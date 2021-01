Ivo Valenta: Vláda se zabývá kompenzacemi pro podnikatele a živnostníky. Konečně!

reklama

Je dobře, že je tu alespoň nějaká náplast na utrpěné ztráty, jenže si bohužel nemohu odpustit konstatování, že vláda opět zaspala. Vím, že zde zase budou zastánci vlády psát, že je po bitvě každý generál a nikdo by to neudělal lépe – s tím ale zásadně nesouhlasím. Bitva ještě ani zdaleka neskončila. Kromě toho například Strana soukromníků již na jaře uplynulého roku požadovala jasná kompenzační pravidla tak, aby se situace neřešila nahodile a chaoticky, přičemž nejvhodnější formou by byl kompenzační zákon. Nikdo by tak nezůstával v nejistotě a každý by věděl, na co přesně a za jakých podmínek má nárok, podle čehož by se mohl zařídit.

Anketa Jaký trest navrhujete pro podniky a živnostníky, kteří mají otevřeno navzdory zákazům? Podporuji je, nechal bych je být 47% Pokutu 10 – 50.000 korun 4% Pokutu 50 – 100.000 korun 11% Trest odnětí svobody do jednoho roku 2% Odebrat zdravotní pojištění a neléčit, oni také nedodržují pravidla 36% hlasovalo: 4405 lidí

Také jsem zaregistroval, že PES prošel úpravami – prý tak, aby lépe odrážel realitu. Kdo by ale čekal, že došlo ke zrušení některých absurdit, zmýlil by se. A tak je zřejmé, že dětské přezůvky, oblečení a hračky rodiče i nadále koupí maximálně přes internet. Vládě asi nedochází, že děti opravdu rychle rostou a především boty jsou artiklem, který je opravdu třeba vyzkoušet. Navíc si nemyslím, že je vhodné, aby rodiče zbytečně hradili vícenáklady na poštovné a balné. A podobně bych mohl mluvit o dalším sortimentu. Copak opravdu není možné otevřít i malé prodejny, kde je nejlépe regulovatelný počet zákazníků? Pak by nemusely být zátarasy ani ve velkých marketech, kde se tak o to více lidé hromadí v úsecích s „povoleným“ zbožím.

A co lyžařské areály? Stejně je zde hlava na hlavě – pouze bez toho, aby byly v pohybu vleky. Copak sportování na čerstvém vzduchu není v pořádku? Nebo mají rodiče s energií nabitými dětmi sedět doma u televize a nevystrkovat nos z domu? Zvýší nám to snad imunitu?

Můj názor je stále stejný., Tam, kde je to možné, je nezbytné otevřít ekonomiku co nejdříve. Jinak se dostaneme do obrovských a nevratných propadů. Živnostníci i přes jakési kompenzace zkrachují a jejich zaměstnanci posílí zástupy uchazečů o zaměstnání na „pracáku“. To chceme? Vždyť drtivou většinu naší ekonomiky tvoří právě živnostníci!

Vím a stále zdůrazňuji, že žijeme ve složité době. K nemoci, která řádí po celém světě, bychom měli mít respekt, ale nemůžeme se z ní v panice propadnout do bažiny. Buďme zodpovědní, ale nepřistupujme k řešením, která nejsou nezbytná. A nejde jen o obchody a živnosti. Nemocnice v republice ruší desítky tisíc plánovaných operací a zákroků. Lidé zanedbávají prevenci závažných onemocnění. Tohle je největší časovaná bomba, a podle mne daleko závažnější než COVID-19.

Poznámka redakce: 75% podíl ve společnosti OUR MEDIA a.s. vlastní společnost SYNOT INVEST LIMITED podnikatele a senátora Iva Valenty

