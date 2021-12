Jan Campbell: Putin ve formě

reklama

Jedno z nich představuje předvánoční tisková konference prezidenta Putina. Jiří Vyvadil svůj dnešní příspěvek ukončil otázkou k prezidentovi: Vaše návrhy USA i ostatním státům NATO v této fázi vypadají tak neuskutečnitelně, že může být obava, že je neprosadíte. Vydržíte ve svém úsilí a dotáhnete je do konce?

Aniž bych si chtěl hrát na děda vševěda, provokatéra či proroka, dovoluji si tvrdit, že tentokrát ruské vojenské velení, dej Bůh s posvěcením prezidenta, ale nezávisle od přání vlády, vlivu oligarchů a páté kolony s přesčasy, přinutí nehorázně urážející západní politiky a vojenské byrokraty v NATO vstoupit do arény, ve které se můžeme stát svědky kno(c)koutu. Předpokládám kno(c)kout NATO a EU, dojde-li opravdu k boji. Proč?

V předdveří tiskové konferenci prezidenta Putina (23. prosince), která trvala tři hodiny a 56 minut, a které se zúčastnilo více než 500 žurnalistů, ministryně zahraničí SRN Annalena Baerbock (1980) zavedla svoji zemi a EU na cestu, na které zelený idealismus v zahraniční politice nevede k míru. Ruská federace se podle Západu prý připravuje na válku, Čína prý usiluje o hegemonii a Baerbock chce prosazovat lidská práva. Nevím, jak dlouho to bude trvat, než se koalice semaforů – německých a českých naučí, co je to realpolitik v době fundamentálních změn ve všech oblastech života na planetě. Změny indikuje i snaha vojenského námořnictva SRN. To vyslalo do jihovýchodní Asie námořní fregatu Bayern. Ta zakotvila v Singapuru, abychom se po jejím ukotvení dověděli od německého velvyslance Norberta Riedela o hodnotách a zájmech SRN a EU v jihovýchodní Asii a uslyšeli potvrzení skutečnosti, že v tomto regionu se tvoří nové geopolitické a geohospodářské reality v konkurenčním prostředí vytvořeném ČLR a USA, potažmo RF.

Nebudu popisovat průběh konference, během které prezident Putin odpověděl na 55 otázek. Omezím se pouze na několik hlavních odpovědí na aktuální témata i pro českou vnitřní a zahraniční politiku: demografie, očkování, pandemie, válka, plyn, Gazprom, Donbas, Evropa, zahraniční agenti, internet, Krym, Mišustin, odpadky, NATO, mučení, Rosnano, sociální podpora, USA, transgenderové, Ukrajina. Odpovědi prezidenta mluví sami za sebe, jsou poselstvím a dovolují předpokládat, že rok 2022 bude veselý a s mnoha překvapeními.

Hned na začátku konference bylo možné cítit, že počet novinářů stačil vzbudit u organizátorů obavy z možného nepořádku a zmatku. Aby se tomu zabránilo, požádal tiskový mluvčí Peskov po prvních otázkách novináře, aby nekřičeli. Nekřičme. Putin reagoval vtipem: Budeme, budeme. Křičte. K jednotlivým tématům, která jsem volně vybral, cituji Putina ve vlastním obsahově smyslovém překladu a doplňuji je místy krátkými komentáři.

Demografie: Jedním z hlavních problémů a úkolů je demografie. Je to důležité i z praktických ekonomických důvodů – 140 milionů občanů žije na obrovském území a již teď není dostatek pracovníků. Takže, jak řekl Solženicyn, záchrana lidí se stává velmi důležitou a jednou z hnacích sil růstu. Putin zdůraznil společenskou složitost stimulace porodnosti v postindustriálních zemích, kde se priority občanů, zejména žen, vážně mění. Proto Rusové by měli být srozumitelně a kompetentně informováni prostřednictvím dostupných informačních kanálů, že v životě není větší štěstí než rodina a děti.

O sociální podpoře během pandemie: Pokud mluvíme o sociálním sektoru, jde o nárůst výdajů... Nedávali jsme peníze jen tak někomu, vše jsme směřovali k zachování pracovních míst, podpoře chudých. Vše směřuje k přímé podpoře podnikání. Zvýšili jsme také minimální mzdu. Jedná se o sociálně orientovaný rozpočet. Zajímavé je, že Putin nevysvětlil obrovské zbohatnutí několika oligarchů, včetně členů vlády a jejich rodin angažujících se ve vakcínách, QR apod.

Inflace: Mnoho západních zemí následovalo cestu tisknutí peněz a zapnulo tiskařský lis. To vedlo k inflaci ve všech předních světových ekonomikách. I u nás je velká, ale ve Spojených státech se inflace oproti plánovaným ukazatelům zvýšila na trojnásobek, u nás jen na dvojnásobek. Fed bude muset něco udělat. Platí to i pro nás. Dnes prezident odděleně označil boj s inflací jako prioritu, přestože nemá mnoho možností ovlivnit politiku Ruské centrální banky. Zajímavé bude sledovat boj ČNB s vládou premiéra Fialy. Předpokládám, že se bude jednat pouze o stínový boj a ČNB zůstane nezávislou za vlády premiéra Fialy, ať se děje, co se děje.

O podnikání během pandemie: Malé podniky většinou trpí. Velké byly podpořeny, takže fungovaly bez problémů. Především trpělo stravování, tělocvičny, kina. Na prvním místě se ale poskytovala podpora malému podnikání - na půjčky, zvýhodněné nájemné atd. Na podporu jsou nadále vyčleňovány obrovské sumy. Vše probíhá v přímém kontaktu s podnikatelskou sférou. A výsledek není špatný.

Kde bych chtěl žít?: Moskva a Petrohrad jsou města Ruské federace. V Petrohradu jsem se narodil a chtěl bych tam žít. Ale regiony se dobře rozvíjejí, například na jihu. Máme spoustu krásných míst.

O povinném očkování: Úmrtnost na covid je těžké spočítat. Ne proto, že se schováváme před realitou. A proč je úmrtnost vysoká? Proočkovanost je nízká, 59 %, a podle odborníků je potřeba mnohem více. Takže každý by měl přemýšlet. Jakmile ale začnete na lidi tlačit, naši lidé jsou vynalézaví, najdou způsob, jak nátlak obejít. Musíme respektovat lidi, vysvětlovat, ne naléhat a netlačit. Když Putin mluvil o očkování, připomněl, že za sovětské éry nebyl brán ohled na názor občanů a použil jazyk, který byl jednou z nejvtipnějších částí konference. V sovětské době se nikdo neptal. Plesk, plesk, – ťap, ťap, a všichni jdeme na to. Přitom si prezident dovolil rýpnout do komunistické strany RF: Ti, kteří přivedli SSSR ke kolapsu, se nyní snaží být na čele anti-vakcionářů v honbě za ratingem. Doporučil takovým osobám zaujmout principiální postoj, nekroutit ocasem a získávat levné body na úkor zdraví národa.

Podle prezidenta tzv. stádová imunita dosáhla úrovně 59,4 %. Putin považuje toto číslo za nedostatečné a poznamenal, že ve světě se nemluví o 80 %, ale o 90–95 % očkovaných a uzdravených. Současně prezident doufá, že RF dosáhne cíle 80 % ve druhém čtvrtletí roku 2022. Putin zdůraznil důležitost imunity pomocí čísel: pouze 1 % uzdravených a 3–4 % očkovaných jsou opět infikováni COVID-19. Prezident označil stíhání odpůrců očkování a donucení k očkování za nevhodné.

O historii a zahraničních agentech: Odpůrci vždy říkali, že Rusko nelze porazit, může být zničeno pouze zevnitř. Stalo se tak po první světové válce a v 90. letech. Kdo to udělal? Lidé pod cizím vlivem. Na téma Navalného a podobných Putin řekl: Osobně jsem navrhl prezidentovi Francie a kancléřce Spolkové republiky Německo: ať přijedou naši specialisté, odebereme vzorek, prověříme a zjistíme, zda jsou důvody k zahájení trestního řízení. Ne! Nula! Ptám se: jak to vysvětlit? Ticho po pěšině. Takže o tom není třeba mluvit. Otočme tuto stránku, pokud není na co odpovědět. V odpovědi na dotaz ohledně organizací zahraničních agentů prezident připomněl, že podíl nevládních organizací uznaných jako takové v Ruské federaci je stejný jako v USA (0,034 %). V západních zemích přitom můžete dostat pětku (pět let vězení) za odmítnutí ukončit činnost zahraničního agenta. V Rusku takovým organizacím nikdo nezakazuje fungovat. Zahraniční agenti mají povinnost pouze zveřejnit zdroje financování a informovat o tom. Putin tvrdě reagoval na tvrzení britského novináře, že v Ruské federaci neexistuje rozdělení mocenských složek. Máme dělbu moci. Budeme usilovat o to, aby fungovali odděleně, ale země byla jednotná. A určí to ruský lid.

O Ukrajině: Donbas byl původně v Rusku a necítil jinak. Ale Lenin a jeho soudruzi ho přiřadili na Ukrajinu, aniž by se zeptali lidí. Vytvořili tak zemi, která nikdy neexistovala. O budoucnosti Donbasu: Jeho budoucnost musí určit lidé, kteří tam žijí. Rusko je prostředníkem, ale Západ chce z nás udělat stranu konfliktu. O rozkazech ke střelbě: zeptejte se ukrajinského vedení (a ne mne), jak a kdo dává rozkazy ke střelbě na Donbasu. O postoji západních zemí ke Krymu: Chtěli plivat na Krymčany. Potřebují vyřešit své geopolitické problémy.

O válce: Člověk má dojem, že připravují třetí vojenskou intervenci v Donbasu a my jsme nyní varováni mediální hysterií… říkají, nezasahujte… Proto jsme položili otázku: proč se NATO musí etablovat na východě? Neexistuje žádná (rozumná) odpověď, ale vidíme pozitivní kroky.

O šíření NATO na východ: Pro nás není důležitý průběh jednání, ale výsledek. V 90. letech nám byl dán slib, že nebude ani centimetr expanze NATO. No a co se stalo? Byli jsme podvedeni! My nevyhrožujeme, ale požadujeme bezpečnost. Nyní je NATO na Ukrajině. Musíte nám poskytnout záruky a ne žvanit po celá desetiletí... Slíbili, že to neudělají, a pak nám řekli: kde je to na papíru? Takže jděte si (někam) se svými starostmi… cena ústních slibů Západu se ukázala po pěti vlnách expanze Aliance po rozpadu SSSR.

O mládeži a internetu: Lidstvo se neustále vyvíjí a děti jsou vždy lepší a chytřejší než jejich rodiče. Vyvíjející se člověk myslí kreativněji. Proto je třeba využít i možností internetu. Proto rozvíjíme internet, zejména na venkově. Otázkou je obsah a otázka, zda je vytvářen ku prospěchu mladých. Ti by neměli nahrazovat skutečný život sezením na netu.

O použití plynu jako politické zbraně: Ptali se, co Západ špatně pochopil - ale celou dobu lžou! Vrhají stín na plot. Gazprom plní všechny smlouvy a zvyšuje dodávky do Evropy. Je to jediná společnost na světě, která zvyšuje dodávky. Americký plyn odešel z Evropy na prémiovější (dražší) trhy, takže je ho nedostatek. Nejsme ale jediní dodavatelé. Nebylo třeba se vzdávat dlouhodobých smluv. Odmítli, řekli, že trh bude regulovat - tak se reguloval a reguluje. Trh to upravil. Dnes máte díky trhu místo 140 USD 2.200 za tisíc metrů krychlových. Je to nechutné komentovat. Co k tomu mohu (jiného) říct? Překračuje to jakékoli hranice (rozumu)…S Nordstream 2 si řežete sami větev, na které sedíte, řekl později. Prosím, oholte se - vezměte to na vědomí. Ať si nemyslí (v Bruselu), že jsou tak chytří, že na nich Bůh usnul.

O odpadcích: Reforma odpadků jako celek jde kupředu. Operátoři byli vytvořeni téměř všude. Plní se plán tříděného sběru odpadu. Problém je, jak přesvědčíte lidi o potřebě recyklačních závodů? Musíme jim to ukázat. Nemůže to nikdo udělat osobně, nebo (pouhým) vysvětlením.

O mučení: Je to problém nejen pro Rusko. Když se podíváte na instituce jiných zemí, všude se děje něco podobného. Musíme se spolehnout na fakta. Bylo zahájeno 17 trestních případů a probíhá vyšetřování. Je tu problém, který vyřešíme prací v klidu. Mučení je jasný zločin, vyšetřování musí být dokončeno a provedeno tak, aby se viník nevyhnul trestu.

O vraždách Politkovské a Němcova: Udělal jsem, co bylo v mých silách, abych pomohl vyšetřit vraždy těchto lidí. Předpokládá a tvrdí se, že ve vězení jsou pouze účastníci a objednavatelé vražd nebyli potrestáni. Nikdo neví, kdo jsou objednavatelé. Ví se ale, že během zatýkání zločinců byli lidé, kteří zemřeli. A pokud za vraždami stojí objednavatelé, budeme je (i nadále) hledat.

O Rusnano (organizace ve velkých problémech, donedávna vedená Anatolijem Čubajsem): Některé projekty byly realizovány, některé ztroskotaly. Stát riskoval a poskytoval záruky. Nechte společnost spolupracovat s bankami. Vím, že jsme část dluhů splatili ze svých prostředků. Putin propustil možnost vysvětlit, proč nebylo zahájeno vyšetřování, když se jedná o miliardy, veřejnosti známé věci a projekty a bohatství Čubajse jako státního úředníka.

O transgenderech: Pokud si někdo myslí, že muž a žena jsou jedno a totéž, pak existuje zdravý rozum. Muž je muž a žena je žena. Doufám, že naše společnost má proti tomu (transgenderu) morální obranu. Ať si tam dělají, co chtějí.

Na otázku o nové etice, kultuře rušení a stírání genderových rozdílů, které se ukotvují v západní společnosti, Putin řekl, že takové trendy nevyhnutelně přijdou i do Ruska. To musí být na příchod připraveno. Prezident přirovnal podkopávání tradičních hodnot k pandemii koronaviru. Skutečnost, že tento kočár přijede, je nevyhnutelná. Je to jako pandemie. Musíme hledat účinný protijed... Doufám, že naše společnost má vnitřní morální ochranu. Zvláštnost naší tisícileté společnosti a naše síla spočívají v tom, že Rusko se vyvinulo jako multivyznávající a multietnický stát. A naučili jsme se respektovat jeden druhého. Každý má určitou vnitřní morální ochranu před takovým tmářstvím, o kterém jste se právě zmínil. Na otázku proč Putin a Šojgu odpočívají bez premiéra Mišustina Putin odpověděl židovským vtipem: Když s sebou vezmeme i Mišustina, kdo zůstane v obchodě?

O nouzovém bydlení: Musíme dostat lidi z chudinských čtvrtí... Zvlášť pokud byly postaveny za cara... Budou nové programy a ty se připravují.

O Santa Clausovi a stížnosti jednoho dotazujícího, že nebylo splněno přání: Doufám, že nás bude provázet celý rok a nejen dárky, ale také pomáhat při plnění plánů…Vzhledem k tomu, že jsem také právník, mohu působit jako právník Santa Clause a připomenout žalobci, že Santa Claus plní přání a dává dárky pouze hodným dívkám a chlapcům. Nechte ho analyzovat své chování. To bude hlavní obranná linie. Jsem mu (Santa Clausovi) vděčný za to, že se s vámi dnes mohu setkat v takové funkci, v jaké jsem. Za to jsem ještě vděčnější lidu Ruské federace.

O bojkotu olympijských her v Pekingu: Nepřátelské akce USA a jejich spojenců vůči ČLR, zejména diplomatický bojkot zimních olympijských her v Pekingu, Putin vysvětlil politizací sportu a pokusem o potlačení Číny…Nemohou zastavit rozvoj Číny! To si nakonec musí uvědomit. Již dnes je čínská ekonomika z hlediska parity kupní síly větší než americká. V roce 2035, 2050 se Čína nevyhnutelně stane první ekonomikou na světě ve všech ostatních ohledech. Tomu musíte rozumět. Možná, kdyby si to uvědomily, nebudou jednat tímto způsobem. Osobně jsem přesvědčen, že v době segregace ve světě jednou z odpovědí na politizaci sportu by měl být zákaz účasti sportovců států, jejichž politici se rozhodli bojkotovat OH a politizovat sport. Odpověď tiskovému mluvčí a moderátorovi tiskové konference Peskovovi: Byrokrat.

V závěru příspěvku nabízím osobní odpověď na otázku Jiřího Vyvadila z úvodu příspěvku.

Mnozí se zcela jistě diví a to oprávněně, jaké karty drží v rukou Vladimir Putin, když mluví s USA a NATO otevřeně a ultimativně. Pro mnohé jeho slova znějí sebevědomě, protože se většinou používají v dialogu silného se slabým, a naznačují rychlou, neočekávanou akci. Přitom nevypadají jako blaf. Proto otázka: jaké karty má Putin v ruce a jakou kvalitu mají?

Zcela určitě není prioritou vstup ruských vojsk na území Ukrajiny, nehledě na skutečnost, že Rusko je připraveno na jakýkoli vývoj událostí, včetně uvedeného vstupu. Rozšiřování NATO a nepřátelství jsou problémy různé povahy a úrovně. Rozmístění ruských vojáků nemůže a nebude záviset na geopolitických rozhodnutích USA. Pro vstup vojsk na cizí území je důležitá konjunktura, konkrétní situace sil a důvod. Ten obsahuje mnoho strategických a taktických aspektů, včetně skutečnosti, že Ukrajinci jsou pro Rusy bratrským národem. V silovém scénáři proto bude minimalizace obětí nezbytným předpokladem. Důležitou roli hraje kontext. V něm se nachází informování o úspěšných testech hypersonické protilodní zbraně Zircon. Ta je v Černém moři zcela nepotřebná, i když umožňuje v případě potřeby zničit americkou vojenskou flotilu. Ta se ale v případě nutnosti nedostane do Černého moře. Proto pro boj s USA se jeví nejvhodnějším a nejbolestivějším rozhodnutím Kremlu vznik vojenské základy v americkém podhoubí. Existují tři možné lokality: Kuba, Nikaragua a Venezuela. Všechny státy jsou blízko hranic USA, mají s nimi špatné vztahy a přátelské s RF.

Z těchto tří států je v současnosti nejbližším partnerem Ruska Venezuela. Nachází se však nejdále od USA, takže efekt ruské základny ve Venezuele může být omezený. Kuba má nejvýhodnější polohu. Otázkou ale je, bude – li Kuba souhlasit s opakováním kubánské raketové krize? Kromě toho je pro Kreml výhodnější se vyhnout analogii karibské krize. Proto se Nikaragua jeví jako nejpravděpodobnější možnost.

Pro jejího 76letého vůdce Daniela Ortegu je konfrontace s USA celoživotní záležitostí. Nikaragua je mnohem blíže USA než Venezuela. Tím nejdůležitějším se mi jeví skutečnost, že pobřeží Nikaragua omývá nejen Karibské moře, ale také Tichý oceán. V této situaci jsou USA ve zranitelné pozici, protože mohou být napadeni ze dvou stran. V neposlední řadě se nabízí konkrétní projekt a spolupráce Ruské federace a ČLR. Co mám na mysli?

Jedná se o projekt Nikaragujského průplavu. Ten se chystaly ČLR a RF postavit již v roce 2013. Práce na projektu byly odloženy na neurčito. Konkrétní důvody neznám. Připomínám však, že pro světový obchod jsou důležité pouze dva průplavy – Suezský a Panamský. Panamský prudce ztrácí z mnoha objektivních důvodů na atraktivitě. V případě, že se postaví mnohem širší a pohodlnější Nikaragujský průplav, použitelný pro ruské a čínské válečné lodě, Panamský průplav se stane prakticky bezvýznamným, Nikaragua se stane hospodářsky významnější a americká flotila méně nebezpečnou pro RF a ČLR. Dojde-li k rozhodnutí společně realizovat uvedený projekt RF a ČLR budou muset zabezpečit co nejkvalitnější, nejdlouhodobější a nejvšestrannější spolupráci s Nikaraguou a převzít k řešení některé problémy země. To by neměl být problém, podobně jako nebude problém rychlá realizace projektu s pomocí know-how, praktických zkušeností z infrastrukturních projektů RF a ČLR a v neposlední řadě i pracovních sil. Protože předpokládám, že USA nedají v představitelné budoucnosti pokoj RF ani ČLR nevylučuji, že v brzké době uslyšíme něco více a podrobněji o dění v americkém podhoubí. Možná již na příští tiskové konferenci prezidenta Putina. Souhlasu netřeba. 24. 12. 2021

