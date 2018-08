Jan Bureš: Co dnes sledovat při zasedání České národní banky?

Jak se dalo čekat, Fed sice včera sazby nezvýšil, ale připravil trh na jejich růst v září. Dnes se alespoň na českém trhu bude pozornost soustředit na ČNB. Co sledovat a čeho si všímat?

1) Dojde k růstu sazeb? My a s námi naprostá většina analytiků takový krok čeká. I v krátkých sazbách již trhy s vyššími sazbami do značné míry kalkulují.

2) Jak bude vypadat nová prognóza? Oproti květnovému výhledu nás čeká pravděpodobně snížení odhadu růstu (z 3,9% v květnu versus náš odhad 3,3%). Současně ovšem navýšení inflačního výhledu minimálně pro tento rok (inflace se měla podle květnové prognózy pohybovat pod 2% a je dočasně na “výletě” nad 2,5%). Nejzásadnější bude ovšem předpoklad dalšího vývoje koruny. Jak již naznačil hlavní ekonom ČNB Tomáš Holub, centrální banka ve své prognóze pravděpodobně po delší době přestane počítat s “rychlým” posilováním české koruny. A proto prognóza bude jednoduše muset v “přehřívající se” české ekonomice sázet (místo silné koruny) na vyšší úrokové sazby.Ve třetím kvartále je zatím koruna oproti květnové prognóze silnější skoro o 4%. Pokud srpnová prognóza zisky koruny zcela “odepíše”, nebylo by divu, kdyby se implikovaná trajektorie úrokových sazeb na horizontu prognózy (konec roku 2019) posunula z okolí 2% do blízkosti 3%. Na takový růst sazeb zatím trhy připravené nejsou. Dnešní dvouleté sazby se stále pohybují viditelně pod 2%.

3) Jaké komentáře si připraví guvernér Rusnok na tiskovou konferenci? I když dojde k růstu úrokových sazeb a prognóza posune trajektorii úrokových sazeb výrazněji vzhůru, do značné míry rozhodující budou komentáře guvernéra Rusnoka na tiskové konferenci. Z nich by mělo vyplynout , do jaké míry bankovní rada věří nové prognóze. Pokud nebude její závěry relativizovat odkazy na nejistý vývoj koruny, počítáme s tím, že rozhodnutí ČNB může spíše posunout tržní sazby dál vzhůru a korunu lehce posílit.

Jan Bureš

finanční analytik

autor: PV