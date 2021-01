Ivan Stránský: Dnes vyrobíme prakticky cokoliv. Ale co z toho kdo má?

reklama

Z hlediska techniky vnímání je nyní možné elegantně vytvořit umělou realitu se vším, co k tomu patří. Zatím toto využívají např. vrcholoví sportovci, jako je třeba Eva Samková a Ester Ledecká. Trenažer tohoto typu umožňuje trénovat sjezd nebo slalom přesně tak, jak ho jmenované prožívají na skutečné sjezdovce. Jistě, můžete oponovat, že to není nic nového, trenažéry pro piloty velkých letadel tu máme řadu let. Je tu ovšem „malý“ rozdíl. Letecké trenažery si může a mohla dovolit velká výrobní nebo letecká skupina, jako je třeba Boeing nebo ČSA. Dnes ovšem náklady na tyto systémy řádově klesly a jejich realizace probíhá na trochu jiném základě.

Dnes není problém vyrobit prakticky cokoliv, a to naprosto bez účasti lidské síly. Jediný omezující parametr je finanční náročnost. Zatím. Výroba prostředků, které toto umožní, má v čase stále snižující se cenu. Okamžik, kdy se váha překlopí na stranu komplexní automatizace, je velmi blízko. Neviděli jste nikdy automatizovanou fabriku? Nemusíte až do Japonska, podobná zařízení lze zhlédnout nejen v televizi, ale např. v lakovně automobilky Mladá Boleslav nebo např. v bývalé firmě Cutisin v Podkrkonoší. Nejsou sami, doba si to vynutí velmi brzy.

Automaty jsou schopné nejen hrát třeba šachy, ale i malovat obrazy dle předloh starých mistrů. Programy pro třírozměrné tiskárny vám vytisknou z hmoty přesnou kopii nejen sochy Davida, ale i složité stavby jako vzor. Ano, automat vám tento dům i postaví, bez jediného zedníka. Zatím relativně drahé. Relativně, z hlediska času.

Anketa Může Donald Trump za útok demonstrantů na Kongres USA? Může 31% Nemůže 69% hlasovalo: 6119 lidí

Obrovský prostor je v tržním systému v oblasti porna. Zařízení, které si brzy koupíte za cenu, která vás nezruinuje, si doma vytvoříte fiktivní realitu, kde bude fungovat kráska, kterou byste v bordelu nebo jinde nedostali ani náhodou. Lze dokonce tuto dámu, jež se vám jeví jako skutečná, naprogramovat tak, že v určitých okamžicích si předvolíte její chování tak, aby vám vyhovovalo. Konec veřejných domů? To je otázka. Spíš podle mého názoru hrozí, že uživatelé, kterých budou miliony, se stanou závislými na podobné technice natolik, že budou odmítat syrovou realitu.

Pomíjím samozřejmě ovládání řady dalších funkcí prostřednictvím informačních a komunikačních systémů po způsobu Elona Muska. Tam lze rozvinout propagační akce typu „dostaneš výhody, spoj se s námi, bude ti líp“.

Kdo myslíte, že zvítězí? Napovím: Ten, kdo bude nejdál. Největší „budget“, tedy finance, má samozřejmě Čína. Není vůbec důležité, kdo bude v USA prezidentem. Není vůbec důležité, kdo bude v ČR předsedou vlády (pokud jde o naši republiku, tak, přiznejme si, se stejně jedná o psychopaty, jak tvrdí odborníci na lidskou psychiku). Důležité je, co se vyplatí a kde je zisk. Ostatní jsou plky bab, co volají třeba do rádia a říkají: „Zahrajte Milušce, kamarádce z Kolína.“ Jak volající, tak ti, co to v těch stanicích zařizují, budou brzy bez práce, to si pište.

***

Moje profese je dokázat vymyslet jakýkoliv systém, který by splňoval z hlediska produkce přání zadavatele. Jestli se s tímto chcete zabývat hlouběji (komplikovanou logiku řídících systémů), můžete navštívit mé stránky (ZDE) a stáhnout si přílohy, třeba mé články. Také další informace mám na Linked IN. Další podklady v případě hlubšího zájmu mohu poskytnout.

Psali jsme: Ivan Stránský: Převrácená logika? Ivan Stránský: Proč se namáhat s abstraktním myšlením, když nevynáší? Ivan Stránský: Příběh neznormalizovaného člena jedné znormalizované rodiny II Ivan Stránský: Výročí vraždy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.