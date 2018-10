Jan Bureš: Wall Street zažil nejhorší výprodej od února, Asie jej dnes následuje

MMF již podruhé v řadě a poměrně nahlas varuje před kombinací vysoké zadluženosti a příliš drahých aktiv - především akcií a nemovitostí. Nejzranitelnější je podle MMF rozvíjející se svět, kde v posledních deseti letech rostlo zadlužení nefinančního sektoru nejrychleji - to ostatně potvrzují i naše analýzy finančního cyklu. To ovšem neznamená, že vyspělé ekonomiky jsou zcela bezproblémové. Opakovaně je kritizována americká administrativa za nerozumný nárůst vládního dluhu na vrcholu hospodářského cyklu. V rámci rozvíjejícího se světa je vytažena na první místo Čína, kde dramaticky vzrostlo zadlužení podniků i domácností a bez dalšího nárůstu dluhu se dostane do slepé pasti stávající model růstu, který příliš spoléhá na investice (tvoří skoro polovinu HDP).

Napětí na finančních trzích a dostupnost peněz se budou do budoucna dál spíše zhoršovat, otázkou je jak rychle? Doposud zhoršování finančních podmínek nebylo nijak hrozivé. To se ale může z řady důvodů změnit. MMF uvádí na prvním místě seznamu možných důvodů strach z obchodních válek, politické chyby typu nedohoda o brexitu a na posledním místě rychlejší růst úrokových sazeb v USA, který může vystrašit ve finále především řadu nejzranitelnějších rozvíjejících se trhů. To je podle nás hlavní “strašák” konce roku 2018 a roku 2019. Fed šije růst sazeb na míru potřebám americké ekonomiky a nebude ji chtít poškodit - “zabít” současný růst. Vedlejší negativní dopad na rozvíjející trhy ovšem alespoň z počátku řešit nebude. Zvlášť pokud by ho měla do dalšího zvyšování sazeb tlačit inflace, která může časem začít překvapovat vyššími hodnotami. Uvidíme ostatně již dnes, kdy je na programu jádrová inflace za měsíc září…

Psali jsme: Jan Bureš: Dolar ztratil vítr z plachet jenom na chvíli. Pomůže mu kolaps čínských akcií? Jan Bureš: Trhy dluhopisů s napětím vyhlížejí data o růstu amerických mezd Jan Bureš: Italská vláda dnes pod tlakem odhalí předpoklady rozpočtu Jan Bureš: ČNB zvýší sazby na 1,50 %, jak moc guvernér Rusnok zmírní jestřábí výroky?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV