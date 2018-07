Jakub Červenka: Export znovu klesá

Jelikož měl letošní květen stejný počet pracovních dnů jako ten loňský, je nasnadě, že květnový meziroční pokles exportu není výchylkou, ale jde o součást dlouhodobého poklesového trendu. Od letošního února se českým exportérům nedaří meziročně navyšovat objem vývozu. Jedinou výjimkou byl duben, který profitoval s vyššího počtu pracovních dnů.

Za poklesem přebytku obchodní bilance stojí především pokles přebytku obchodu s motorovými vozidly. Automobilový trh u nás i v Evropě v posledních měsících vykazuje známky naplněné poptávky, což znepokojuje naše automobilky. Nicméně květnová data z průmyslu také ukazují na více než 20% meziroční nárůst zakázek pro tuzemské automobilové výrobce. V příštích měsících by tak se tyto zakázky měly promítnout do vyššího objemu exportu aut.

Český exportní průmysl jako celek ale táhne k zemi nedostatek pracovní síly na trhu. Mít nejnižší nezaměstnanost v EU je pro naši zemi skvělý počin, ale zároveň přistřihuje křídla našim vývozcům. Jejich schopnost přijímat nové zahraniční zakázky je téměř vyčerpaná. Vývoz tedy bude v příštích měsících dále oslabovat.

Slabá koruna by měla našim exportérům krátkodobě pomoci. Nicméně v průběhu léta by naše měna měla začít znovu posilovat pod EUR/CZK 25,50. Objem exportu přes léto také přibrzdí sezóna dovolených. Za letošní rok by přebytek obchodní bilance podle našeho odhadu měl dosáhnout přibližně 100 mld. Kč. Čerstvě zahájená obchodní válka se Spojenými státy nebude mít silný dopad na český exportní průmysl jako celek, ale především neblaze ovlivní důvěru našich exportérů, kteří si nejsou jisti, kam až obchodní konflikt dospěje.

Trh v mediánu odhadoval květnový přebytek ve výši 14,5 mld. Kč. Meziměsíčně (po sezónním očištění) vývoz nepatrně vzrostl o 0,4 % a dovoz o 2,5 %. Oproti květnu minulého roku je saldo zahraničního obchodu nižší o 8,2 mld. Kč. V porovnání s dubnem ale přebytek obchodu poklesl o 8,9 mld. Kč.

Pokles přebytku obchodu s motorovými vozidly dosáhl 4,7 mld. Kč a prohloubení deficitu obchodu s koksem a rafinovanými ropnými produkty činilo 3 mld. Kč. Výrazně horší byl i deficit obchodu s ostatními dopravními prostředky (o 2,4 mld. Kč) a chemickými látkami (o 1,3 mld. Kč). Naopak se zlepšil deficit obchodu s počítači a elektronickými přístroji (o 2,5 mld. Kč). V detailnějším rozboru procentuálních meziročních změn vývoz mírně poklesl napříč téměř všemi hlavními obchodními kategoriemi zboží. Vývoz strojů poklesl o 3 %, kovodělných výrobků o 4 %. Export aut poklesl o 8,4 %. Na straně importu meziročně vzrostl dovoz ostatních dopravních prostředků o 54,9 %. Dovoz koksu a rafinovaných ropných výrobků vzrostl o 72,3 %.

Za prvních pět měsíců tohoto roku dosáhl přebytek obchodní bilance 80,9 mld. Kč, o 13,2 mld. Kč méně ve srovnání s rokem 2017. Vývoz letos průměrně klesal o 0,3 %, zatímco dovoz vzrostl o 0,6 %.

