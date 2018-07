Jakub Červenka: Okénko trhu

Naopak se dařilo energetice, výrobě počítačů a elektroniky nebo těžkému průmyslu. Objem nových zakázek meziročně vzrostl o 9,5 %, ale v automobilovém sektoru dokonce o více než 20 %. Tuzemští výrobci aut tak po několika měsících stagnace možná ještě budou muset rozšiřovat výrobu. Čísla tak napovídají že, v následujících měsících se dočkáme zrychlení tuzemského průmyslu. Pro celý rok 2018 očekáváme, že průmysl vzroste o 3,5 %.

Zahraniční obchod v květnu dosáhl přebytku 6,9 mld. Kč. Vývoz v národním pojetí meziročně klesl o 2,6 %, zatímco dovoz stagnoval. Od letošního února se českým exportérům nedaří meziročně navyšovat objem vývozu a květen jen potvrdil dlouhodobý trend poklesu. Za tím stojí především pokles přebytku obchodu s motorovými vozidly. České exportní výrobce ale táhne k zemi hlavně nedostatek pracovní síly na trhu. Slabá koruna mohla našim exportérům krátkodobě pomoci, nicméně v průběhu léta by měla začít znovu posilovat pod EUR/CZK 25,50. Objem exportu přes léto také přibrzdí sezóna dovolených. Vývoz tedy bude v příštích měsících dále oslabovat. Za letošní rok by přebytek obchodní bilance podle našeho odhadu měl dosáhnout přibližně 100 mld. Kč.

Zítra vychází německý ZEW index očekávání za červenec, pro který trh očekává pokles o 2,4 bodu na -18,5 bodů. Do poklesu indexu se v posledních týdnech promítá politická nejistota a riziko eskalace obchodní války.

Ve středu bude zveřejněna spotřebitelská inflace v ČR za červen. Růst cen zaznamenají potraviny, pohonné hmoty a dovolené. Ceny alkoholických nápojů by naopak měly poklesnout. Náš odhad očekává zrychlení inflace na 2,5 % meziročně a 0,2 % meziměsíčně.

Stejný den nám nadělí červnovou míru nezaměstnanosti podle MPSV. My odhadujeme pokles na 2,9 % a nezaměstnanost tak překoná 3% hranici poprvé od roku 1996. Rekordní počet volných pracovních míst na to má jistě velký vliv, ale přes léto je to především větší nabídka sezónních brigád, která stahuje nezaměstnanost dále níže.

Ve čtvrtek se dočkáme spotřebitelské inflace podle CPI pro USA za červen. Trh v mediánu odhaduje drobné zrychlení na 2,9 % meziročně, což by byla nejvyšší míra inflace od roku 2012.

autor: PV