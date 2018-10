Ivo Fencl: Subjektivní vnímání hereckého charismatu v praxi

Nemůžete přitom popřít, že nás Někdo zaujme už tím, že se takříkajíc „narodil na šťastné planetě“ a je sympatický (Brad Pitt na snímku nahoře), zatímco jiná bytost nám připadá jako ryzí monstrum (Donald Sutherland, King Kong a podobně).

Je ovšem taky oblast MEZI, kde jsou výjimky. Příklad těžko hledám nicméně třeba český herec Otto Šimánek (hrál pana Tau) býval i zůstává nejen u batolat v kolonce sympaťák, že. Ale odhalil jsem mezi částí dospěláků i takové podezíravé rodiče, co řeší, zda právě Tau náhodou není monstrum. Cos podobného ostatně už kdysi zažíval strýček Jedlička. On a ani pan Šimánek však pravými netvory nejsou, řekl bych. Tau je na děti prostě hodný a není to žádný Norman Bates. Jeho představitel je sympaťák. Nu, a znáte snad někoho, kdo by neměl rád Roberta De Niro? Ale vidíte, přesto „začínal“ jako (psychopatický a tragický) Taxikář.

Podobně jako Nira má, tuším, většina žen ráda Christophera Walkena, jenž ovšem signalizuje jinou odrůdu, a právě Walken je (a to vím jistě) typické monstrum. Začal si s tím už ve filmu podle Stephena Kinga Mrtvá zóna a netvorem v podstatě zůstává. A to i ve známém videoklipu (https://www.youtube.com/watch?v=wCDIYvFmgW8), kde létá. A že vám se Walken líbí? Já bych se ho bál! - Když si třeba vybavím, jak vyprázdnil zásobník do Dennise Hoppera (https://www.youtube.com/watch?v=PcZCGMCDzbU). A sám Dennis Hopper?

Pro ženy včetně Jodie Foster (https://www.youtube.com/watch?v=1fjf7iwt6oc) to býval nepochybně sympaťák, i když asi takzvaně nevymazlený. Už se to zkrátka stalo; nicméně každý, kdo někdy viděl Nebezpečnou rychlost (nebo jen vraždu na jejím začátku), tu notně zaváhá. A pojďme dál. Pod vrstvou své pokožky i charismatu nosí podobnou kostru jako Christopher Walken také Richard Chamberlain. Napadlo by ale (a co myslíte?) kteroukoli z divaček řadit jej s Walkenem mezi netvory a monstra? Jistě ne. Viděly přece Ptáky v trní. Monte Christa... A dokonce i mně je Chamberlain dost sympatický a navíc je asi ještě lepším hercem než Christopher Walken. A geniálně představoval už agenta Jasona Bourna; dodnes možná nejlépe.

Mezi sympaťáky pak rovněž řadím Al Pacina, kterému obvykle lze odpustit i vraždu, a samo sebou Belmonda, jehož (ve skutečnosti) až přecitlivělá duše (schopná ronit slzy) zůstala jako kouzlem ve filmech skoro neviditelná. Je to typický dubňák, a pokud jej někdo nesnáší, nebude s ním dle mého názoru úplně vše v pořádku. - Zato takový Anthony Perkins ze sebe udělal věru a naprosto typické monstrum a série filmů Psycho (část dokonce sám režíroval) dodnes magnetizuje taky proto, že je tu úplně očividné, jak pan herec představující Normana Batese není nejspíš ani v reálu docela normální.

Je však monstrem i Anthony Hopkins? To už je otázka. Já sám bych ale řekl, že ano, a série filmů o Hannibalu Kanibalovi jej koneckonců kdysi „udělala“. Jen těžko se však dá zapomenout i tváří jeho sympaťáků, vždyť hrál dokonce autora fantaskní země Narnie, profesora C. S. Lewise.

Vzpomínám si také, jak ještě před Lecterem zosobnil ve filmu Bounty kapitána Bligha, soupeřícího s mladým důstojníkem Christianem Fletcherem, zosobněným Melem Gibsonem, a právě tato postava kapitána, která má historickou předlohu, mi připadá velice sympatická. Tím spíš proto, že ji osobně chápu jako homosexuála, který byl do „svého“ vzbouřence Fletchera zamilovaný. Je to samozřejmě jen teorie; mohli být zcela normálními přáteli, než se to zvrtlo.

Z českých herců je pak podle mého názoru velmi typickým sympaťákem Ladislav Mrkvička. A právě to vytvořilo neuvěřitelný paradox seriálu Třicet případů majora Zemana. Jak si jistě vzpomenete, pan Mrkvička tu - v rámci své role - v osmašedesátém zklamal, i musel být jako politicky nespolehlivý zrádce věci socialismu nahrazen na služebně a po Zemanově/Brabcově boku Emilem Horváthem mladším...

Ale ještě k monstrům. Je charakteristické, že ti „netvorové“, kteří jsou zároveň upíry, bývají obvykle představováni právě charismatickými sympaťáky jako Christopher Lee, Gary Oldman, Frank Langella a především (legendární) Béla Lugosi. Ten skutečný sympaťák jako Belmondo vám ovšem, to je taky pravda, nemrtvého za živého boha nezahraje, a to ani ve Stmívání ne. A právě takovými osobnostmi byli a jsou Steve McQueen, James Stewart, Robert Mitchum, Spencer Tracy, Harrison Ford a Clint Eastwood.

Skončeme však vzpomínkou na Lexe Barkera a Pierra Brice. Nejen, že jsou sympaťáky. Navíc se energickým optimismem nabíjeli vzájemně. Jako už Laurel a Hardy, o nichž brzy přijde na naše plátna film, a jako už Bud Spencer a Terence Hill. A ona monstra?

Nerad bych zapomněl na Klause Kinského a pěkně si to taky zavařil Robert Englund alias Noční můra z Elm Street. A když se pokusili o remake první části této hororové série, poněkud selhal, a to asi proto, že monstrózní „Freddy“ bude už provždy jen jeden.

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami. Publikováno se souhlasem vydavatele.

Psali jsme: Ivo Fencl: Megačelisti? Houbičky! Ivo Fencl: Vladimír Svatoň putující literárním polem Evropy Ivo Fencl: Katalog, který je ryzí knihou o Bohumilu Konečném Ivo Fencl: Malý Mikuláš byl původně komiks

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV