu a zpráv z masmédií, které vám připomínají, jak dobrá a spravedlivá tato válka je: má vás chránit před lží a propagandou.“

Naše veřejnoprávní ČT se přímo překonává, stojí vždy na stráži EU a NATO hodnot! Neochvějně a statečně. Nicméně, prý to stále nestačí, zní z vládních lavic.

„Pokud vám některá část oficiálního narativu o Ukrajině zní podezřele, znamená to, že jste byli infikováni ruskými dezinformacemi. Nikomu nevdechujte ani slovo z myšlenek, které máte v hlavě, jinak se proviníte šířením ruských dezinformací a stanete se nepřítelem svobodného světa.“

A proto moudrý zákonodárce nejen u nás, ale i jinde v Evropě, hodlá takováto individua, liberální demokracie si nevážící a pochybné myšlenky rozsévající, izolovat ve věznicích.

„Pamatujte, dobrý občane: musíme za každou cenu oponovat ruské propagandě, abychom chránili naše západní hodnoty svobody projevu, svobodného myšlení, svobodného tisku a svobodné demokracie. Nezpochybňujte tedy žádnou část oficiálního vyprávění o Ukrajině.“

Nebo jinak…

