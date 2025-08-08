Ivo Strejček: Realita dnů české „okurkové“ sezóny

Český rozhlas na své internetové stránce hlásí, že „Rusové útočí na Sumskou oblast, čtyři lidé zemřeli“, „po ukrajinském útoku na Luhanskou oblast zemřelo pět lidí, uvádí Moskvou dosazená správa“ a „podle Zelenského dostal Trump všechny informace o ruských úderech, když spolu jednali o spolupráci a sankcích“. Ve stejnou chvíli francouzská AFP, agentura Reuters a americká CNN na svých webových stránkách informují, že „izraelské síly v posledních hodinách zabily 83 Palestinců, z toho 58 v místě, kde se rozděluje humanitární pomoc a potraviny“, že „ministerstvo zdravotnictví Pásma Gazy ráno oznámilo úmrtí dalších osmi lidí na podvyživení, z toho jednoho dítěte“, že „tragický nedostatek pohonných hmot už neumožňuje, aby mohly alespoň částečně fungovat záchranné složky a sanitky“ a že „izraelské drony v noci zaútočily na Libanon a jejich útok způsobil smrt jednoho člověka“.
Nevyváženost zpravodajství jednoho z hlavních českých informačních kanálů, na jehož „práci“ jsme rozhodnutím současné Fialovy vlády museli povinně přidat něco ze svých peněz, je už celá léta skandální. Na dnešní úvodní stránce irozhlas.cz je nejméně pět různých zpráv o válce na Ukrajině, ale žádná o utrpení obyčejných Palestinců v Gaze. Zprávy z Izraele (a o Izraeli) tam ale jsou: například obšírná obhajoba Natanjahuova plánu „okupovat celou Gazu“.
Jak dlouho bude ještě trvat selektivnost informací, kterými česká média „krmí“ veřejnost? Jak dlouho bude ještě trvat relativizace obětí válečných agresí? Jak dlouho ještě budeme vláčeni vládním blátem oficiální „nekritizovatelnosti“ zcela zjevné Netanjahuovy agrese (zřejmě už nesoucí znaky genocidního chování) vůči obyčejným Palestincům, a současně vystavováni mediální propagandě málem už veřejně tvrdící, že „nejlepší Rus je mrtvý Rus“?
Každého násilně zmařeného lidského života je škoda - na Ukrajině, v Gaze i kdekoli jinde ve světě. Každé lidské dno, které se vraždění nevinných lidí dopouští, má být náležitě odsouzeno. Proč tomu tak není v naší prázdninové zemi?
V Polsku se dnes ujme prezidentské funkce konzervativec Karol Nawrocki a vystřídá jiného konzervativce Andrzeje Dudu. To je zpráva, na rozdíl od těch z Ukrajiny a Gazy, pozitivní. Jak s jejím pozitivním obsahem naložil Český rozhlas? Ve svých dnešních reportážích tvrdí, že „Nawrocki byl vždy podřízen sekretariátu Práva a spravedlnosti“ a vztah mezi „proevropským Tuskem a Právu a spravedlnosti podléhajícím Nawrockim bude mnohem komplikovanější, než vztah Tusk – Duda … neboť Kaczyński jen využije Nawrockého k dosažení vítězství v příštích parlamentních volbách“.
No a máme jasno, které nám ve výměně prezidentů Polska zjednal Český rozhlas. Že by se zabýval zamyšlením nad takovou drobností, proč Nawrocki vyhrál a jaké jsou důvody, pro které Poláci dali přednost konzervativnímu kandidátovi před metropolitním levicovým liberálem (když už tedy chce Rozhlas svým posluchačům vytvářet názor, namísto prostého přinášení pravdivých a ucelených informací), to se od redaktorů Radiožurnálu nedozvíme.
A ještě drobnost na konec. Ministryně spravedlnosti Decroix prohlásila (tentokrát ne v Českém rozhlase, ale v jakémsi českém deníku), že „odpovědnost za kauzu [bitcoiny] už nyní nese policie a státní zastupitelství“. Takhle drze si to Fialova vládní koalice zjednodušuje. Mlžením, odvoláváním, navracením do funkcí, psaním závěrečných zpráv, které nakonec nebudou, klamáním veřejnosti „kouřovými clonami“ změn a náhlých výměn se konečně propracovala ke skandálnímu závěru a „umytí si rukou“ – ne my, to policie a státní zastupitelství za to ponesou odpovědnost.
Tak aby v české prázdninové okurkové sezóně nebylo mýlky, vzkazuji paní ministryni Decroix: za kauzu s bitcony může ministr spravedlnosti z ODS, může za ni premiér Fiala svým nevládnutím, může za ni zřejmě váš ministr financí Stanjura a dnes už za ni můžete i vy. Na nikoho jiného to nesvádějte!
A pak že prý jsou letošní české prázdniny další z těch zpravodajsky okurkových.
