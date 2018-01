Ivan Jordák: Finis coronat opus

Ještě minulý týden jsme z médií stále slyšeli, že v druhém kole volby prezidenta zvítězí, nebo by aspoň měl zvítězit profesor Drahoš. Nějak jsem nebyl schopen pochopit proč, když jsem si připomněl debaty mezi ním a prezidentem Zemanem. Ale informace na internetu mi naznačily, proč tomu má být. Čekal jsem proto v sobotu na čtrnáctou hodinu, a postupné vyhlašování výsledků, abych se přibližně v sedmnáct hodin dozvěděl, že prezidentem bude Miloš Zeman.

Přežili jsme tedy již podruhé volbu prezidenta a očekávali jsme vyjádření politiků a dalších k výsledkům voleb. Přišly první gratulace, ale s nimi také připomínky, shodující se většinou s připomínkami, které vůči němu užívají média a někteří politici již řadu let. Obdobně se projevila kritika prezidenta hlavně v druhé části OVM na ČT 1 a 24.

Zkrátka občané zase vybrali špatně. Podobně špatně jako na podzim ve volbách do Poslanecké sněmovny. Proto se k výsledkům volby vyjádřili různí politici, politologové a umělci. Měli za povinnost vysvětlit selhání svých spoluobčanů světu, zejména EU. Už jen proto, že ještě v sobotu informovali přesvědčivě o vítězství profesora Drahoše a v Plzni, kterou navštívila paní Drahošová, ji nazývali první dámou.

Je obdivuhodné, co přitom protivníci prezidenta Zemana dokázali. Tak např. umělec Černý spálil žlutý volební lístek s jeho jménem. Nebo zase do obce Choboty, kde v prvním kole získal největší podíl hlasů, odjela skupina mladých s voličskými průkazy a tento podíl snížila. Politický analytik J. Pehe varoval písemně premiéra Babiše o nebezpečí, které hrozí jeho postavení od prezidenta. Vysvětlili občanům, ale i zahraničí, bohužel pozdě, že prezident Zeman dál dělí společnost na nevzdělané a chudé venkovany na jedné straně, na druhé straně na bohaté, vzdělané obyvatele měst. Ti chudí pak volí jeho a ti bohatí jiné. Rozdíl v množství dosažených hlasů pak ani nestál za řeč, jen 152.000 hlasů. Je nezbytné se podívat nějak rozumně na zákon o volbách, zda se s ním nedá aspoň něco málo udělat. Samozřejmě, že ne hned, ale do příštích voleb.

Nyní už asi nelze nic jiného než se s výsledkem spokojit. Může pomoci třeba náhoda, a všechno bude vyřešeno. Je něco divného v našem státě, když prezident, hlava státu, je napadán médii, politiky, publicisty a já nevím kým ještě, že se stará o stát, jehož je prezidentem, a nikoli o to, jak nejlépe vyhovět příkazům a směrnicím EU. Je něco špatného v naší zemi, pokud mu za toto jednání nadávají lidé bohatí, rozhlašujíc o sobě, že jsou vzdělaní, zdraví, mladí a schopní.

Je něco hrozného, pokud jsou v tom podporováni lidmi, kteří dobře ví, o co jde, a namlouvají mládeži, co všechno dokáže a jaký z toho bude mít profit, protože jí brzy spadne vše do klína. Podle nich byla současná prohra jen nedopatřením, posunutím termínu.

Zapomínají na staré římské finis coronat opus, nebo na naše vesnické, úroda se hodnotí, až je ve stodole.

