Ivan David: Národ bude rozdělen ještě víc. Trochu mě zneklidňuje...

Času je málo a voda stoupá. Hodně se mluví a píše o tom, co kdo řekl, a jak to myslel, kdo byl ještě horší, než jsme tušili, jak jsou sprostí ti, kteří vytýkají sprostotu jiným, atd. atd.

Dobře, sdělme si silné dojmy, užijme si jejich sdílení, napišme si to a přečtěme si to. Myslím si ale, že dosavadní nasměrování a setrvačný pohyb národní komunity směřuje k jejímu nebytí. Jasnou budoucnost vidí jen rodiči dobře živená mládež bez reálně životní zkušenosti a ti, kteří jsou přisáti na spolehlivé zdroje.

Národ je rozdělen. Trochu mě zneklidňuje, že se nadměrná pozornost věnuje té druhé půlce, a zcela nedostatečná té naší. Víc než přes plot hleďme, co se urodilo naší pílí na naší zahradě. Ano, Miloš Zeman těsně zvítězil a tím jsme těsně zvítězili my. Tentokrát. Náš prezident je tak trochu solitér a pět let uteče jako voda. Spíše než cizí nemravnosti si všímejme krizových jevů ve společnosti a hledejme jejich řešení. Jestli to umíme.

Oni prohráli, nadávají a řvou. Nabízí se říci, že psi štěkají, ale karavana...? Nikam nejede... Zhoubnou iniciativu mají stále ti na druhé straně.

Ivan David

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV