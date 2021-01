Ivo Valenta: Nápad za všechny prachy

A to doslova. Za to, že se necháte otestovat na Covid-19 a budete pozitivní, získáte bonus 15 tisíc korun. Vtip? Ne. Návrh britské vlády, cílící na to, aby se zvýšily počty testovaných osob. A pozor - týdně by prý tento "skvělý nápad" vyšel na 12 miliard korun.

Podobné úvahy prý padají i u nás. Upřímně podle mne by toto řešení dospělo jen k maximálnímu promoření a udělalo pořádnou díru ve státní kase. Navíc už vidím, jak by na tom někteří postavili byznys - lidé by platili za setkání s pozitivním člověkem, aby se mohli nakazit, otestovat a vyfasovat tak slušný peníz. Pořádaly by se tajné promořovací párty a ti, kteří covidem prošli, by litovali toho, že to bylo v době, kdy se testovali zadarmo nebo si za testy dokonce sami museli zaplatit.

Mnozí by k nemoci zcela pochopitelně ztratili respekt a snažili by se jí jít aktivně vstříc, aby například snížili své dluhy.

Kromě toho při testování nikdo nekontroluje občanské průkazy, předkládá se pouze kartička pojišťovny – tzn., že pozitivní člověk by tedy mohl za úplatu přinést zisk řadě svých přátel, na jejichž jméno a s jejichž kartičkou pojišťovny by se šel testovat (pokud by tedy nedošlo ke změně pravidel). To by se nám z růstu pozitivně testovaných osob i hlava zatočila. Tomu fakt říkám nápad!

