Jan Bureš: ECB se brání politickým tlakům a chce ukončit QE na konci roku

Více než polovina otázek na tiskové konferenci po zasedání ECB směřovala na Itálii. A není to velké překvapení - při pohledu na italský dluhopisový trh, kde se kvůli přestřelce mezi Římem a Bruselem pohybují výnosy na pětiletých maximech.

Mario Draghi ale nenechal nikoho na pochybách, že Itálie zatím nebude mít na rozhodování ECB zatím žádný dopad. Přesto, že se podle Draghiho nakupily na stole nejistoty (včetně Itálie nebo Brexitu), rizika pro prognózu jsou podle jeho slov stále “vyrovnaná” a nevidí v tuto chvíli důvod zamýšlet se nad přepisováním výhledu směrem dolů. Přiznal sice, že vysoké výnosy italských dluhopisů již v tuto chvíli negativně dopadají na schopnost italských bank poskytovat úvěry, ale to není nic, co by ECB trápilo….tedy alespoň zatím. Možnost dalšího natažení QE je tak v tuto chvíli mimo hru a otázka změny komunikace ohledně prvního růstu sazeb (podzim 2019) je předčasná. Poslední slabší čísla, ztráta dynamiky průmyslu a vyšší tržní nervozita jsou podle ECB zatím znakem rozumné korekce a nevěští blížící se pokles hospodářství.

Je otázkou, zda se hodnocení ECB nezmění ve chvíli, kdy by padla důvěra Maria Draghiho ve “zdravý rozum” v případě brexitu a v “rozumný dialog” v případě Itálie. Tato politická rizika mají v případě negativního výsledku potenciál výrazněji zbrzdit jinak dobře rozběhnutou ekonomiku eurozóny. Konec QE to už neoddálí, ale na první růst sazeb bychom si pak v příštím roce mohli počkat o poznání déle…

V takovém světle je otázkou, zda Draghiho opatrně jestřábí hlas vůbec dokáže euru pomoci…zvlášť když současně není úplně dobrou zprávou pro italské dluhopisy, které teprve v posledních dnech našly trochu pevné půdy pod nohama

Jan Bureš

finanční analytik

autor: PV