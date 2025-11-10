Wang Yi: Budování společenství se sdílenou budoucností lidstva – Studovat a uplatňovat ducha čtvrtého plenárního zasedání 20. Ústředního výboru Komunistické strany Číny

„Návrh Ústředního výboru Komunistické strany Číny na vypracování patnáctého pětiletého plánu národního hospodářského a sociálního rozvoje“ (dále jen „Návrh“), který byl přijat na čtvrtém plenárním zasedání 20. Ústředního výboru, učinil důležité strategické rozhodnutí o „prosazování budování společenství se sdílenou budoucností lidstva“. To plně ukazuje dalekosáhlou vizi a velkou odpovědnost strany vedené soudruhem Si Ťin-pchingem jako jádrem. Musíme hluboce porozumět a důsledně uplatňovat ducha „Návrhu“, řídit se myšlenkou socialismu s čínskými rysy pro novou éru a zejména Si Ťin-pchingovou myšlenkou o diplomacii, nést vysoko zářivý prapor budování společenství se sdílenou budoucností lidstva, neustále otevírat nové horizonty diplomacie velké země s čínskými rysy, vytvářet příznivé mezinárodní prostředí pro komplexní podporu modernizace čínského typu a přispívat k věci světového míru a pokroku.
I. Hluboce chápat zásadní význam budování společenství se sdílenou budoucností lidstva
Budování společenství se sdílenou budoucností lidstva je originální myšlenkou navrženou generálním tajemníkem Si Ťin-pchingem. Je to ústřední koncepce Si Ťin-pchingovy myšlenky o diplomacii, která odráží stále hlubší pochopení zákonitostí vývoje lidské společnosti naší stranou a poskytuje čínskou odpověď na otázku doby – „Jaký svět máme budovat a jak jej máme budovat“. Má zásadní teoretickou hodnotu, význam pro naši dobu a hluboký dopad na svět.
1) Budování společenství se sdílenou budoucností lidstva odpovídá zákonitostem vývoje lidské společnosti. Generální tajemník Si Ťin-pching zdůraznil: „Lidstvo tvoří jeden celek a Země je společným domovem. Tváří v tvář společným výzvám nemůže žádný jednotlivec ani národ zůstat nedotčen. Lidstvo má před sebou pouze jednu cestu: sjednotit se v solidaritě a žít v harmonii.“ Již před více než 170 lety předpověděli Marx a Engels nevyhnutelný trend, že dějiny lidstva se stávají světovými dějinami. Dnes, v době hluboké globalizace, je propojenost a vzájemná závislost mezi státy větší než kdykoli dříve. Myšlenka společenství se sdílenou budoucností lidstva vědecky odhaluje objektivní realitu, že osudy zemí jsou vzájemně propojené a sdílené, a otevřeně prosazuje ducha společného úsilí, otevřenosti a inkluze, spolupráce a oboustranného prospěchu. Posouvá vztahy mezi státy od mírového soužití ke sdílenému osudu, odpovídá společným aspiracím národů světa a ukazuje směr pokroku lidské civilizace.
2) Budování společenství se sdílenou budoucností lidstva odpovídá trendu míru a rozvoje doby. Generální tajemník Si Ťin-pching uvedl: „Tato myšlenka odpovídá trendu doby – míru, rozvoje, spolupráce a oboustranného prospěchu – a otevírá novou perspektivu pro mír a pokrok.“ Svět vstoupil do nové éry zmatků a změn, hegemonismus a mocenská politika jsou na vzestupu, unilateralismus a protekcionismus nabírají na síle proti proudu doby. Otázka, jak dodat světu, který se potýká s mnoha krizemi, více jistoty a stability, je společnou výzvou mezinárodního společenství. Budování společenství se sdílenou budoucností lidstva se zaměřuje na budoucnost lidstva a na blaho národů, obhajuje mírový rozvoj místo konfliktu a konfrontace, společnou bezpečnost místo absolutní bezpečnosti, vzájemný prospěch místo politiky nulového součtu, výměnu a vzájemné učení místo střetu civilizací a zelený rozvoj k ochraně společného domova Země. Tím vytyčuje jasnější cíl a maluje jasnější obraz budoucnosti lidstva a ukazuje jedinou správnou cestu pro svět na historické křižovatce.
3) Budování společenství se sdílenou budoucností lidstva ukazuje původní poslání a misi Komunistické strany Číny. Generální tajemník Si Ťin-pching uvedl: „Komunistická strana Číny je stranou, která usiluje o štěstí čínského lidu, a zároveň stranou, která bojuje za pokrok lidstva.“ V současnosti socialismus s čínskými rysy vstoupil na novou historickou cestu a velká obnova čínského národa se nachází v nevratném historickém procesu. Čína se stala odpovědnou velmocí s rostoucím mezinárodním vlivem, inovačním vedením a morální přitažlivostí. Myšlenka budování společenství se sdílenou budoucností lidstva plně odráží světový názor, pojetí řádu a hodnotový systém členů Komunistické strany Číny a ztělesňuje historické vědomí naší strany přispívat k rozvoji a pokroku lidstva. Tato myšlenka byla zanesena do Ústavy Čínské lidové republiky i do Stanov Komunistické strany Číny a povýšena na vznešené poslání čínské diplomacie.
4) Budování společenství se sdílenou budoucností lidstva spojuje široký konsensus mezinárodního společenství. Od počátku nové éry se koncept budování společenství se sdílenou budoucností lidstva vyvinul z ideového návrhu v ucelený teoretický systém, z krásné vize v bohatou praxi a z čínské iniciativy v mezinárodní konsensus. Tento koncept získává stále širší pochopení a uznání mezinárodního společenství a postupně se stává významným veřejným statkem s globálním dosahem. V současné době již desítky zemí a regionů dosáhly s Čínou shody na budování společenství různého typu se sdílenou budoucností. Stabilně postupuje také budování společenství v jednotlivých oblastech, jako jsou kyberprostor, jaderná bezpečnost, zdravotnictví, vztah člověka a přírody či oceány. Myšlenka budování společenství se sdílenou budoucností lidstva byla již osm po sobě jdoucích let začleněna do rezolucí Valného shromáždění OSN a vícekrát se objevila v bilaterálních i multilaterálních prohlášeních. Fakta dokazují, že budování společenství se sdílenou budoucností lidstva se stalo nejširším společným jmenovatelem pro všechny národy světa, které usilují o lepší budoucnost, a že se bude stále více projevovat jeho silný vliv, vitalita a přitažlivost, čímž se stane zářivým praporem vedoucím epochu vpřed.
II. Přesně porozumět hlavním úkolům budování společenství se sdílenou budoucností lidstva
„Návrh“ předkládají řadu významných opatření na podporu budování společenství se sdílenou budoucností lidstva a vytvářejí strategické uspořádání pro prosazování diplomacie velké země s čínskými rysy v období „patnácté pětiletky“. Musíme pozvednout své politické uvědomění, zaujmout strategický pohled vycházející ze souvislosti mezi celkovým plánem velkého znovuzrození čínského národa a stoletými změnami, jaké svět dosud nezažil, přesně porozumět a pevně uplatňovat příslušné zásady a úkoly.
1) Prosazovat rovnost a řád v procesu multipolarizace světa a inkluzivní, spravedlivou hospodářskou globalizaci. To je čínské řešení zásadních problémů a výzev, kterým dnešní svět čelí, a zároveň výrazně posiluje praktičnost a vodítkový charakter budování společenství se sdílenou budoucností lidstva. Prosazovat rovnost a řád v multipolárním světě znamená trvat na zásadě rovnosti všech zemí, velkých i malých, účinně podporovat demokratizaci mezinárodních vztahů a zajistit, aby proces multipolarizace byl v zásadě konstruktivní, umožňoval každé zemi nalézt své místo a plnit odpovídající roli. Prosazovat inkluzivní a pro všechny prospěšnou hospodářskou globalizaci znamená odpovídat na obecné požadavky všech zemí, zejména rozvojových, řešit nerovnováhu ve vývoji mezi státy i uvnitř jednotlivých zemí způsobenou globálním rozdělením zdrojů, podporovat hledání rozvojových cest odpovídajících národním podmínkám a podněcovat udržení dynamiky a vitality světové ekonomiky.
2) Prohlubovat rozvojovou integraci se sousedními zeměmi. Sousední regiony představují klíč pro podporu budování společenství se sdílenou budoucností lidstva. Od počátku nové éry generální tajemník Si Ťin-pching předložil koncepci sousedské diplomacie založené na upřímnosti, poctivosti, vzájemném prospěchu a inkluzivitě a vyzval k budování společenství se sdílenou budoucností se sousedními státy. Pod vedením diplomacie hlav států Čína prohlubuje všestrannou spolupráci se sousedními zeměmi, posiluje výměny v různých oblastech a společně udržuje mír a stabilitu v regionu. Strategická důvěra mezi Čínou a sousedními zeměmi se neustále upevňuje, úroveň propojenosti trvale roste a spolupráce v oblasti výrobních a dodavatelských řetězců se stále více prohlubuje. Čína již se 17 sousedními zeměmi stanovila společný cíl budování společenství se sdílenou budoucností a v oblastech Indočínského poloostrova a Střední Asie vzniklo pokrytí tohoto konceptu v plném rozsahu. Vztahy Číny se sousedními zeměmi vstoupily do nejlepšího období v moderní historii, zároveň však čelí hlubokému provázání regionálního a globálního vývoje. Je nezbytné nahlížet na sousední regiony z globální perspektivy, posílit odpovědnost a vědomí poslání při práci v těchto oblastech, dále prohlubovat rozvojovou integraci se sousedními zeměmi, spojit síly se sousedy k vytvoření lepší budoucnosti a vytvářet příznivé, přátelské okolní prostředí pro reformu, rozvoj a stabilitu naší země.
3) Udržovat celkovou stabilitu vztahů mezi velmocemi. Velmoci nesou zvláštní odpovědnost a měly by si být vědomy myšlenky společenství se sdílenou budoucností, projevovat historickou iniciativu a podporovat pokrok dějin. Od začátku nové éry čínská diplomacie aktivně podporuje koordinaci a pozitivní interakci mezi velmocemi, usiluje o vybudování uspořádání vztahů mezi velmocemi založeného na mírovém soužití, celkové stabilitě a vyváženém rozvoji. Prohlubujeme komplexní strategické partnerství koordinace mezi Čínou a Ruskem v nové éře a společně jsme nalezli novou cestu vzájemného respektu, přátelského soužití a spolupráce oboustranně výhodné mezi velkými a sousedními zeměmi. Na základě zásad vzájemného respektu, mírového soužití a spolupráce výhodné pro obě strany překonáváme rušivé faktory a překážky a usilujeme o zdravý, stabilní a udržitelný rozvoj čínsko-amerických vztahů. Spojujeme dvě velké síly, dva trhy a dvě civilizace Číny a Evropy a podporujeme výstavbu komplexního strategického partnerství mezi Čínou a Evropskou unií s globálním dosahem. Aktivně rozvíjíme spolupráci s nově se rozvíjejícími velmocemi a společně podporujeme vysoce kvalitní rozvoj „velké spolupráce BRICS“. Pozitivní interakce mezi velmocemi přispívá k udržení globální strategické stability a poskytuje pevné záruky pro to, aby Čína mohla dále prohlubovat všestrannou zahraniční spolupráci a udržovat příznivé vnější prostředí pro svůj rozvoj.
4) Prohlubovat jednotu a spolupráci s rozvojovými zeměmi. Široký okruh rozvojových zemí představuje přirozené spojence Číny v mezinárodních záležitostech a stojí v čele úsilí o budování společenství se sdílenou budoucností lidstva. Jako největší rozvojová země na světě a významný člen globálního Jihu Čína vždy dodržuje zásady upřímnosti, přátelství, vzájemného prospěchu a spravedlnosti, které prosazuje generální tajemník Si Ťin-pching, posiluje jednotu a spolupráci s rozvojovými zeměmi a pevně hájí společné zájmy rozvojového světa. Zejména v posledních letech Čína ruku v ruce s Afrikou podporuje „šest modernizací“ a společně uskutečňuje „deset partnerských akcí“; s latinskoamerickými zeměmi zahájila „pět velkých projektů“; s arabskými zeměmi prosazuje „osm společných akcí“ a buduje „pět rámců spolupráce“; s tichomořskými ostrovními státy vytváří „sedm platforem spolupráce“. Tradiční přátelství Číny s rozvojovými zeměmi se neustále upevňuje a úroveň spolupráce dále roste.
5) Realizovat iniciativu globálního rozvoje, globální bezpečnosti, globální civilizace a globální správy věcí veřejných. Tyto čtyři globální iniciativy představují důležité veřejné statky, které generální tajemník Si Ťin-pching nabídl světu, a slouží jako strategické vedení pro budování společenství se sdílenou budoucností lidstva. Globální iniciativa pro rozvoj se zaměřuje na mezinárodní rozvojovou spolupráci a přispívá k naplňování Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030. Globální iniciativa pro bezpečnost klade důraz na řešení mezinárodních sporů prostřednictvím dialogu a konzultací a přináší nové myšlenky pro mezinárodní bezpečnostní spolupráci. Globální iniciativa pro civilizace usiluje o podporu výměny a vzájemného obohacování civilizací a ukazuje praktickou cestu k vytvoření rozmanitého a inkluzivního civilizačního ekosystému. Globální iniciativa pro globální řízení se zavazuje k zásadám, metodám a směrám reforem globálního systému řízení a poskytuje silný impuls pro budování spravedlivějšího a racionálnějšího systému globální správy. Tyto čtyři globální iniciativy mají odlišné zaměření, navzájem se však doplňují – společně z dimenzí rozvoje, bezpečnosti, civilizace a správy vytvářejí důležitý základ pro budování společenství se sdílenou budoucností lidstva.
6) Podporovat budování světa trvalého míru, všeobecné bezpečnosti, společné prosperity, otevřenosti a inkluzivity a čistoty a krásy. Těchto „pět světů“ představuje celkový cíl budování společenství se sdílenou budoucností lidstva a zároveň rozšíření celkové koncepce „pěti v jednom“ socialismu s čínskými rysy na mezinárodní úrovni. Budování světa trvalého míru znamená trvat na dialogu a konzultacích, lépe řešit spory a rozpory a odstraňovat války a konflikty. Budování světa všeobecné bezpečnosti znamená prosazovat společnou výstavbu a sdílení bezpečnosti a koordinovaně čelit tradičním i netradičním bezpečnostním hrozbám. Budování světa společné prosperity znamená držet se principu spolupráce a oboustranného prospěchu, podporovat otevřenou, inkluzivní, spravedlivou, vyváženou a oboustranně výhodnou hospodářskou globalizaci. Budování otevřeného a inkluzivního světa znamená podporovat výměnu a vzájemné učení civilizací, prosazovat společné hodnoty celého lidstva a napomáhat tomu, aby se různé civilizace navzájem doplňovaly a společně pokročily vpřed. Budování čistého a krásného světa znamená trvat na zeleném a nízkouhlíkovém rozvoji a hledat cestu k trvale udržitelnému rozvoji. Těchto „pět světů“ je navzájem propojeno a tvoří organický celek – poskytuje světový náhled a metodologické vedení pro budování lepšího světa a ukazuje směr pro budoucnost lidstva.
III. Komplexně pochopit praktické požadavky na budování společenství se sdílenou budoucností lidstva
Budování společenství se sdílenou budoucností lidstva představuje zásadní diplomatické poslání a složitý systémový projekt, který je nutné vést pod vedením myšlenky socialismu s čínskými rysy pro novou éru, zejména podle Xi Ťin-pchingovy myšlenky diplomacie. Je třeba důsledně uplatňovat postoje, zásady a metody, které jsou v ní obsaženy, a plně uskutečňovat rozhodnutí a uspořádání Ústředního výboru Komunistické strany Číny pro práce v oblasti zahraniční politiky
1) Důsledně udržovat a posilovat vedení strany. Vedení Komunistické strany Číny je nejpodstatnějším znakem socialismu s čínskými rysy, nejzákladnějším principem čínské diplomacie a její největší politickou výhodou. Je nezbytné neochvějně trvat na tom, že nejvyšší pravomoc v otázkách zahraniční politiky náleží Ústřednímu výboru strany, vědomě se podřizovat jeho centralizovanému a jednotnému vedení, dále posilovat systém a mechanismus vedení zahraniční práce ze strany a neustále zvyšovat politickou schopnost posuzovat, chápat a vykonávat rozhodnutí. Je nutné zajistit, aby se rozhodnutí a pokyny Ústředního výboru strany pro zahraniční politiku uskutečňovaly důsledně a bez výjimky. Je třeba pevně uplatňovat Xi Ťin-pchingovu myšlenku diplomacie – používat ji k vyzbrojení vědomí, řízení praxe a podpoře práce. Je nutné hluboce chápat její duchovní podstatu, klíčové jádro a aktuální vývoj, dbát na organické propojení teorie a praxe a proměňovat poznatky v konkrétní výsledky, čímž se posune zahraniční práce na novou úroveň a otevře nová kapitola v čínské diplomacii. Je třeba důsledně prosazovat komplexní a přísné řízení strany, posilovat ducha loajality, poctivosti a odpovědnosti, zdokonalovat mechanismus dlouhodobého budování stylu chování strany a vybudovat silnější kontingent personálu zapojeného do zahraničních záležitostí, který je loajální ke straně, odvážný v jednání, schopný boje a disciplinovaný.
2) Důsledně uplatňovat zásadu, že lid je na prvním místě. Budování společenství se sdílenou budoucností lidstva odráží lidový postoj Komunistické strany Číny a lidový charakter čínské zahraniční politiky, čímž nám umožňuje vždy mít na své straně spravedlnost a podporu. Je třeba aktivně reagovat na všeobecné obavy národů světa, hájit spravedlnost v době globálních zmatků a proměn a převzít odpovědnost v klíčových momentech. Čína musí být rozhodným ochráncem světového míru a podporovatelem globálního rozvoje. Je třeba vycházet z myšlenky rozvoje zaměřeného na lid, postavit rozvoj do středu mezinárodní agendy, lépe zmenšit propast mezi Severem a Jihem a podporovat realizaci modernizace všech zemí světa prostřednictvím mírového rozvoje, vzájemně výhodné spolupráce a společné prosperity. Je nutné praktikovat princip konzultace, společného budování a sdílení, zajistit účast národů všech zemí na globálním řízení a na spravedlivém sdílení jeho výsledků, a společně čelit výzvám, kterým čelí celé lidstvo.
3) Důsledně zachovávat zásadu udržování správného směru a inovace. Prosazování zásady spojení kontinuity s inovacemi v diplomacii je nezbytným požadavkem při budování společenství se sdílenou budoucností lidstva i klíčem k získání strategické iniciativy v ostré mezinárodní konkurenci. Je nutné s ještě vědomější historickou odpovědností a s ještě tvořivějším duchem nadále podporovat teoretické i praktické inovace v diplomacii a neustále zlepšovat myšlení, systém a schopnosti v zahraniční práci. Je třeba zachovávat otevřenou mysl, čerpat poučení z reforem a zkušeností zahraničních diplomacií, prohlubovat porozumění zákonitostem vývoje mezinárodních vztahů a neustále zvyšovat vědeckost, proaktivnost a tvořivost zahraniční politiky. V souladu s prioritami modernizační výstavby Číny v příštím období a s hlavními body mezinárodní agendy je nutné zkoumat nové myšlenky a opatření pro zahraniční práci, a aktivně podporovat novou dynamiku ve vztazích mezi Čínou a světem.
4) Důsledně uplatňovat systémové myšlení. Při podpoře budování společenství se sdílenou budoucností lidstva v době zrychleně se měnící světové situace je nezbytné využívat metodologii univerzálního propojení, komplexního systému a dynamického rozvoje. Je třeba mít globální perspektivu, dále propojovat rozvoj Číny s rozvojem světa, zájmy čínského lidu se zájmy lidu celého světa, a správně usměrňovat vývoj světových změn. Je nutné důsledně se držet zásad sebevědomí a soběstačnosti, otevřenosti a inkluzivnosti, spravedlnosti a férovosti, spolupráce a oboustranného prospěchu; jít s dobou, prohlubovat diplomatické uspořádání, zaměřovat se na hlavní rozpory, zdůrazňovat řešení klíčových problémů a účinně realizovat hlavní úkoly diplomatické strategie. Je třeba vycházet z celkového hlediska domácí i mezinárodní situace, správně zvládat zásadní vztahy mezi rozvojem a bezpečností, otevřeností a soběstačností, spoluprací a soutěží, a posilovat celkovou koncepci, systémovou integraci a efektivní koordinaci v zahraniční činnosti.
5) Důsledně rozvíjet ducha boje. Naše strana se nikdy nebála duchů, nikdy nevěřila v zlo a nikdy se nezalekla nátlaku — pouze ti, kdo se nebojí bojovat a dokáží bojovat, mohou překonat všechny těžkosti a překážky. Je nutné zachovat strategickou vytrvalost, posílit víru ve vítězství, aktivně vnímat a reagovat na změny a odvažovat se čelit těžkým zkouškám i v bouřlivých mezinárodních podmínkách, a prostřednictvím houževnatého úsilí otevřít nové obzory rozvoje čínské diplomacie. Je třeba posilovat vědomí možných rizik, pevně uplatňovat myšlení založené na nejhorším scénáři, zachovat pohotovostní připravenost a pevnou vůli neustoupit před mocenským nátlakem, a rozhodně hájit národní svrchovanost, bezpečnost a rozvojové zájmy. Je nutné rozvíjet schopnost strategického boje, posilovat plánování a uplatňovat strategické a taktické přístupy, využívat mnohostranné mechanismy a pravidla, otevřeně se stavět proti hegemonismu, svévoli a šikanózním praktikám, a v maximální možné míře sjednocovat síly míru, rozvoje a pokroku.
Vlajka určuje směr, boj otevírá budoucnost. Spojme se ještě těsněji kolem Ústředního výboru Komunistické strany Číny s soudruhem Si Ťin-pchingem v čele, lépe pochopit význam potvrzení klíčové pozice soudruha Si Ťin-pchinga v ústředním výboru strany a v celé straně a vedoucí úlohy Si Ťin-pchingova myšlení o socialismu s čínskými rysy pro novou éru. Měli bychom pevně hájit klíčovou pozici soudruha Si Ťin-pchinga v ústředním výboru strany a v celé straně a hájit autoritu ústředního výboru a jeho centralizované, jednotné vedení, důkladně studovat a uplatňovat myšlenku socialismu s čínskými rysy pro novou éru, zejména Xi Ťin-pchingovu myšlenku diplomacie, a neúnavně usilovat o nové úspěchy čínské diplomacie velké země s vlastními charakteristikami — za úplné vybudování moderní socialistické země a za novou kapitolu v budování společenství se sdílenou budoucností lidstva.
Autorem je H.E. Mr. Wang Yi, Ministr zahraničí Čínské lidové republiky