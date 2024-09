Ivan David: Když dva dělají totéž, je to to samé

05.09.2024 16:48 | Glosa

Včera jsem se byl podívat na nový, toužebně očekávaný film Jiřího Mádla „Vlny“. V kině Cinema City na Smíchově bylo v 15 hodin asi 15 diváků. Film z prostředí Československého rozhlasu je řemeslně dobrý, odhlédneme-li od toho, co z let 1967-68 ukazuje, co zamlčuje, co zdůrazňuje a přehání, a co potlačuje. Mně bylo v té době 16 let, pamatuji si z té doby víc, než tehdy dosud nenarozený autor.