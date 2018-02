Jan Campbell: Myšlenková dyzentérie

V Afganistánu neviditelně napomůže k porážce NATO a zahraniční politiky EU – NATO s pomocí ČLR. Nový velvyslanec ČLR v Afganistánu, Liu Jinsong, bývalý ředitel Silk Road Fund, založeného v rámci OBOR (Jeden pás, jedna stezka) představuje podle South China Morning Post, a sign that Beijing wants the war-torn nation to play a bigger role in the strategy... Udržet vítězství a čínské zájmy v Afganistánu napomůže, podle Times of India, plánovaná vojenská základna ČLR. Není potřeba psát o dalekosáhlých následcích těchto několika faktů i pro povolební zahraniční a vojenskou politiku ČR. Zatím co prezident Putin nabádal k umírněné radosti z rozhodnutí sportovního arbitrážního soudu (TAS/CAS) v Lausanne, týkající se účasti ruských sportovců na OH v Pchjongčchangu, MOK a WADA, obviňované z korupce ze strany USA (!), se snaží najít doping v krupicové kaši, a odpověď na otázku: Pozvat, nepozvat do Jižní Koreje, když ano, koho a kolik? Za oceánem se americké MF připravuje na dělení ještě nezastřeleného medvěda v podobě miliard ruských oligarchů exportovaných z RF v době Jelcina. Prezident Putin si připravuje odpovědi na otázky, které se objeví nejenom v RF po březnových prezidentských volbách. Po pádu kosy na kámen. Pád kosy dodatečně osvětlí skutečnost urychleného transformačního procesu světového řádu. V něm bude méně dohod o pravidlech a mezinárodním právu, o to více bude rozhodovat síla státní moci, možnost mobility občanů a jejich vůle vítězit.

Kdo pochybuje o tom, že RF pod vedením Putina je lépe připravena na novou situaci, než jsou EU, NATO a ČR, může se zamyslet na situací 90 let v Rusku, a srovnat si jí se současnou situací na základě faktů, bez emocí a politicky zabarvené rusofobie či informací ruské opozice. Kvalitu výsledku srovnání nezmění ani skutečnost, že RF nemá zveřejněnou strategickou vizi, udržitelný hospodářský model, ani řadu technologií, určených pro pohodlnost a komfort atomizované konzumní ruské společnosti. Znalost světa Thomas Hobbese (1588 – 1679), popsaného v díle Leviathan (1651), které dalo základ pro většinu západní politické filozofie z hlediska teorie společenské smlouvy, stačí Kremlu a ruské generalitě k dalšímu posílení pozic a role RF ve světě. Možnost Kremlu rychle rozhodovat, včetně možnosti zaútočit, a kombinace vojenské síly a kontroly informačního prostředí nedávají EU a NATO ve fázi potratu reálnou šanci na rychlé a nekrvavé vítězství nad svým v USA definovaným nepřítelem. Především v době asymetrického spojenectví. To platí samozřejmě i pro vztah RF – ČLR. Nesplněná hospodářsky – finančně zabarvená očekávání mnoha Rusů nerozhodují o kvalitě vztahu. Kvalitu určuje společný zájem RF a ČLR. Ten určují stabilita vládnoucího politického režimu, pragmatické využití rozdílu mezi strategickými zájmy EU a USA a nepřítomnost debaty představitelů EU s občany členských států o strategických zájmech EU ve vztahu k RF a k ČLR. Peníze byly, jsou, a budou. To dokazuje i obrovský únik peněz z RF za posledních 28 – 30 let: 1 trilion USD. Tj. jednička a 18 nul! Podle poradce prezidenta Putina, Sergeje Glazjeva, o polovině peněz se ví, kde a jak putují. O druhé polovině, která se záhadně vypařila, se vedou diskuze. Jak zamezit takovému úniku peněz? Nevím. Jediné co se mi teď nabízí je výlučné používání elektronických plateb a kontrola s pomocí UI v reálném čase. Nevěřím, že prezident Putin má čas, sílu a vůli prosadit takovou kontrolu. Proto, bude li potřeba více peněz, vlastní tiskárny to zvládnou po změně ústavy, bez USA a bez USD. Změnu vlastnictví CB RF totiž nevylučuji. ČLR nedovolila a nikdy nedovolí takový hazard se suverenitou a vlastní měnou, jaký si dovolila RF. Přesto, a snad i proto Kremelská zpráva nebude mít vliv na rozhodování v povolebním Kremlu. O Pekingu, nemluvě. I když práci na Pekingské zprávě nevylučuji. Nevylučuji ji již kvůli nemožnosti vyloučit rozsáhlý a vícerozměrný boj na světovém obchodně - finančním poli, na kterém se střetnou každý s každým. Na poli bude akceptována ztráta USD před ztrátou USA. Kdo chce vědět více, může si najít informace z World Blockchain and Cryptocurrency Summit. Nedávno se konal v Moskvě. Anebo si prostudovat zákon přijatý Kongresem USA dne 25. Června 2017. Ten se týká možných omezení obchodu se státními obligacemi a podobnými cennými papíry RF, a dovoluje představu, že v případě nutnosti bude USD obětován, a více.

V tomto kontextu se nabízí myšlenková dyzentérie. Tímto onemocněním myšlení, způsobeným extrémně nakažlivou chorobou, které stačí přenos okolo 200 bakterií, aby položilo zdravého člověka na lopatky, zřejmě onemocnělo mnoho vlivných Američanů a Evropanů. Dokazuje to nejenom Kremelská zpráva, o které jsem nedávno psal. V jejím kontextu začal přemýšlet předseda rady mezinárodních vztahů představitelů Kongresu USA o osudu peněz osob nacházejících se v seznamu Kremelské zprávy . Důvod si vymyslel typicky americký: Ochrana zájmů (okradených) ruských občanů od osob, které jsou nepřáteli USA. Vlivný člen Kongresu si neuvědomuje, že seznam je kopií hodnocení časopisu Forbes. Chce vědět od prezidenta Trumpa, jaké budou sankce proti osobám v seznamu. Místo toho by se mohl zeptat ministra obrany USA, proč vojenská strategie USA nedělá rozdíl mezi nebezpečím, které představuje RF, a které představuje ČLR? Proč staví obě nebezpečí na jednu úroveň? Vojenská strategie USA ve zveřejněné formě indikuje totiž onemocnění myšlenkovou dyzentérií v MO USA. RF je s ohledem na stav ve společnosti a konání prezidenta Putina objektivně menší a slabší hrozbou, představující současně velké nebezpečí pro USA. 5 tisíc atomových hlavic mluví za sebe. ČLR je vytrvalá v prosazování svých zájmů, včetně těch spojených s neobývanými ostrovy, má čas, a používá k prosazování národních zájmů měkčí prostředky než RF, o USA nemluvě. Kromě uvedeného se vojenská strategie MO USA nevěnuje regionálním protivníkům. To je velice zajímavé z mnoha důvodů. Nemohu o nich psát z důvodu omezení časem a prostorem. Třetí skupinu trpící očividně myšlenkovou dyzentérií tvoří sedm senátorů. Vedou jiMarco Rubio a Patrick Leahy. Skupina 7 odeslala dopis do Department of Justice urgující prověrku a registraci čínských médií působících v USA jako zahraniční agenti podle Foreign Agent Registration Act (FARA). Chci věřit, že pánové Zuckerberg & Co senátorům již děkovali. Proč? Zpráva China Internet Network Information Center (CNNIC) zveřejněná v čínštině, indikuje impozantní růst využití internetu. Jeho de-centralizace se blíží a může být urychlena mimo jiné i myšlenkovou dyzentérií amerických elit. V ČLR je podle CNNIC 772 milionů uživatelů, v roce 2017 jich přibylo 40.74 milionů. 55.8% je internetová penetrace. Ze 753 milionů uživatelů mobilního internetu jich 65.5% používá telefon pro platby všeho druhu. Kde je budoucnost? Kdo ví, ať napoví.

Kromě toho na scénu se vrací pan Wang Qishan. Tento obávaný protikorupční úředník, který odešel z PSC (Politburo Standing Committee) v říjnu 2017 byl zvolen viceprezidentem NPC (National People's Congress). Tato volba je nevídanou v politické historii ČLR, je důkazem síly a odhodlání prezidenta Si Ťin–pchinga ukončit s minulostí a starými normami čínských elit. Pro mne je důležité obdržet oficiální potvrzení domněnky, že Wang Qishan bude odpovídat za čínsko – americké vztahy. Bude li tomu tak, má se prezident Trump & Co na co těšit. A bude moci děkovat všem poradcům, strádajících myšlenkovou dyzentérií.

Přes vše uvedené a neuvedené, známé a neznámé, nelze říci, že americká prezidentská administrativa nemá žádný plán. Má plán. Jeho realizace ale vyžaduje neuvěřitelnou obratnost, velmi mnoho chyb oponentů a hodně štěstí. Tomu se těší v Trumpově okolí ekonomický mozek Steven Mnuchina. Tento bývalý vysoce postavený úředník banky Goldman Sachs, si očividně nedělá žádné iluze o následcích politiky slabého dolaru a ekonomiky podporované levnými penězi. Staví USA - korporaci do řady s korporací Tesla Motors. Ta vytváří systematicky pouze ztráty, produkuje ohromující PR kampaně a organizuje pro sebe další úvěry u investorů, ochotných investovat do jakéhokoliv finančního odpadu v naději získat alespoň nějakou kompenzaci za své slábnoucí dolary. Problém je ale v tom, že masivní program infrastrukturních investic akutně vyžaduje získání nejednoho bilionu dolarů. Kde je vzít a nekrást? Kromě toho Trumpova daňová reforma zvyšuje státní dluh USA o další bilióny USD. A to nepočítám půjčky, ke kterým se řadí i platby za světlo v Bílém domě, mzdy vojákům americké armády, v neposlední řadě i výdaje na návštěvu a privátní letadlo, se kterým letěl prezident Trump a jeho doprovod na WEF 2018 do Davosu.

Proto doporučuji přátelům a spojencům USA se zapsat do seznamu poradců schopných léčit myšlenkovou dyzentérii. Jinak může dojít k tomu, co řekl analytik Dick Bove z investiční banky Vertical Group: Cizinci nebudou financovat americký státní dluh, jestliže politika USA spočívá v degradaci stability dolaru . Já dodávám: A jestliže politika USA bude založena na pauzách, běhu mezi kanceláří a Me too, a nepoužívání Koptisu čínského (Huang Lian). Tato jedna z významných léčivých rostlin tradiční čínské medicíny působí pozitivně i na vysoký krevní tlak a vysokou hladinu cholesterolu. Tj. pomáhá člověku. Zdraví člověka a zdravé USA se světlým zítřkem založeným na silné ekonomice a silném dolaru, o němž hovoří Trump, ale nemusí přijít. Proč? Protože mnohé v USA a ve světě závisí na tom, jak rychle a efektivně se geopolitičtí oponenti a konkurenti USA rozhodnou vytlačit USD ze světového trhu a připravit ho o status hlavní měny mezinárodních rezerv. Souhlasu netřeba.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jan Campbell: Kdy, a jak Putin udeří Jan Campbell: 1618 – 1648 – 2018 - Dublin IV Jan Campbell: Davos 2018 a volby Jan Campbell: Čína a čokoláda

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV