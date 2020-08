Ivan David: Řecko se snaží vyhnout opakování Mnichova 1938

reklama

Velkou nelibost se sjednáním této smlouvy vyjádřilo nikoli překvapivě Turecko, jemuž obě země vzkázaly, že pro něj ve východním Středomoří už není místo. Dnes se proti smlouvě postavila i německá kancléřka Angela Merkelová. Šéfka spolkové vlády země, která nyní předsedá Evropské radě, podle řeckého webu ethnos.gr prohlásila, že Německo bude usilovat o návrat situace před řecko-egyptskou dohodu.

Povrchní pozorovatel by po shlédnutí mapy mohl snadno dojít k závěru, že jde o zrcadlový protitah vůči dohodě mezi Tureckem a džihádistickými milicemi sdruženými ve vládě národní shody (GNA), jejímž jménem na mezinárodní scéně hovoří samozvaný premiér Faís al-Sarrádž. Ve smlouvě Erdogan – Sarrádž si Turecko a Libye rozparcelovaly Egejské moře a jeho dno v pásu mezi Tureckem a libyjský poloostrovem Kyrenaika.

Když pomineme fakt, že Kyrenaiku, stejně jako většinu Libye neovládají Sarrádžovi džihádisté, ale Libyjská národní armáda (LNA), jíž velí polní maršál Chalífa Haftar, spočívá zásadní rozdíl především v tom, že Turci a GNA si ve smlouvě slíbili rozdělit moře i s řeckými ostrovy, které jsou v tomto pásu. Takové dělení moře a dna je v rozporu s Úmluvou OSN o mořském právu. Podle ní mají Řekové kolem svých ostrovů vlastní pobřežní vody a výhradní ekonomické zóny. Mezi Tureckem a Egyptem se nachází řecké ostrovy – což je součást Řecka, čím spolu Turecko a Libye na moři nesousedí. Tudíž nemají právo si dělit moře ani jeho dno.

Podle mezinárodního práva spolu naopak na moři sousedí Egypt a Řecko. I když obě země nemají žádnou pevninskou společnou hranici. Mezi některými řeckými ostrovy a Egyptským pobřežím, respektive ostrovy pod jeho správou, už není žádá pevnina ani ostrov jiné země. Řecko a Egypt si tedy podle Úmluvy mohou společně dohodnout námořní hranice. Smlouva o jejich vymezení je velkým úspěchem řecké diplomacie. Jde v krátké době již o druhou smlouvy tohoto typu. Na jaře podobnou smlouvu Řecko uzavřelo s Itálií.

Anketa Vážíte si Spojených států amerických coby klíčového spojence ČR? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 5952 lidí

Vypadá to, jako by si řecký premiér Kyriakos Mitsotakis prostudoval historii bývalého Československa a zvláště momenty kolem jeho zániku na přelomu let 1938 a 1939. A snažil se vyvarovat chyb, které se naší zemi staly osudné před 2. světovou válkou. Naše první republika „nedojela“ jen na německou rozpínavost a zradu západních mocností, na něž spoléhala, ale i na fakt, že si ve svém sousedství nedokázala vybudovat protiněmecký blok. Kromě Rumunska mělo Československo územní spory se všemi svými sousedy. V takové situaci není možné postavit obrannou alianci proti společnému nepříteli.

Řecká vláda se zřejmě rozhodla si před osudovým střetem s Tureckem pojistit záda všude, kde je to možné. Nyní mu problémy v týlu činí Albánie, která se proti němu spojila s Tureckem. Na ostatních hranicích se řecké vládě podařilo vyjednat dohody, které z jeho sousedů činí spojence proti Turecké expanzi.

Řecko dnes v reakci na opětovné vplutí turecké průzkumné lodi Oruc Reis do svých teritoriálních vod sice požádalo o svolání mimořádného zasedání Rady ministrů zahraničí EU. Vláda v Athénách však zřejmě již dávno nespoléhá na to, že by EU, kterou momentálně vede Německo, Řecku výrazněji pomohla. Slova vysokého představitele EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku Josepa Borrella o tom, že EU potřebuje udržet dobré vztahy s Tureckem, říkají jasně, že Brusel je ochoten ustupovat Erdoganovi až do posledního Řeka.

Podobně k ničemu se v řecko-turecké krizi ukazuje být NATO, jehož mluvčí Jens Stoltenberg se snaží dosáhnout jen toho, aby se do řešení situace nezamíchalo Rusko. Nebo aby Turecko nepřešlo na stranu Ruska. K žádostem o pomoc z Řecka je bruselská centrála Aliance hluchá. Řekové správně pochopili, že jestli se mají početně silnějšímu Turecku ubránit potřebují spojenectví zemí, které jsou tureckou expanzí ohroženy. Nic nespojuje lidi i země lépe něž společný nepřítel. A zvláště v situaci, kdy ty země spolu nemají žádné spory.

Proto považuji za mistrovský tah jarní ustavení Paktu proti turecké rozpínavosti ve Středozemním moři, jehož jsou kromě Řecka a Kypru členy též Francie, Egypt, Sýrie, Izrael a v přidruženém postavení Haftarova armáda v Libyi. Kromě Francie jsou to všechno země, které by Erdogan chtěl obsadit v rámci svého plánu obnovy Osmanské říše – Turecka od Vídně po Čínu a od Kavkazu po Saharu. Vyhlásil jej veřejně před 3 lety na sjezdu teroristické organizace Šedí vlci. Stejně jako Hitler zveřejnil svůj záměr obsadit Evropu ve spise Mein Kapmf. Tehdy si představitelé velmocí mysleli, že se Hitler chvástá, a že je to jen slib domácímu publiku, který nebude plnit. A byla z toho 2. světová válka. Mitsotakis ví, že Erdoganovi nejde jen o plyn pod dnem moře, ale že chce zničit a okupovat nejen celé Řecko.

I Francie má ve východním Středomoří své zájmy. V oblastech kolem řeckých ostrovů a Kypru, kde turecké lodi kradou ropu a plyn má koupené těžební licence francouzskou-italské konsorcium TOTAL-ENI. Itálie zmožená COVID-19 se zatím v tomto sporu drží zpět. Její premiér Giuseppe Conte však jednoznačně odmítl nabídku mluvčího džihádistů Sarrádže na koupi libyjských licencí na těžbu ropy a plynu u řeckých ostrovů. Na rozdíl od německé kancléřky Angely Merkelové, které o ně projevila zájem pro německé firmy. V Itálii se však situace může změnit po nadcházejících volbách. Lze čekat, že pokud vyhraje strana Lega, která je s českou SPD v Evropském parlamentu ve stejné frakci Identita a demokracie (ID), a pokud se premiérem stane Matteo Salvini, italské námořnictvo uzavře moře mezi Itálií a Libyí. A možná nejen před nelegálními přistěhovalci, které do EU posílají na člunech Sarrdážovi džihádisté, ale i před konvoji se zbraněmi a municí, které v rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN o zákazu vývozu zbraní do Libye džihádistům ve velkém vozí turecká armáda.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Ivan David: Brusel povzbudil Turky k opětovnému vrtání - těžební loď Oruc Reis vyplouvá Ivan David: Jourová silou dobra nebo zla? Záleží na tom, na které straně stojíte Ivan David: Kypr požádal Rusko, aby se ujalo role mediátora ve sporu s Tureckem, Francie nabídla vojenskou pomoc proti "třetí zemi" Ivan David: Erdogan nevydržel nekrást plyn ani jediný den

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.